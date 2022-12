Baselbieter Sagen Hörbuch «Sage uf d Ohre» erzählt Unheimliches aus dem Baselbiet – oder wenn Wald und Flur «unghüürig» werden Hexen, Landvögte, Sumpfgeister – die «Baselbieter Sagen» wurden als Hörerlebnis vertont und um aktuelle Erzählungen erweitert. Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Hexe als Wolfsreiterin, Federzeichnung von Willy Stäheli (1976). Archäologie und Museum Baselland

Metaphysischer Grusel in Tweet-Länge? Das geht so: «Der Grossvater het albe verzellt, es syg znacht e grosse, schwarze Hund dur s Dorf gsprunge und derno sygs cho rägne.» Oder so: «Es isch znacht einisch eine d Schöni uufcho, do het er Musig gchört spile. Derno isch er der Musig no, und wos wider heiter worden isch, isch er uf im Arxhof gsi.»

So lauten die erste und die letzte Erzählung der Baselbieter «Sage uf d Ohre», und dass die Buchstaben tatsächlich Laut geben, liegt am Format: Die 80 eingesprochenen Beiträge werden neu als CD veröffentlicht. Darauf schlagen Stimmen Kapriolen, singen und flüstern, ganz wie es die Geschichten verlangen. Und wer vor lauter agglomeriertem Gleichsprech vergessen hat, was ein Dialekt ist, macht grosse Ohren.

Schriftlich festgehalten wurde die Mehrheit der Geschichten in den 1976 veröffentlichten «Baselbieter Sagen», die historische Begebenheiten, Erklärungen von Orts- und Flurnamen und übersinnliche Berichte versammeln – Riesen, Zwerge, Ungeheures. Viel Ungeheures. Hexen, die auf Wölfen reiten und gspässige Unwesen wie das Doggeli, das sich auf die Brust der Schlafenden setzt und ihnen den Atem raubt. «Sage uf d Ohre» ergänzt die Geschichten durch Beiträge aus dem Laufental und aktuelle Erzählungen.

Umgesetzt haben das vom Verlag Baselland initiierte Projekt der Schauspieler Daniel Buser, Sound-Designer Michael Studer sowie die Autorin Barbara Saladin, die sich mit der lokalen Sagenwelt schon öfters beschäftigt und dazu ein Drehbuch für einen Mystery-Spielfilm («Welthund», 2008) sowie ein Kinderbuch («Vo Ärdwybli und Rägemännli», 2018) geschrieben hat. Woher rührt ihre Leidenschaft für das Sagenhafte?

Humor und Gruselfaktor

«Es ist faszinierend, mit diesen Geschichten in längst vergangene Lebensrealitäten einzutauchen», erklärt Saladin. Zwar habe sich das Baselbiet stark gewandelt, die grossen Menschheitsfragen und -themen aber seien geblieben: «Liebe, Hass, Neid, Gier, Moral – einfach zugeschnitten auf einen ganz anderen Alltag.»

Bei der Auswahl der Sagen habe man darauf geachtet, dass alle Kantonsteile zum Zug kämen, erklärt Studer. «Wichtig waren uns auch wiederkehrende Themen und natürlich persönliche Favoriten, was Humor, Gruselfaktor oder musikalische Umsetzungsmöglichkeiten betrifft.» Für Letztere habe man auf den wortlosen Gesang von Lisette Spinnler und Muhi Tahiris Saxophon gesetzt – «urtümliche menschliche Kommunikationsinstrumente». Dazu kommen Lieder von Esther Buser und Max Mundwiler.

Aufnahmen in Gelterkinden: Anna Laake (Sprecherin), Barbara Saladin (Produktionsteam), Vreni Weber-Thommen (Sprecherin, Erzählerin) und Michael Studer (Produktionsteam). zvg / Daniel Buser

Auf der Suche nach geeigneten Sprecherinnen und Sprechern habe man persönliche und professionelle Netzwerke aktiviert, erklärt Buser. «Es gab kein Casting, wir wählten möglichst verschiedene Stimmen von Menschen, die heutige Baselbieter Dialekte sprechen und die gerne mitwirken wollten.» Die «korrekte» Wiedergabe der Mundart war dabei kein Hauptanliegen: «Vielmehr war uns wichtig, dass das Erzählen im Vordergrund steht.»

An den schriftlichen Vorlagen habe man wenig angepasst, sagt Saladin. «In den meisten Fällen blieben wir fast Wort für Wort beim Original, einzelne Sagen haben wir aber redaktionell bearbeitet oder adaptiert und zum Beispiel die Perspektive verändert.» So erzählt etwa die Schlegeljungfrau von Hemmiken selbst, wie sie ihren verwunschenen Hort gegen aufdringliche Schatzgräber verteidigt.

Kapuzenmann im Estrich

Und dann sind da die Eigenerzählungen, die dem Produktionsteam zugetragen wurden: Erlebnisse, die sich – von der Erwähnung von Handys oder Baggern einmal abgesehen – fast nahtlos einreihen in die historischen Beispiele und daran erinnern, wie ein persönliches Staunen oder Schaudern den Kern aller Sagen ausmacht. «Wir bekamen viele solche Geschichten erzählt und fanden: Aus genau diesen Stoffen bestehen Sagen doch», erklärt Saladin.

In vielen Leuten habe die Tatsache, dass sich das Projektteam mit dem Thema befasste, offenbar wieder Erlebnisse ans Tageslicht gefördert, über die sie zum Teil jahrzehntelang nicht mehr bewusst nachgedacht hätten. «Wir haben viel mehr gehört und berichtet bekommen als das, was nun auf der CD nachzuhören ist», sagt Saladin. Beispielsweise von einem unheimlichen Kapuzenmann im Estrich, einer bedrohlichen Puppe im Keller oder einem glücklich abgewendeten Unfall.

Darauf angesprochen, wie eine zeitgenössische Sagensammlung aussehen könnte, antwortet Daniel Buser: «Vielleicht folgen weitere Projekte, zu wünschen wäre es. Baselbieter Sagen und Ideen zum Erzählen derjenigen gäbe es noch viele.» In Vorbereitung sei etwa ein Live-Erlebnis in Form einer musikalischen Lesung, die in den Baselbieter Gemeinden auf Tour geht – als Wandersage, gewissermassen.

