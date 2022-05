Alexandre Desplat im Interview: «Jeder Film hat seinen Klang»

Basel Film Music Festival Oscarpreisträger im Stadtcasino Basel: «Jeder Film hat seinen eigenen Klang» Der zweifache Oscarpreisträger und Komponist Alexandre Desplat dirigiert am Freitag das Sinfonieorchester Basel im Stadtcasino. Elena Fuchs und Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

«Es ist, als würde ich selber auftreten»: Alexandre Desplat bringt im Stadtcasino Basel seine Filmmusiken zur Aufführung. Kenneth Nars

Volle Tage für Alexandre Desplat. Der Komponist probt mit dem Sinfonieorchester Basel für seinen Galaabend am Basel Film Music Festival (BFMF), gleichzeitig empfängt er die Medien – mit der Gelassenheit eines Erfolgskünstlers, der seine Leidenschaft gewöhnlich abseits des Rampenlichts verfolgt.

Was hat Sie dazu veranlasst, den Auftakt des Basel Film Music Festival zu übernehmen?

Alexandre Desplat: Der Enthusiasmus des Veranstalters, Alexander Strohm, und natürlich die Tatsache, dass das Festival in Basel stattfindet: Ich habe nur das Beste vom Sinfonieorchester Basel gehört, das ist für mich als Komponisten und Dirigenten wichtig. Ausserdem ist es die erste Ausgabe, und ich helfe gerne: Der Fokus auf Filmmusik ist selten genug.

Wartet Ihr Basler Programm mit Besonderheiten auf?

Ja, es gibt neue Suiten zu «Godzilla» und «The Imitation Game», die ich noch nie gespielt habe. Und etwas Neues zu «The French Dispatch» …

Was reizt Sie an der Livevorführung Ihrer Musik?

Ich dirigiere meine Musik immer selber, wenn sie für einen Film eingespielt wird – aber in einem Studio, ohne Publikum. An einem öffentlichen Konzert habe ich es mit ganz neuen Musikerinnen und Musikern zu tun, das ist für mich eine Herausforderung. Ausserdem ist es, als würde ich selber auftreten: Ich war ja früher Flötist.

Alexandre Desplat Der französisch-griechische Komponist (*1961) hat schon mit Wes Anderson, Ang Lee, David Fincher oder Terrence Malick zusammen­gearbeitet, für «The Grand Budapest Hotel» und «Shape of Water» wurde er je mit einem Oscar für die beste Filmmusik ausgezeichnet. Bei seinem Konzert im Stadtcasino Basel wird Desplat das Sinfonieorchester Basel dirigieren und einen Querschnitt durch sein musikalisches Schaffen bieten. Am 7. Mai hält er zudem eine Masterclass ab. (nü)

Bei einem Konzert reagiert das Publikum sofort. Wie lässt sich der Erfolg von Filmmusik messen?

Das ist unmöglich. Wenn ein Film floppt, hat in der Regel auch die Musik keine Chance, da kann sie noch so toll sein. Während der Aufnahme versucht man, das Beste aus einem Orchester herauszuholen, aber ob die Musik ein Erfolg wird, merkt man erst ein halbes oder ein ganzes Jahr später. Das ist bei einem Konzert einfacher.

Bevorzugen Sie eine klassische Orchestrierung für Ihre Scores?

Jeder Film hat eine eigene DNA und seinen eigenen Klang. Ich liebe Sinfonieorchester, in Hollywood und Frankreich haben sie Tradition. Aber das Grossartige an der Filmmusik ist gerade, dass sich im Studio alle möglichen Instrumente zu einem einzigartigen Sound zusammenbringen lassen.

Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?

Hauptsächlich vom jeweiligen Film selbst, von den Bildern und den Gefühlen, die eine Geschichte in mir auslösen. Das ist jedes Mal ganz anders, Stimmlagen, Kameraführung … Bei «The Shape of Water» zum Beispiel fliesst die Kamera ständig – wie ein Fluss. Da habe ich sofort an eine Flöte gedacht.

Was brauchen Sie als Grundlage für Ihre Arbeit?

Das Skript hilft dabei, herauszufinden, ob ein Stoff mich anspricht, ob ich etwas schon einmal gemacht habe oder ob mich ein neues Abenteuer erwartet. Aber das ist nur Tinte auf Papier und weil ich Filmkomponist bin, will ich sehen, hören und mit den Schauspielern tanzen.

Bevorzugen Sie ein bestimmtes Genre?

Ich war sehr froh, dass es sich bei «Shape of Water» um eine Liebesgeschichte handelte: Verglichen mit den Sechzigerjahren gibt es davon heute nur wenige. Komödien sind schwierig, es ist nicht einfach, gehaltvolle Musik zu schreiben. Ich mag Biopics mit einer historischen Dimension: Wenn meine Fantasie sich mit derjenigen des Regisseurs vermischt – das ist aufregend.

Sie arbeiten oft mit denselben Filmschaffenden zusammen. Was ist der Vorteil daran?

Die Zuversicht, dass einem Vertrauen entgegengebracht wird. Es gibt keine Machtspielchen, weil sie wissen, dass ich 300 Prozent gebe. Arbeite ich mit Regisseuren zum ersten Mal, haben sie meist Angst: Sie wissen nicht, was sie erwartet. Es ist eine Herausforderung, sich ihnen anzunähern und Teil ihrer «Gang» zu werden. Auch das kann toll sein.

Wie entwickeln Sie ein eigenes Thema für einzelne Charaktere?

Ich schaue mir die Figuren an und entwickle ein Konzept. Nehmen wir Judi Dench in «Philomena»: Sie spielt eine Krankenschwester, die ihr Leben lang hart gearbeitet hat. Sie trägt keine Gewänder, geht an keine Partys: Das soll sich in ihrer Musik spiegeln. Da sie mit ihren Händen arbeitete, habe ich auch ihr Thema so angelegt. Ich habe meine Hand auf die Tastatur gelegt und da war die Melodie.

Sie haben Ihre Musik einmal mit Schweizer Käse verglichen. Was meinen Sie damit?

Ich mag Luft zwischen den einzelnen Instrumenten, ich habe auch aufgeräumte Notenlinien lieber: nicht alles auf einmal wie bei einer Crèmeschnitte – obwohl ich sie liebe! Aber ich mag Klarheit, wie das zum Beispiel Mozart vorgemacht hat.

Und welchen Platz bekommt Ihre Musik im Film? Da sind ja schon die Bilder, die Dialoge …

Man muss sich dessen vor allem bewusst sein und mit den Regisseurinnen klären, wo die Musik anfängt, wo sie endet. Wie laut sie ist, welche Gefühle sie transportiert. Manchmal kämpft man um solche Entscheide, versucht zu überzeugen, aber letztlich tue ich, was von mir erwartet wird. Ich bin jeweils der Letzte, der zu einem Filmprojekt stösst, mit frischen Augen, Ohren und Vorschlägen. Regisseure denken oft in einzelnen Aufnahmen, aber Musik fliesst von einem Ort zum anderen. Darum kann sie zum Beispiel traurig sein, noch bevor das im Bild zu sehen ist.

Sie führen Ihre Musik in Basel ohne die jeweiligen Filme auf, geht dabei etwas verloren?

Das müssen Sie entscheiden, ich hoffe es nicht!

Welchen Ihrer eigenen Scores mögen Sie am liebsten?

Immer den nächsten! (lacht)

Und zu welchem Film hätten Sie gerne die Musik geschrieben?

Zu «Vertigo», «Casanova», «The Misfits», «Basic Instinct», «Chinatown» – so viele …

Stört es Sie, dass sich die Leute die Namen von Schauspielern und Regisseurinnen merken, aber nicht von Komponisten?

Natürlich. Aber wir sind eben nicht auf der Leinwand zu sehen, genau wie die Leute hinter der Kamera oder am Schneidepult auch. Das gehört zum Job. Ausserdem mag ich es, einkaufen gehen zu können, ohne behelligt zu werden.

Sie haben die Musik für über 150 Film- und Fernsehproduktionen geschrieben. Was ist das Geheimnis Ihrer Produktivität?

Ich bin ganz einfach dumm und vernachlässige so viele Dinge: meine Familie, Freunde, Ferien. Ich habe praktisch keine freie Zeit, aber das ist meine eigene Entscheidung. Filmmusik ist meine Leidenschaft, das lässt sich nicht einfach abstellen. Wenn ich morgens aufwache, schreibe ich Musik. Was soll ich auch sonst machen – Käse?

Basel Film Music Festival, Stadtcasino Basel. Alexandre Desplat & Sinfonieorchester Basel, Freitag, 6. Mai. Gratiskonzert des 21st Century Orchestra auf dem Theaterplatz am Samstag, 7. Mai. www.basel-film.com

