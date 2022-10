Baloise Session Beatrice Stirnimann: «Das ist der ganz normale Wahnsinn einer Festivalveranstalterin» Die CEO der Baloise Session spricht zum Start der diesjährigen Konzertreihe über die Herausforderungen bei der Programmation, über offene Verträge und über die Geschlechter-Quote. Stefan Strittmatter und Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Beatrice Stirnimann steht unter Strom, bis der letzte Act von der Bühne ist. Dominik Plüss

Mit dem Konzert von One Republic eröffnete am Donnerstag die diesjährige Baloise Session nach zwei abgesagten Ausgaben. Anlass für ein Gespräch mit Beatrice Stirnimann, die nun für zwei Wochen unter Dauerstrom steht.

Frau Stirnimann, wir treffen uns am Tag der Opening-Night. Wie muss man sich Ihr Programm vorstellen?

Beatrice Stirnimann: Heute habe ich zuerst den Agenten von One Republic in Empfang genommen, der extra nach Basel gekommen ist für diese Show. Und jetzt sind bereits die ersten Künstlerinnen und Künstler hier. Ich probiere, immer allen persönlich Hallo zu sagen, wenn sie ankommen. Dann sind wir auch noch in den letzten Zügen mit dem Aufbau. Ich bin aber auch noch an Verträgen mit Bands, die in den kommenden Tagen spielen.

Dann ist das Programm der zehn Abende noch gar nicht in trockenen Tüchern?

Das ist immer ein bisschen so. Manchmal ist ein Vertrag noch nicht unterschrieben, aber das Konzert hat schon stattgefunden. Da muss man als Veranstalterin merken, was man zulassen kann und was nicht. Papier ist geduldig, aber am Schluss spielt sich die Zusammenarbeit woanders ab.

Sind Sie über die Jahre gelassener geworden?

Ja, aber man braucht hier Vertrauen in die Menschen. Wir zahlen auch alles im Voraus. Sonst kann man in diesem Business nicht existieren. Da muss man zwangsläufig gelassener werden, sonst läuft gar nichts mehr.

Gibt es einen Plan B, falls eine Band kurzfristig ausfällt?

Nein. Das ist ein Risiko, das immer existiert. Aber hätten wir einen Plan B für jeden Abend, müssten wir denen auch eine Gage zahlen, weil sie sich den Abend freihalten müssten. Das würde unser Budget sprengen. Das ist der ganz normale Wahnsinn einer Festivalveranstalterin, dass man unter Druck reagieren können muss.

Stehen Sie jetzt die kommenden Tage unter Dauerstress oder können Sie während der Baloise Session auch irgendwann entspannen?

Ich bin unter Daueranspannung. Es ist erst vorbei, wenn der Letzte von der Bühne geht.

Was hilft Ihnen dabei?

Das Schönste ist, wenn eine Band von der Bühne kommt und sagt: «Wow, das war jetzt ein super Konzert!» Oder wenn es Standing Ovations gibt. Das entspannt mich ungemein.

Nicht alle Acts konnten sich in den vergangenen Jahren mit dem Clubtisch-Ambiente anfreunden ...

Der Grossteil unserer Acts ist begeistert von unserem Ambiente, denn so hat die Livemusik damals in den legendären New Yorker Clubs begonnen. Und die wenigen Acts, die zunächst etwas Bedenken haben, sind nach dem Konzert umso begeisterter von der grossartigen Atmosphäre im Saal und dem intensiven Kontakt zum Publikum. Und wenn nicht, hat das vielleicht auch andere Gründe.

Sie setzen oft auf zwei Hauptacts, früher war die Aufteilung in Vor- und Hauptbands deutlicher.

Es kommt immer auf die Kombination an. Zu einem Eric Clapton muss man nicht noch einen grossen Star dazu buchen. Es braucht einen roten Faden für einen stimmigen Abend. Wir wollen, dass das Programm so viel hergibt, dass jede Person nach dem Konzert denkt: «Wow, jetzt habe ich sogar noch etwas Neues kennen gelernt.»

Dieses Jahr haben Sie mit Zian nur einen einzigen Basler Act im Line-up.

Wir hatten während der Pandemie mit der Streaming-Reihe Baloise Session @home so viele Schweizer Acts, dass wir beim diesjährigen Programm etwas internationaler sein wollten. Kommt hinzu, dass gewisse Acts mitreden wollen, wen wir als Vorband holen. Da sind viele Faktoren im Spiel, aber wir versuchen, die lokale Musikszene so gut wie möglich zu unterstützen. Das Gleiche gilt für das Geschlechterverhältnis. Wir wollten eigentlich viel mehr Frauen auf dem Line-up haben dieses Jahr. Aber viele haben uns abgesagt.

Die Frauen wollten nicht spielen?

Ja, einige grössere weibliche Namen haben uns abgesagt. Das ist dann natürlich schwierig, wenn dir alle Frauen absagen, die du gerne hättest, und du keine anderen mehr findest.

Schwebt Ihnen denn eine Geschlechter-Quote vor?

Wir versuchen sicher, ausgeglichener zu sein. Aber 50 Prozent schaffen wir einfach nicht. Aber ich will, dass hier Frauen auftreten. Das ist mir wichtig. Ich weiss, was es heisst, sich als Frau im Job durchzusetzen. Für mich ist das ein wichtiges Thema, aber es gelingt mir nicht immer.

Seit dem Tod von Matthias Müller sind Sie das Gesicht des Konzertreihe. Spüren Sie das Jahr hindurch, dass Sie die «Miss Baloise Session» sind?

Ja. Ich bekomme das ganze Jahr hindurch E-Mails mit Anregungen oder Anfragen. Ich bekomme Lob und Tadel. Ich finde das aber spannend. Wenn Reklamationen reinkommen, bearbeite ich die persönlich. Nur so können wir uns weiterentwickeln.

Wie lange haben Sie nach dem letzten Konzert Pause, bis der Stress wieder von vorne beginnt?

Die Planung für 2023 läuft schon. Und wir sollten jetzt eigentlich bereits fleissig am Computer sitzen, mit Agenten telefonieren und Offerten rauslassen. Aber jetzt müssen wir uns auf diese Ausgabe konzentrieren. Das Bauchgefühl sagt mir, dass wir schon jetzt viele gute Acts verpassen, aber es ist ein Prozess und am Schluss kommt es sowieso immer gut. Da bin ich eine heillose Optimistin.

Baloise Session, Messe Basel. Bis 11. November.

www.baloisesession.ch

