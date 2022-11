Plakatserie: So warb der «Blaser» in Basel um Kundschaft

Basler Plakate Mit Spatzen und Trompeten: So warb der «Blaser» am Marktplatz um Kundschaft Gemeinsam mit der Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel stellt die bz ausgewählte Plakate aus dem regionalen Gewerbe vor. Diese Woche im Fokus: das Haushaltsgeschäft Blaser. Philipp Messner* Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Verspielt: das Werbeplakat von Niklaus Stoecklin, 1925. zvg/Plakatsammlung SfG Basel

Im Haus Marktplatz 17, das heute von der Grossbank UBS genutzt wird, befand sich von 1928 bis 1984 das stadtbekannte Haushaltsgeschäft Blaser. Die 1882 von Fritz Blaser-Gschwind gegründete Firma Fritz Blaser & Cie. ist zwar weiterhin im Handel mit Eisenwaren, Flachglas und Werkzeugen tätig, doch das Verkaufsgeschäft wurde aufgegeben.

Begonnen hat Blaser an der Weissen Gasse mit dem Handel mit Fensterglas. 1919 wird in der angemieteten Liegenschaft Marktplatz 18 ein Haushaltsgeschäft eröffnet. Das Geschäft zieht 1928 eine Nummer weiter in das neu erworbene Haus am Marktplatz 17. Ein Jahr zuvor war die Firma von der Kollektiv- zur Aktiengesellschaft umgewandelt worden.

Der Blaser wird zum Bläser

1925 wird der Basler Maler und Grafiker Niklaus Stoecklin beauftragt, ein Werbeplakat für das Geschäft zu gestalten. Ein Exemplar hat sich in der öffentlichen Plakatsammlung der Schule für Gestaltung erhalten. Es zeigt einen auf einer Mauer sitzenden Trompeter, der mit seinem Spiel eine Köchin betört. Das offene Küchenfenster gibt den Blick frei auf verschiedene Töpfe, Pfannen und Geräte.

Das Motiv des Trompeters spielt zum einen auf den Firmennamen an – der Blaser wird zum Bläser –, zum anderen lässt sich die Szene auch als ironische Selbstbeschreibung des Werbegrafikers lesen, der seine Kunst zur Verführung einsetzt. Im Kontrast zum scherzhaft-verspielten Bild informiert der Text – geschrieben in der damals in Basel noch als Schulschrift geläufigen Sütterlinschrift – nüchtern über «Haushaltungs Artikel» und führt auf, wo solche in Basel erworben werden können.

Verweist auf die prominente Lage des Geschäfts: Fritz Bühlers Plakat mit dem Basler Rathaus in der Porzellantasse. zvg/Plakatsammlung SfG Basel

Mitte der 1940er-Jahre ist auf den Werbeplakaten ein hyperrealistischer Zeichenstil en vogue, der in Basel von lithografischen Anstalten wie der Wassermann AG an der Leonhardstrasse in handwerklicher Vollendung im Steindruck reproduziert wird.

Das Rathaus im Tassenboden

Diesem Stil entspricht auch das Plakat von Fritz Bühler, der 1933 als Gebrauchsgrafiker die erste moderne Werbeagentur Basels gründet. Diese übernimmt neben der Gestaltung von Plakaten, Messeständen und Werbefilmen für Kunden aus der Industrie auch beratende Tätigkeiten. Das Plakat für Blaser zeigt in Kombination mit einem prägnant gestalteten Namenszug eine feine Porzellantasse mit Goldrand. Auf dem Tassenboden ist das benachbarte Rathaus abgebildet, was auf die prominente Lage des Haushaltsgeschäfts verweist.

Für das Atelier Fritz Bühler arbeitet zwischen 1945 und 1947 auch der junge Grafiker Celestino Piatti, bevor er sich im folgenden Jahr selbstständig macht. Piatti – dessen hundertster Geburtstag dieses Jahr begangen wird – schuf 1952 für Blaser ein Plakat, auf dem ein Spatz mit kurzen Hosen und einem unter den Flügel geklemmten Suppenlöffel abgebildet ist.

Dazu wird eine Zeile aus Johann Peter Hebels Erinnerung an Basel zitiert, wobei der «freye Spatz» in diesem Fall nicht «uffem Petersplatz» umherfliegt, sondern ebenso zwanglos «bim Blaser» durch das Warenangebot flaniert.

Celestino Piatti lässt auf seinem Plakat aus dem Jahr 1952 den Spatzen zwanglos durch das Warenhaus spazieren. zvg/Plakatsammlung SfG Basel

Die zugehörige Kampagne zielte darauf ab, den Kundinnen und Kunden das Herumspazieren im Geschäft ohne klar definiertes Kaufinteresse nahezubringen – eine Verhaltensweise, die in Basel Anfang der 1950er-Jahre offenbar aktiv erlernt werden musste.

Um der Kundschaft die peinliche Situation zu ersparen, dem Verkaufspersonal gestehen zu müssen, dass sie sich einfach nur ein Bild des Warenangebots machen möchte, konnte diese sich beim Betreten des Geschäfts einen dort bereitliegenden Spatz aus Papier ans Revers heften. Dieser signalisierte dem Personal, dass die Person nicht nach ihren Wünschen zu fragen sei.

Der erste Do-it-yourself-Laden

1966 reagiert Blaser auf den anrollenden Do-it-yourself-Trend (DIY) und eröffnet am Rümelinsplatz den ersten Do-it-yourself-Laden Basels. Rezessionsbedingt muss dieser allerdings zehn Jahre später wieder aufgegeben werden. Das DIY-Sortiment wird ins Hauptgeschäft am Marktplatz integriert. Für die Blaser-Werbung ist in dieser Zeit der Künstler Paul Göttin verantwortlich.

Göttin kreiert Slogans wie «E guet Gedänggli – Blaser Gschänggli» oder «E Huus mit Härz … im Härz vo Basel» und prägt das Image des Geschäfts darüber hinaus mit einem illustrativen Stil, der bis zum Schluss auch die zahlreichen von ihm gestalteten Plakate dominiert.

Das Ende kommt abrupt. Nachdem das Geschäft 1982 mit Göttin noch «100 Johr uf em Buggel» gefeiert hat, wird die Liegenschaft 1984 verkauft und das Verkaufsgeschäft im Herzen von Basel für immer geschlossen.

Prägte den Stil des Geschäfts in den letzten Jahren: Werbeplakat von Paul Göttin, 1982. zvg/Plakatsammlung SfG Basel

*Philipp Messner ist Leiter der öffentlichen Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel. Mit einem Bestand von rund 100’000 Plakaten aus den Bereichen Kultur, Politik und Wirtschaft ist die Sammlung ein bedeutender Teil des visuellen Gedächtnisses der Schweiz.

