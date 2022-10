Basel: Die Tedeschi Trucks Band an der Baloise Session

Baloise Session Zuerst Musik von Weltformat, dann Berliner Provinz Die Tedeschi Trucks Band brillierte am Samstag in Basel. Warum in aller Welt wurde sie aber nur als Vorgruppe von The Bosshoss programmiert? Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 30.10.2022, 15.21 Uhr

Die Tedeschi Trucks Band. David Mcclister/zvg

Bevor die Ohren in den Genuss einer grossartigen Band kamen, traute man bei einem Blick auf das samstägliche Abendprogramm der Baloise Session seinen Augen nicht: Tatsächlich, die Tedeschi Trucks Band als Vorgruppe von The Bosshoss? Nein, die Texter und Layouter hatten sich nicht geirrt: Es kam, wie sie angekündigt hatten. Die mit schönen weissen Stetson-Hüten ausgestatteten Berliner Unterhaltungs-Krautfolker bildeten nach 22 Uhr das chronologische Highlight dieses Abends. Die Sonne jedoch ging bereits um 20 Uhr auf, als das von Derek Trucks und Susan Tedeschi angeführte zwölfköpfige Orchester die Bühne in der Messehalle betrat.

«Layla» nachgespielt, Ton für Ton

Ja, ein Orchester hat sich um die beiden Protagonisten in den vergangenen gut zehn Jahren gebildet, obwohl sie sich als Band bezeichnen. Im vergangenen Jahr erschien mit «Layla Revisited» der ultimative Beweis dafür: Tedeschi Trucks spielten, quasi Ton für Ton, das epochale «Layla And Other Assorted Love Songs» von Derek & the Dominos aus dem Jahr 1970 nach und live ein. Das war ein Konzert im klassischen Sinn. Ein Abend nach Noten.

Danach kam Covid und mit der Pandemie auch die grosse Inspiration für ein weiteres Grosswerk dieser Truppe, die irgendwo zwischen Americana, Folk, Blues, Soul und Funk anzusiedeln ist. «I am the Moon» heisst das aus vier Teilen und vier Alben bestehende Werk. Dessen Texte wiederum beruhen auf den persischen Gedicht «Layla & Majnun» aus dem 12. Jahrhundert, das schon 1970 für Eric Clapton, Duane Allman & Co. Pate gestanden hatte.

Die Sonne geht unter, der Mond gleich mit

Von diesem jüngsten Grosswerk trugen Tedeschi Trucks am Samstag quasi integral den ersten Teil vor, mit dem schwächsten der fünf Kompositionen beginnend, einem eigenartigen Shuffle mit dem Titel «Hear My Dear», der etwas Ironie vertragen hätte. Doch schon in den drei ersten Stücken davor, die nicht zum Zyklus gehören, hatte dieses Orchester, in dem von den beiden Drummern bis hin zu der Brass Section alle gleichberechtigt musizieren, beweisen können, dass es zum Besten gehört, was derzeit in der Rockmusik um die Welt tourt.

Susan Tedeschi ist die Frontfrau, die mit ihrer tragenden, leicht rauen und mit viel Country-Schmaus ausgestatteten Stimme den Saal füllt und auch als Gitarristin hin und wieder mit klassisch-bluesigen Soli brilliert.

Ihr Mann Derek Trucks ist der Konzertmeister: Meist in sein virtuoses Spiel vertieft, hin und wieder seinen Mitmusikerinnen und Mitmusikern mit Kopfnicken Zeichen gebend. Trucks zuzuhören ist ein Genuss. Seine raschen Wechsel zur Slide-Guitar und zurück sind kaum nachzuverfolgen, er kann sein Instrument weich singen oder hart klingen lassen. Grossartig das Instrumentalstück «Pasaquan».

Anfänglich waren seine Soli im Verhältnis zum Begleitspiel zu laut gemischt, das aber legte sich. Der Titelsong «I Am the Moon» geriet zum emotionalen Höhepunkt des Abends, der grösste Hit der Band «Midnight in Harlem» rundete ihn endgültig ab. Ja, und dann tauchten The Bosshoss auf. Die Sonne ging unter, und der Mond, den die Ausnahmekönner aus den USA davor besungen hatten, versteckte sich aus Scham gleich mit.

