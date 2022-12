Plakatserie: Eine Basler Marke für Sparfüchse

Basler Plakate Die Rabattmarke brachte die Bevölkerung zum Sparen – und einem Hamster den Weltruhm Gemeinsam mit der Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel stellt die bz ausgewählte Plakate aus dem regionalen Gewerbe vor. Diese Woche im Fokus: die Basler Rabattmarke. Philipp Messner* Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Geld sparen im Krieg: Donald Bruns Plakat aus den 1940er-Jahren verfehlte seine Wirkung nicht. zvg/Plakatsammlung SfG Basel

Es ist ein Bild aus vergangenen Zeiten: Schick gekleidete Frauen stehen dicht gedrängt vor einem geöffneten Gittertor, den Einkaufskorb in der Hand. «Hausfrauen, macht Eure Einkäufe in Geschäften der BKG», heisst es dazu. Das Plakat von Burkhard Mangold stammt aus dem Jahr 1915. Eine Vignette mit Text erklärt: «Die Basler Konsumgesellschaft ist eine Vereinigung guter Basler Geschäfte, die bei Barverkäufen die Sparmarken mit dem Basler Täubchen abgeben.»

Die im Jahr 1900 gegründete Vereinigung war eben umgezogen, von ihrer ersten Niederlassung an der Rosshofgasse in den benachbarten – zwischenzeitlich abgerissenen – Bärenfelserhof am Petersgraben, dessen Eingangstor auf dem Plakat abgebildet ist.

Marken als Anreiz zur Barzahlung

Die Spar- bzw. Rabattmarken der BKG zielten darauf, einen Anreiz zur Barzahlung zu schaffen – zum Zeitpunkt der Gründung der Vereinigung war es noch allgemein üblich, dass den Kunden und Kundinnen in den von ihnen regelmässig frequentierten Geschäften Kredit eingeräumt wurde.

Burkhard Mangolds Plakat aus dem Jahr 1915. zvg/Plakatsammlung SfG Basel

Die «Märggli» sollten aber auch generell die Kundenbindung an den privaten Einzelhandel stärken, bekamen doch die Detaillisten zu dieser Zeit zunehmend Konkurrenz durch die aufkommenden Warenhäuser und vor allem durch den genossenschaftlich organisierten «Allgemeinen Consum-Verein» (ACV) – dem heutigen Coop. Das System der BKG-Marken, deren Wert man sich jederzeit bar auszahlen lassen konnte, imitierte dabei die beim ACV in ähnlicher Form organisierte Ausschüttung des jährlich erwirtschafteten Gewinns.

Neben der BKG gab in Basel auch eine andere Organisation Rabattmarken aus: die als Selbsthilfeorganisation von Detailhändlern gegründete Einkaufs- und Rabattvereinigung «Liga». 1940 beschlossen BKG und Liga, ihre Kräfte zu bündeln und zukünftig eine gemeinsame «Basler Rabattmarke» herauszugeben.

Das auf den Marken aufgedruckte Signet von Donald Brun, eines vielseitigen Basler Grafikers, vereinigte denn auch das «Baslerdybli» als Erkennungszeichen der BKG, mit dem Signet der Liga, der piktogrammartigen Darstellung einer Frau mit Einkaufskorb, das Brun zehn Jahre zuvor geschaffen hatte.

In den 1940er-Jahren setzte der Basler Grafiker Donald Brun auf das Baslerdybli. zvg/Plakatsammlung SfG Basel

Die Mitglieder von BKG und Liga waren angehalten, mittels kleinformatiger Plakate in den Schaufenstern ihrer Läden für die gemeinsame Sache zu werben. Bei den im Auftrag der Rabattmarkenvereinigung entstandenen Kleinplakaten stand die Rabattmarke und ihr Geldwert im Zentrum.

Wie Geld, das man liegen lässt

So hebt beispielsweise bei einem wiederum von Brun gestalteten Plakat aus den 1940er-Jahren eine Kinderhand eine geldscheingrosse Marke von der Strasse auf. Beim Einkauf auf die blauen Marken zu verzichten, käme im Umkehrschluss dem Liegenlassen eines Geldscheins gleich. Eine Botschaft, die in einer für weite Bevölkerungskreise von wirtschaftlicher Not geprägten Zeit ihre Wirkung wohl nicht verfehlte.

Doch die Zeiten änderten sich. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges und dem Elend der unmittelbaren Nachkriegszeit setzte in ganz Westeuropa bald ein dynamisches Wirtschaftswachstum ein. Auch in der Schweiz begann sich die Lebenswelt vieler Menschen rapide zu modernisieren. Entsprechend sollte 1951 auch das Erscheinungsbild der Rabattmarke modernisiert werden.

Mit der gestalterischen Auffrischung des Markendesigns wurde der junge Grafiker Celestino Piatti betraut. Bei der grundlegenden Überarbeitung übernahm Piatti die vorgegebenen Elemente, organisierte die Fläche aber grundlegend anders und verjüngte nicht zuletzt auch das «Liga-Fraueli», die stilisierte Kundin. Das bisherige satte Blau wich einem Violett als Grundfarbe. Abgebildet ist Piattis Design auf dem nebenstehenden Kleinplakat von Peter Birkhäuser, auf dem ein Angelhaken eine 1-Fr-Rabattmarke durchbohrt.

Lustvoller Zugang zum Sammeln

Als zehn Jahre später erneut ein Redesign der Marken ins Haus stand, wurde wiederum Celestino Piatti angefragt. Der Basler Grafiker übernahm diesmal nicht nur das Design der Rabattmarke selber, sondern gestaltete auch sämtliche Werbemittel der Kampagne zu ihrer Einführung.

Im Zentrum stand dabei die Verbindung der goldenen Farbe der neuen Marken mit der Figur eines von Piatti gemalten, freundlichen Goldhamsters. Über den «Märggli-Hamster» sollten die Konsumentinnen und Konsumenten einen neuen, lustvollen Zugang zum Sparen und Sammeln finden, nachdem diese Tätigkeit in der anhaltenden Hochkonjunktur vermehrt als unnötig und mühsam empfunden wurde.

Auch zu Pandemiezeiten ikonisch: Celestino Piattis Plakat aus dem Jahr 1951. zvg/Plakatsammlung SfG Basel

Die breit angelegte Kampagne etablierte erfolgreich die Verbindung zwischen Goldhamster und Rabattmarke und Piatti wurde über Jahre hinweg zum eigentlichen Hausgrafiker der Basler Rabattmarke. In der Folge bevölkerten immer wieder neue Goldhamster die Basler Plakatwände.

Aber auch eine noch so liebenswerte Identifikationsfigur konnte den Niedergang des Rabattmarkensystems letztlich nicht aufhalten. Die Detailhändler begannen zunehmend auf die Ausgabe von Marken zu verzichten und schliesslich wurde 1983 die Auflösung der mittlerweile als «Genossenschaft Basler Rabattmarke» fungierenden BKG-Liga beschlossen.

Piattis Hamster zieht es in die weite Welt

Auch wenn die Werbefigur damit ihren eigentlichen Daseinszweck verlor, hat der Hamster weiterhin Fans. Das zeigte sich nicht zuletzt anlässlich des diesjährigen Piatti-Jubiläums. Dass Celestino Piatti am 5. Januar 2022 100 Jahre alt geworden wäre, nahm der Zürcher Kunstbuchverlag «Nieves» zum Anlass, ein kleines Büchlein mit schwarz-weissen Hamster-Variationen des Basler Grafikers zu publizieren.

Damit wird diese Figur über Kunstbuchhandlungen und Museumsshops in Paris und London einem gänzlich neuen Publikum nähergebracht. War Piattis Rabattmarken-Werbung der 1960er- und 70er-Jahre noch eine strikt lokale Angelegenheit, lässt der Hamster nun die engen Grenzen seiner Heimatstadt hinter sich und zieht in die weite Welt hinaus.

*Philipp Messner ist Leiter der öffentlichen Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel. Mit einem Bestand von rund 100’000 Plakaten aus den Bereichen Kultur, Politik und Wirtschaft ist die Sammlung ein bedeutender Teil des visuellen Gedächtnisses der Schweiz.

