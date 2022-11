Baseldytschi Bihni: Regisseur Tom Müller heilt Lampenfieber

Baseldytschi Bihni Tom Müller im Interview: «Eine präzise Vorbereitung hilft gegen Lampenfieber» Am Donnerstag hat die Baseldytschi Bihni mit ihrer neuen Produktion Premiere. Der Regisseur erzählt über Nervosität, Spiellaune und Wertschätzung. Bettina Hägeli Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wichtig ist, dass ich kritisiere, ohne zu werten»: Regisseur Tom Müller. Bild: Kenneth Nars

Die Baseldytschi Bihni startet am 10. November mit der Boulevard-Komödie «Ojee! Dr Chef kunnt zem Znacht!» in die neue Theatersaison. Der langjährige Schauspieler und Autor Tom Müller führt Regie.

Sie sind mitten in den Endproben. Steigt die Nervosität bei den Schauspielerinnen und Schauspielern bereits?

Tom Müller: Bei jeder Theaterproduktion, bei den Profis genauso wie bei den Amateuren, gibt es diesbezüglich eine Art Rollenverteilung: Es gibt meistens eine Dramaqueen, die meint, vor der Premiere noch mindestens einen Infarkt zu erleiden. Andere werden verkrampft und still, und wieder andere haben schon vier Wochen vor der Premiere schlaflose Nächte. Nicht-Theatermenschen können sich meist nicht vorstellen, was es bedeutet, eine Rolle darzustellen. Man zeigt und offenbart sich und ist dadurch sehr verletzlich. Denn auf der Bühne zu stehen, heisst: «Ich werde gesehen.» Auch wenn ich selbst als Schauspieler nie unter solchen Ängsten gelitten habe, habe ich Verständnis dafür, dass Darstellende sich vor einer unfairen Kritik fürchten.

Wie wirken Sie als Regisseur der Nervosität entgegen?

Ein Profi kann trotz oder manchmal gerade wegen Überforderung eine gute Leistung bringen. Bei Amateuren ist das anders. Ich versuche, sie stets bei Friede, Glück und Spiellaune zu halten. Was aber bei Nervosität hilft, ist eine präzise Vorbereitung. Auf der Bühne muss der Amateur in jeder Sekunde wissen, was er zu tun hat. Er oder sie muss innerlich stets wach sein. Deswegen ist es zu Beginn des Probenprozesses wichtig, den Darstellenden auf der Bühne viel zu tun geben. Wenn ich sie am Anfang gezielt überfordere, ist das später gegen das Lampenfieber Gold wert. Denn dann müssen sie sich auf das Spiel und die Abläufe konzentrieren und vergessen ihre Nervosität.

Wie sind Sie selbst zum Theaterspielen und -inszenieren gekommen?

Ich dachte immer, ich finde eh nie eine Arbeit, die mir so viel Spass macht, dass ich sie acht Stunden am Tag ausführen will. Dass ich zu meinem Beruf als Schauspieler und später Regisseur gefunden habe, war reiner Zufall und Glück. In einer Kneipe – ich war 17 und gerade von der Schule geflogen – wurde ich von einer Theatergruppe angefragt, ob ich einspringen möchte, da jemand kurz vor der Premiere abgesprungen war. Da mir die Regisseurin gut gefiel, liess ich mich schliesslich gerne überzeugen. Ich habe schnell gemerkt, dass ich mit der Gruppe gut mitspielen kann, obwohl die anderen einen deutlich längeren Probenverlauf hinter sich hatten. Und es machte mir unendlich Spass, auch wenn es anstrengend war. Diese Erfahrung änderte in mir viel, weil ich endlich etwas gefunden hatte, was mir viel bedeutete. Ab diesem Zeitpunkt war klar, dass ich an die Schauspielschule gehen möchte. Und schon beim ersten Versuch in Bochum hat es geklappt.

«Fliegt über die Bühne, seid frech»: Tom Müller. Bild: Kenneth Nars

Inwiefern unterscheidet sich die Arbeit mit Laien von derjenigen mit Profis?

Amateure müssen sich auf der Bühne wohlfühlen. Wenn sie sich aber zu wohlfühlen, wird es für die Zuschauenden langweilig. Meine Arbeit ist es, die Darstellenden dazu zu bringen, dass sie mit Freude ihre Komfortzone verlassen. Am Ende müssen sie nichts machen, was sie nicht wollen, aber es einmal probiert zu haben, ist mir wichtig. Ich bringe dem Ensemble viel Wertschätzung entgegen und gebe stets ehrliche Rückmeldung. Dabei ist es – auch bei Profis – wichtig, dass ich kritisiere, ohne zu werten. Ich sage dann: «Hier hast du mich noch nicht erreicht.» Wir finden, aus dem Zusammenspiel heraus, gemeinsam zu den Charakteren: Wie reagiert die Rolle auf das Gegenüber? So nähern wir uns langsam den Rollen an und erarbeiten deren Facetten.

Was bleibt bis am Donnerstagabend noch zu tun?

Bei den Endproben geht es darum, Abläufe zu festigen und bei den Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben, zu bleiben. Anders als bei den Profis, die bis kurz vor der Premiere noch Änderungen umsetzen können, sind unsere letzten Proben dazu da, den Spielgenuss zu finden. Ich stärke das Selbstvertrauen der Darstellenden, indem ich ab jetzt vor allem bestätigende Rückmeldung gebe und sage: «Habt Spass und fliegt über die Bühne. Seid frech und frei.»

Was wünschen Sie sich für die Premiere?

Dass das Publikum die kleine Botschaft mitnehmen kann, dass wir menschlich miteinander umgehen können und nicht gegeneinander wirken müssen. Und wir möchten auf gutem künstlerischem Niveau schöne theatralische Situationen zeigen, die emotional wahrhaftig gespielt sind.

Welche Art Theaterprojekt interessiert Sie als Regisseur?

Wenn mich ein Ensemble anfragt und der Stoff und die Menschen mich interessieren, bin ich für eine Zusammenarbeit immer offen.

«Ojee! Dr Chef kunnt zem Znacht!» Baseldytschi Bihni, Kellertheater im Lohnhof. Premiere am 10.11.2022 um 20.15 Uhr. www.baseldytschibihni.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen