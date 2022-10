Basler Doku bringt Filmpionier wieder in die Kinos

Basler Doku Mit dem «Lichtspieler» kommt ein Filmpionier wieder ins Kino Er hat die Basler Fasnacht auf Zelluloid festgehalten, die Mittlere Brücke und immer wieder sich selbst: Ein Dokumentarfilm erinnert an den Filmpionier François-Henri Lavanchy-Clarke. Christoph Dieffenbacher Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.00 Uhr

Lavanchy-Clarke und sein Sohn Henry beim Drehen in der Genfer Villa (1897). zvg/Fondation Herzog

Der nahezu unbekannte Westschweizer Filmpionier und Unternehmer François-Henri Lavanchy-Clarkes (1848–1922) bekommt im Kino eine grosse Rückblende: In konzentrierten Bildfolgen erzählt der Basler Filmhistoriker Hansmartin Siegrist von den vielfältigen Aktivitäten Lavanchy-Clarkes zwischen Frankreich, England, Ägypten und der Schweiz. Es ist ein Versuch, die Stationen dieser wechselvollen Biografie mit der gleichzeitigen rasanten Entwicklung des neuen Bildmediums Film um 1900 zu verbinden.

Seine Filmaufnahmen gehören zu den ersten der Nation

Ein grosser Teil des Films «Lichtspieler» – wie auch die begleitende Ausstellung im Museum Tinguely – widmet sich der Landesausstellung von 1896 in Genf, wo Lavanchy-Clarke in seinem eigenen Pavillon das wohl erste Schweizer Kino eröffnete. Zudem führte er grosse Tableaux vivants und Völkerschauen mit Menschen aus Afrika vor.

Aus Furcht vor allzu viel Eigenwerbung hatte ihn die offizielle Expo auf einen Nebenplatz verbannt. Wie auch dem Maler Ferdinand Hodler bot die Landesausstellung Lavanchy-Clarke Gelegenheit, sich dem Publikum bekannt zu machen. Seine Aufnahmen zeigen unter anderem ein Kinderfest in Aarau und Pferderennen auf der Schützenmatte in Basel – sie gehören zu den ersten Filmaufnahmen der Nation.

Das historische Bildmaterial wird im Dokumentarfilm teils animiert oder subtil mit Aufnahmen von heute konfrontiert. Historikerinnen und Archivare äussern sich zur Mediengeschichte, zur Bedeutung des Pioniers und zur Gesellschaft der damaligen Schweiz.

Verschollene Filmrollen und Nachlass gefunden

Zusammen mit der musikalischen Untermalung macht dies den Film etwas überladen, zumal sich auch einiges thematisch überschneidet. So manche Nebengeschichte rund um den alerten Geschäftsmann findet noch Platz. Doch im Ganzen macht der Film in bewegten Bildern fassbar, was die Schweiz um 1900 bewegte.

In einem französischen Archiv hatten Filmhistoriker Siegrist und sein Team über 50 verschollen geglaubte Filmrollen des Pioniers und seinen Nachlass gefunden. In Kleinstarbeit analysierten sie einen Kurzfilm, den Lavanchy-Clarke 1896 auf der Basler Rheinbrücke drehen liess. Dabei konnten die Forschenden nicht nur Datum und Tageszeit, sondern auch zahlreiche Passanten identifizieren, die scheinbar zufällig vor der Kamera promenierten.

Das Ganze war minutiös inszeniert, und wie so oft rückte sich Lavanchy-Clarke selbst ins Bild – wie er als Kutscher die Statisten antreibt.

«Lichtspieler», Kultkino Atelier, ab Do, 20. Oktober.

