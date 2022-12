Polyfon: Präsidentin sieht das Basler Festival nicht am Ende

Basler Musikfestival Vereinspräsidentin sieht «Polyfon» nicht am Ende Nachdem die bz publik machte, dass das Festival auf dem Kasernenareal 2023 nicht stattfinden wird, äussert sich der Verein zur Zukunft des «Polyfon». Elodie Kolb 12.12.2022, 17.44 Uhr

Ein Eindruck von der Festivalausgabe 2019. Bild: Roland Schmid

Das Musikfestival Polyfon findet 2023 nicht statt, sondern befinde sich in einer «wohlverdienten Pause», wie es auf dessen Website heisst und wie diese Zeitung am Montag berichtete. Nachdem sich der Vereinsvorstand letzte Woche nicht mehr geäussert hatte, nahm am Montag Präsidentin Danielle Bürgin Stellung – wenn auch zurückhaltend.