Basler Dokfilm Das Leben nach der Ausschaffung: Rot-blau-Blues in Istanbul Jonas Schaffters Dokumentarfilm «Arada» erzählt eindrücklich von den Folgen der Ausschaffungsinitiative für die Schweizer Gesellschaft. Die Leidenschaft für den FC Basel hat einer der Betroffenen dadurch aber nicht verloren.

Fenster in die Vergangenheit: Vedat hängt sich Solothurn an die Wand. Cineworx

Das Bild hängt schief, Vedat stupst den Rahmen so lange an, bis die Aare waagrecht durch Solothurn fliesst. Der Enddreissiger ist zufrieden: «Das bringt etwas Farbe rein», sagt er in akzentfreiem Solothurner Dialekt. Die Schweizer Stadtansicht ziert die Wand einer Wohnung, die Vedat seit vier Jahren in Istanbul bewohnt – unfreiwillig. Der straffällig gewordene Türke musste die Schweiz nach einem halben Leben verlassen.



Vedat ist einer von drei kurdisch-türkischen Protagonisten, die der aus Metzerlen stammende Regisseur Jonas Schaffter mit Jahrgang 1988 in seinem Diplomfilm «Arada» porträtiert. Der fein austarierte Dokumentarfilm zeigt, welche Folgen die geltende Ausschaffungspraxis und das verschärfte Einbürgerungsgesetz haben. Trotzdem versteht Schaffter «Arada» nicht als aktivistischen Film. «Ich möchte, dass mein Publikum eine Welt kennen lernt, die es vorher nicht gekannt hat.» Wenn er auf gewisse Missstände aufmerksam mache, dann mittels Empathie.



Um den Blick auf die Lebensgeschichten nicht zu verstellen, lässt Schaffter die Männer früh im Film über ihre Vergehen sprechen: «Ich wollte selbst wissen, mit wem ich es zu tun habe.» Die Delikte seien immerhin der Grund, weshalb die Protagonisten in einem Land leben, das nur auf dem Papier ihre Heimat ist. «Das war ich meinem Publikum schuldig.»



Bei Vedat waren es der Rücken und eine Reihe von Fehlentscheiden, die ihn aus dem Tritt brachten: Nach Schule und Lehre war Vedat «auf gutem Weg», wie er selber sagt. Dann kamen die Rückenschmerzen, die Arbeitslosigkeit, die Kleinkriminalität und nach einer Gefängnisstrafe die Ausweisung. Der in Birsfelden aufgewachsene FCB-Fan Duran wurde unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung des Landes verwiesen und sitzt ein fünfjähriges Einreiseverbot ab. Er lebt getrennt von seiner Partnerin und dem gemeinsamen kleinen Sohn, die ihn nur alle paar Monate besuchen können. «Ich hol’ dich mit dem Flugzeug ab», verspricht der Bub über Facetime.



Mustafa dagegen hat keinen Kontakt mehr zu seinem erwachsenen Sohn in der Schweiz. Bis 1994 hatte er im Kanton Aargau gelebt, wo heute die Mehrheit der Bevölkerung seines türkischen Dorfes wohnt. Er habe nie Nein sagen können, wenn ihn seine Kollegen zu Dummheiten angestiftet hätten, klagt der ehemalige Raser, der oft mit 250 Stundenkilometern unterwegs war. Und Schaffter lässt dem Publikum Raum, solche Aussagen zu hinterfragen.



Heimweh – die schweizerischste aller Krankheiten

«Ich wollte nicht, dass sich die Ausgewiesenen herausreden», erklärt der Regisseur. Türkische Männer würden oft von Kindesbeinen an verhätschelt: «Während ihre Schwestern in der Schule fleissig sind und Karriere machen, bleiben die Männer auf der Strecke.» So versuchen sie, auf anderem Weg auf sich aufmerksam zu machen – etwa mit schnellen Autos.



Schaffter zeigt das monotone Leben der Protagonisten im Exil, den Arbeitsalltag im Callcenter, die Familienfeste, die Telefonate mit dem Bundesamt für Migration, um Ferien in der Schweiz zu beantragen. «Viele Ausgewiesene konnten sich gar nicht vorstellen, dass sie das Land je verlassen müssten», so der Regisseur. Und für viele komme ein Gesinnungswandel zu spät – weil sie nie mehr zurückdürften. «Dabei gehören sie für mich genauso zur Schweizer Gesellschaft.»



Heimweh-FCB-Fan Duran. Cineworx

Schaffter, der während seines Bachelors in Visueller Kommunikation ein Zwischenjahr in Istanbul verbrachte, hat die Türkei mehrfach besucht. Im Laufe der Recherche sei ihm erst die ganze Dramatik der Lebensgeschichten bewusst geworden. «Wer einen Schweizer Pass hat, geht nur ins Gefängnis. Denjenigen ohne Pass droht eine Ausweisung.» Davon ist immerhin jede vierte Person in der Schweiz betroffen. Mehr juristisches Vorwissen setzt der Dokumentarfilm nicht voraus. «Ich wollte bei den Menschen bleiben.»



Und diese Menschen plagt das Heimweh, die schweizerischste aller Krankheiten. So sitzt Vedat etwa am Meer unter strahlend blauem Himmel und vermisst den Regen: «Egal wie schön es hier noch wird, die Trauer bleibt.» Doch «Arada» relativiert die Sentimentalität. «Ich habe darauf geachtet, dass die Erzählungen der Ausgewiesenen die Heimatromantik nicht zu stark bedienen», so Schaffter. Die Schweizer Realität sei für sie nicht nur rosig: «Sie müssten sich ein anderes Umfeld suchen, Schulden abbezahlen.»



Grenzen faszinieren Schaffter schon lange, die Nähe seines Geburtsortes zu Frankreich mag daran seinen Anteil haben. «Die Möglichkeit, in eine andere Welt abzutauchen, fand ich immer bereichernd, gleichzeitig gibt es aber auch diese Distanz.» In Schaffters Film läuft Mustafa durch eine verschneite Berglandschaft, die auch ein Schweizer Publikum anheimelt. Für einen magischen Moment verkehren sich Hier und Dort, es bleibt das Dazwischen, türkisch «arada».



Hardliner bekehren werde er mit seinem Film wohl kaum, schliesst Schaffter. «Aber dass es eine Möglichkeit gibt, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, finde ich wichtig.»

