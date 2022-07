Jonas Burkhalter und Véronique Arnold in der Galerie Stampa

Basler Galerie Natürliches Ungleichgewicht mit schlafenden Walen und schwebenden Zweigen in der Galerie Stampa Poesie in Natur und Grossstadt: Die Galerie Stampa zeigt neuere Arbeiten von Jonas Burkhalter und Véronique Arnold. Christoph Dieffenbacher Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Jonas Burkhalter: «Dream» (2020) und «Deep Sleep» (2021). Roland Schmid

Pottwale sind doch seltsame Wesen: Wenn sie schlafen, schweben sie in Gruppen senkrecht im Wasser. Mit den Köpfen nach oben treiben sie unter der Oberfläche, nur bewegt von den Wellen des Meeres. Sie brauchen sehr wenig Schlaf, anderthalb Stunden genügen ihnen. Zur Orientierung und bei der Suche nach Nahrung verständigen sich Pottwale mit Klicklauten. Ihre Lebensweise ist noch wenig erforscht. Nachdem sie jahrelang intensiv gejagt wurden, gelten die massigen Meeressäuger heute als gefährdet.

Die ungewöhnlichen Schlafgewohnheiten der Pottwale gaben dem in Zürich arbeitenden Künstler Jonas Burkhalter (*1983) die Idee für ein Mobile, das derzeit in der Galerie Stampa hängt.

In seiner grösseren Rauminstallation «Deep Sleep» (2021) schweben sechs dieser schwarzen, weiss gefleckten Meerestiere aus ultraleichtem Carbonstoff frei und bewegungslos in der Luft. An der Decke befestigt mit dünnen Stahlseilen und dem Luftzug ausgesetzt, bilden sie ein ausbalanciertes, aber stets verletzliches Ensemble. Wovon diese Wale wohl träumen mögen?

Eine New Yorker Kreuzung vor dem Lockdown

Sehr viel robuster präsentiert sich daneben Burkhalters Installation «Dream» (2020) aus hartem Holz, Stahl und Chromstahl. Sie gleicht einer niederen Aussichts- oder Warterampe, die mit Stufen und Handläufen versehen ist und damit zum Betreten einlädt. Wer dann auf der oberen Fläche mit dem Gitterrost steht, nimmt den Raum aus einer leicht erhöhten Warte wahr – wie in einem Traum oder wie ein Tourist an einem unbekannten Ort.

Dabei geht der Blick auf einen unspektakulären, aber umso faszinierenden Ausschnitt jener Stadt, die angeblich niemals schläft: auf eine bestimmte Kreuzung im New Yorker Stadtteil Manhattan. Burkhalters analoges Grossfoto «After Airpots, Before Paper Bags» (2020) ist Teil einer Serie über die Grossmetropole kurz vor dem Lockdown.

Dunkle, hohe Gebäude und Strassenschluchten beherrschen die Szene. Autos fahren vorbei, Passanten sind unterwegs. Über dem Wirrwarr von Ampeln, Verkehrstafeln und Strassenschildern hocken reihenweise Tauben auf Strommasten.

Filigrane Kugel aus Enzian-Zweigen

Poesie steckt in der Natur ebenso wie in den Errungenschaften unserer Zivilisation. Auch die französische Künstlerin Véronique Arnold (*1973) zeigt in der Ausstellung ein grösseres Mobile, bestehend aus Enzian-Zweigen, die sie auf den Höhen der Vogesen gesammelt und schwarz bemalt hat.

In ihrer filigranen, kugelförmigen Installation hängen die botanischen Einzelteile an Nylonfäden im Raum, jedes unterschiedlich geformt. Wie bei den schlafenden Walen stellt sich der Eindruck ein: Unsere natürliche Umwelt ist labil und gefährdet.

Véronique Arnold: «La mêtrique de l’être» (2022). Roland Schmid

Die meisten übrigen Arbeiten der Künstlerin sind Stickereien, die sie von Hand mit Nadel und Nähmaschine in stundenlanger Arbeit anfertigt. Dabei bringt sie Wörter, Zeichen und Formen direkt auf textile Unterlagen wie Leinen, Kleidungsstücke oder Stoffkissen auf.

Manchmal verwendet sie Farbstifte oder Acrylfarben, etwa auf dem Triptychon «Toute perception est hypnotique» (2022), auf dem sich die Blätter einer Pflanze wie Hände auf der Bildfläche verteilen.

Vom Traum, ein Schmetterling zu sein

Die sorgfältig ausgeführten Arbeiten wirken auf den ersten Blick harmlos und naiv. Sie vermitteln erst einen tieferen Sinn, wenn man sich die Titel und die auf die Textilien gestickten Texte genauer ansieht. Denn Arnold geht meist von der Literatur sowie der Philosophie- und Religionsgeschichte aus und stellt grundlegende Fragen: Was ist Wirklichkeit, was Fantasie, Illusion und Traum? Wo verläuft die Grenze? Glauben wir nur, wach zu sein, und sind es gar nicht?

«Wenn ich sage, du träumst, träume ich auch», zitiert Arnold in ihrem Ausstellungstitel den chinesischen Autor und Denker Zhuangzi aus dem 4. vorchristlichen Jahrhundert. Und erzählt eine von dessen überlieferten kurzen Geschichten: Einmal träumte der Denker, ein Schmetterling zu sein. Als er erwachte, fragte er sich: «Bin ich nun Zhuangzi selbst oder ein Schmetterling, der träumt, Zhuangzi zu sein?»

Jonas Burkhalter: «Mind», Véronique Arnold: «And When I Say You Are Dreaming…» Galerie Stampa, Basel, bis 27.8., Di–Fr 12–18.30 Uhr, Sa 11–16 Uhr (Sommerpause vom 19.7. bis 6.8.). www.stampa-galerie.ch

