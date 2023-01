Plakatserie: Muttenzer Spirituosen für den starken Mann

Basler Plakate Likör für den stolzen Hahn: Wie eine Muttenzer Spirituosen-Firma an den starken Mann appellierte Gemeinsam mit der Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel stellt die bz ausgewählte Plakate aus dem regionalen Gewerbe vor. Diese Woche im Fokus: die Spirituosen-Firma August Senglet AG. Philipp Messner* Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ovignac Senglet – Fortifiant», Lithografie, um 1910. zvg/Plakatsammlung SfG Basel

Bis zu ihrer Schliessung im Jahr 1998 produziert die Firma August Senglet AG im Industriegebiet Hofacker in Muttenz Spirituosen. Die Anfänge der Firma gehen auf das Jahr 1865 zurück. 1874 weist das Adressbuch der Stadt Basel an der Gerbergasse 10 ein Geschäft für «Colonialwaren und Drogen» aus. Dabei handelt es sich nicht primär um einen Fabrikationsbetrieb, sondern um ein Detailgeschäft, in dessen Hinterzimmer Kirsch- und Likör-Auszüge destilliert werden.

Das Geschäft an der Gerbergasse besteht noch bis 1922. Allerdings werden die Brennerei und die Likörfabrikation bereits 1900 vor die Tore der Stadt nach Muttenz ins heutige Industriegebiet Hofacker verlegt – damals noch weitgehend offenes Feld.

Vom Cocktail zum Hahnenkamm

Das älteste bekannte Werbeplakat von Senglet stammt aus der Zeit um 1910. Es zeigt eine Flasche Eiercognac «Ovignac Senglet» in Kombination mit einem schwarzen Hahn mit geschwellter Brust und ausgeprägtem Schwanzgefieder.

Das unter Verwendung von französischem Cognac hergestellte Getränk ist Zeit ihres Bestehens das Hauptprodukt der Muttenzer Likörfabrik. 1998 wird das Patent an eine Firma in Reinach weitergegeben, die den Eiercognac – in vergleichsweisen geringen Mengen – weiterhin nach dem Rezept von Senglet herstellt.

Der französische Text preist das nahrhafte Getränk als «stärkend» an – eine Behauptung, die durch das Bild des stolzen Hahns unterstrichen wird. Der Hahnenschwanz – auf Englisch «cocktail» – verweist aber auch auf das alkoholische Mischgetränk als solches. Neben dem Eiercognac werden von Senglet bald eine ganze Palette unterschiedlicher Liköre und Schnäpse angeboten. Mit Plakaten beworben werden Curaçao Orangenlikör, Baselbieter Kirsch und ein als «weidmanngerechter Herrentrank» charakterisierter Jägerschnaps.

Ein Bild triumphaler Männlichkeit

Ende 1931 verlegt Senglet seinen Geschäftssitz für wenige Jahre nach Genf. In dieser Zeit wird unter anderem ein Bitter unter dem Namen «Le Coq» lanciert. Mit der Werbung wird die grosse italienische Agentur Maga betraut, welche Anfang der 1930er Jahre neben Niederlassungen in Mailand und Paris auch eine in Genf unterhält.

Maga beschäftigt eine Reihe hochkarätiger Gestalter. Der wohl bekannteste unter ihnen ist Marcello Nizzoli, von dem das abgebildete Kleinplakat stammt. Der auch als Maler, Produktdesigner und Architekt tätige Nizzoli hatte 1926 bereits ein ikonisches Plakat für den Bitter von Campari gestaltet.

Marcello Nizolli: «Bitter Le Coq», 1932. zvg/Plakatsammlung SfG Basel

Beim entsprechenden Produkt von Senglet kommt der Hahn als Markenzeichen der Firma zum Einsatz. Bei Nizzoli wird das Tier aus scharf gezackten roten, weissen und blauen Flächen vor einem schwarzen Hintergrund gebildet. Der Fokus liegt dabei auf einem übergrossen, aufgerichteten Kamm, der an die Staffage einer historischen Militäruniform denken lässt und ein Bild triumphaler Männlichkeit beschwört.

Humorvolle Werbegrafik der Nachkriegszeit

In den 1950er und -60er Jahren wird die visuelle Sprache der Senglet-Plakate deutlich verspielter. So wird beispielsweise 1959 ein heiterer Balanceakt gezeigt, bei dem ein freundlicher Hahn auf seinem Schnabel ein Ei und darauf eine Flasche Eiercognac in fragilem Gleichgewicht hält.

Das Werk stammt vom Basler Maler und Grafiker Hanspeter Sommer, der für Senglet eine ganze Reihe gestaltet. Sommer, dessen Stil sich an der humorvollen, farbenfrohen französischen Werbegrafik der Nachkriegszeit orientiert, dürfte – als überaus aktiver und weitum geschätzter Laternenmaler, u.a. für die «Basler Bebbi» – auch in Fasnachtskreisen kein gänzlich Unbekannter sein.

Hanspeter Sommer: «Ovignac Senglet», 1959. zvg/Plakatsammlung SfG Basel

Offen bleibt, ob die Unterschiede bei der Darstellung des Senglet-Hahns primär auf allgemeine Entwicklung des Werbestils zurückzuführen sind, oder auf den Charakter des ausführenden Grafikers. Verweist der Wandel möglicherweise auf ein verändertes Männerbild oder doch eher auf Unterschiede respektive Verschiebungen bei den anvisierten Zielgruppen? Historische Werbeplakate laden immer wieder dazu ein, über solche und andere Fragen nachzudenken.

*Philipp Messner ist Leiter der öffentlichen Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel. Mit einem Bestand von rund 100’000 Plakaten aus den Bereichen Kultur, Politik und Wirtschaft ist die Sammlung ein bedeutender Teil des visuellen Gedächtnisses der Schweiz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen