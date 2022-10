Chiara Jay Marell ist klassische Sängerin und Dancehall-Tänzerin

Basel Klassischer Gesang und Afro-Dancehall: Chiara May Jarrell lebt zwischen zwei Welten Das Multitalent verbindet klassischen Gesang und Afro-Dancehall-Tanz zu einer eigenen, modernen Ausdrucksform und prägt mittlerweile seit zwei Jahren die Kulturszene Basels mit. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Chiara May Jarrell in derselben Pose wie auf dem Flyer ihres Masterrezitals. Kenneth Nars

Die würden nur stören, meint Chiara May Jarrell und wirft ihre Socken übers Treppengeländer. Die 25-jährige Sopranistin trägt Jeans und Crop-Top, ihre Haare fallen lockig auf den Kragen ihres weiten Hemdes. Vor der Kamera nimmt Jarrell an unserem Interviewtermin in der Musikakademie Basel dieselbe Pose ein wie auf dem Flyer ihres Masterrezitals.

Im einfallenden Sonnenlicht zeichnet sich ihr zierliches Profil ab und ihr nachdenklicher Blick weist auf die Geschichte hin, die sie mit ihrem Stück «Frauenzimmer» am Abend im Klaus-Linder-Saal zu erzählen vermag. Mit nackten Füssen steht die bereits mehrfach ausgezeichnete Künstlerin auf ausgedruckten Aquarellen und singt eine Renaissance des Frauseins in der Kunst.

Szenenwechsel. Im Basler Viertel-Club bleibt die begnadete Afro-Dancehall-Tänzerin einige Sekunden in einer auffordernden Pose stehen und löst diese dann nonchalant auf. Die Teilnehmer ihres Tanzworkshops spornen ihr Idol an. Ein Basler Tanzkollege klärt seine Begleitung auf:

«Wusstest du, dass sie Opernsängerin ist?»

Im Basler Oratorium «Le Roi David» performte Jarrell vergangenes Jahr unter der Leitung von Raphael Immoos als Solistin, im Mai im Théâtre de Vidy in Lausanne im Stück «Le feu c'est le feu». Zurück im Klaus-Linder-Saal, wo das Publikum aus Mitstudierenden, Prüfern und Freunden den Atem anzuhalten scheint, fragt Jarrell im Sprechgesang in höchster Stimmlage: «What is a woman – wer sind Frauen?»

Eine Fusion aus klassischem Gesang und Dancehall-Schritten

Leichtfüssig verbindet sie die Episodenstücke, die alle auf ihre eigene Weise einen Zugang zu ihrer Weiblichkeit erzählen, mit tänzerischen Elementen. Gemeinsam mit einem Ensemble aus fünf Performerinnen gelingt es ihr, in einer Fusion aus klassischem Gesang und Dancehall-Schritten eine moderne Ausdrucksform zu schaffen.

Youtube

Zwischen Polaritäten

Sie verzichtet mittlerweile darauf, sich lediglich als Tänzerin oder Sängerin zu definieren. «Ich sehe mich als interdisziplinäre Künstlerin», meint die viersprachige Jarrell, die Fragen abwägt und ihren Antworten Gewicht gibt. Dabei habe sich ihr künstlerischer Weg nicht von Anfang an klar abgezeichnet, betont sie.

Aufgewachsen in Strasbourg und Genf, ist Jarrell die vierte Tochter eines schweizerischen Komponisten und einer deutschen Malerin. Eine Knieverletzung hatte es der ehrgeizigen Jarrell nach Jahren des intensiven Balletttrainings verunmöglicht, klassisch weiterzutanzen. Die damals 14-Jährige entdeckte danach ihre Leidenschaft für den aus Jamaika kommenden Dancehall-Tanz. «Der Kurs war ab 16 offen, die Lehrer machten eine Ausnahme», erinnert sich Jarrell und sagt, dass ihr erst später in der Berliner Tanzszene das wahre Gesicht der auf Reggae aufbauenden Musikrichtung begegnete:

«Dancehall wird gelebt, nicht nur getanzt.»

Die Sängerin und Tänzerin steht zwischen den zwei Polen des klassischen Gesangs und Dancehall-Tanzes. Kenneth Nars

Von der Disziplin der klassischen Ausbildung geprägt, lebt die naturliebende Jarrell nicht exzessiv. Dennoch brauche sie das wilde Leben, um auf der Bühne etwas erzählen zu können. Während ihres Bachelorstudiums in Gesang an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin hat die Gewinnerin des Schweizer Musikwettbewerbs 2017 ihre ganze Freizeit im Tanzstudio verbracht – und sich in dieser Polarität bewegt.

«Lange schienen beide Welten einander auszuschliessen», erinnert sich Jarrell an das elitäre Umfeld der Hochschule, deren Studierende sich kaum auf die freiheitsliebende, pulsierende urbane Kultur einzulassen vermochten. Jarrell dagegen hat in der selbstliebenden Kultur der Hochschule immer mehr zu sich selbst gefunden. «Der Tanz war meine Rettung», sagt Jarrell.

Hatte ihre weibliche Figur in ihrer Jugend abgelehnt

Mit Laure Courtellemont oder Bella Garcia, die in Berlin das erste Tanzstudio für Afrotänze führte, habe sie von Mentorinnen profitieren dürfen, die sie in ihrer Identitätssuche geprägt hätten. Jarrell, die ihre weibliche Figur inmitten des klassischen Tanzumfelds während ihrer Adoleszenz abgelehnt hatte, entdeckte bei Reisen nach Jamaika und Ghana ihre Faszination zum afrikanischen Tanz.

Youtube

Ihr Kunstverständnis hat sich kontinuierlich zu einer diversen und multidisziplinären Form entwickelt. «Darin gibt es Platz für alle», meint Jarrell, die bei der ZDF-Fernsehgartensendung für die deutsche Sängerin Senta-Sofia Delliponti alias Oonagh performte.

Eleganter und berührender Stilbruch

Seit sie vor zwei Jahren in Basel angekommen ist, bringt sie ihre Vielschichtigkeit in die lokale Kunstszene mit ein. Für diesen Herbst hat sie bereits eine Kollaboration geplant. Jarrell schwärmt:

«Mein Traum ist es, diesen afrokaribischen, urbanen Tänzen auf klassischen Theaterbühnen einen Platz zu geben.»

Wer sie zu fassen versucht und sie in ihren beiden Welten erlebt, wird Zeuge eines Stilbruchs, der eleganter und berührender kaum sein könnte. Darüber scheinen sich auch die Hochschuljuroren einig zu sein. Jarrell empfängt bereits eine halbe Stunde nach ihrem Rezital ein begeistertes Feedback – barfuss.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen