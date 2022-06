Basel Das Gässli Film Festival setzt dieses Jahr auf Dokumentarfilme – und baut Hierarchien ab Das Basler Filmfestival holt im August Dokumentarfilmer Christian Frei nach Basel. Es ist die erste Ausgabe mit neuer Leitungsstruktur. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 24.06.2022, 18.57 Uhr

Der diesjährige Ehrengast am Gässli Film Festival: Dokumentarfilmer Christian Frei. Gaetan Bally/Keystone

In der Basler Kulturlandschaft ist das Gässli Film Festival fest verankert. Im August findet der Filmanlass bereits zum 14. Mal statt – und widmet sich für einmal nicht dem Spiel- sondern dem Dokumentarfilm. Für die diesjährige Ausgabe konnte die Festivalleitung den Solothurner Regisseur Christian Frei als Ehrengast verpflichten.

Frei ist insbesondere für seinen Film «War Photographer» bekannt, mit dem er 2001 für einen Oscar nominiert wurde. Er ist der einzige Schweizer Dokumentarfilmer, dem das bisher gelungen ist. Für Frei ist das ­Engagement am Gässli Film Festival auch eine Rückkehr nach Basel. Bevor er seine eigenen Dokumentarfilme produzierte, drehte er hier für Ciba-Geigy Werbefilme.

«Viele berührende und innovative Filme erhalten»

Auch dieses Jahr beteiligen sich zahlreiche Filmschaffende am Festival. Insgesamt sind rund 200 Filmbeiträge eingegangen, aus denen das Festivalteam die besten auswählt und prämiert. «Wir haben viele berührende und innovative Filme erhalten», erzählte Edita Škalic, die für den Wettbewerb zuständig ist, an der Medienkonferenz am Freitagmorgen.

Die Förderung des regionalen Nachwuchses sei weiterhin ein Schwerpunkt des Festivals. Dass auch Kinder auf Primarstufe Beiträge eingereicht hätten, habe sie «echt ­berührt»: «Es gibt ganz viele junge Leute, die neugierig und mutig sind und Spass haben an der Sache.»

Kulturinstitutionen bauen Hierarchien ab

Obwohl auf den ersten Blick wenig Neuerungen ersichtlich sind: Hinter den Kulissen hat sich seit der letzten Festivalausgabe einiges verändert. Der Verein «für die Förderung der Begeisterung am bewegten Bild» habe die Covid-Zeit für eine «umfassende Transformation» genutzt, sagt Festival-­Koordinatorin Lavinia Besuchet. Das Resultat sei beeindruckend. «Von einem hierarchischen System mit wenigen Akteuren haben wir uns zu einem grossen Team gewandelt, das gemeinsam Projekte verwirklicht», so Besuchet.

Neu besteht das Team aus einem achtköpfigen Vorstand, sieben Delegierten und mehreren Freiwilligen. Nicht mehr im Leitungsteam ist Samira Sahli, welche die Leitung des Festivals erst vor einem Jahr übernommen hatte. Das Konzept der breiteren Aufstellung ist bereits aus anderen Basler Kulturinstitutionen bekannt. So hat sich beispielsweise das Theater Basel im vergangenen Jahr eine «teamorientierte» Leitungsstruktur mit fünf Personen gegeben.

Die hierarchische Leitungsstruktur sei nicht mehr zeitgemäss, hiess es damals seitens des Verwaltungsrates. Ein Trend, der sich nun offenbar auch in anderen kulturellen Institutionen fortsetzt.

Gässli Film Festival

Gerbergässlein, Basel.

24. bis 28. August.

