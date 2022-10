Basler Plakate Vom Konsi zu Coop: Mit diesen Plakaten warb der einstige Konsumverein ACV in Basel Gemeinsam mit der Plakatsammlung Basel-Stadt stellt die bz ausgewählte Plakate aus dem regionalen Gewerbe vor. Diese Woche im Fokus: der Allgemeine Consumverein (ACV), Vorgänger der Coop-Genossenschaft. Philipp Messner* Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erinnert an Kinderbücher: Ferdi Afflerbachs Plakat aus dem Jahr 1961. zvg/Plakatsammlung Basel

Das Auge isst mit, weiss die Werbung, besonders wenn ein Plakat Abhilfe gegen echten Hunger verspricht. Zur Linderung der wirtschaftlichen Not weiter Bevölkerungskreise wird in Basel 1865 eine genossenschaftliche Selbsthilfeorganisation zur Vermittlung preisgünstiger Grundnahrungsmittel gegründet. Am Spalenberg 26 wird der erste Laden des Allgemeinen Consumvereins – kurz ACV – eröffnet.

Mitglied werden kann, wer eine unverzinsliche «Consumverein-Actie» im Nennwert von drei Franken erwirbt. Genossenschaftsmitglieder erhalten nach Rechnungsabschluss nach Massgabe der im Laufe des Jahres getätigten Einkäufe einen Anteil am erwirtschafteten Gewinn gutgeschrieben.

Das Modell ist erfolgreich. Der «Konsi», wie der Konsumverein auch genannt wird, wächst schnell. 1890 findet auf Initiative des Basler ACV die Gründungsversammlung des Verbandes Schweizerischer Konsumvereine statt – die Geburtsstunde des heutigen Coop.

Zwei unterschiedliche Grafiker-Generationen

Bis Anfang der 1970er-Jahre sind die Plakate des Konsumvereins in der Gestaltung ausgesprochen heterogen. Sie scheinen weniger durch Vorgaben von Seiten des Auftraggebers geprägt als durch den Stil der jeweils beauftragten Grafikerinnen und Grafiker.

So stammen beispielsweise die Plakate von Ferdi Afflerbach und Felix Muckenhirn beide aus dem Jahr 1961, folgen aber grundlegend verschiedenen gestalterischen Ansätzen. Die beiden stehen für zwei aufeinanderfolgende Basler Grafiker-Generationen.

Afflerbach hatte zwischen 1938 und 1942 die Tagesfachklasse der Basler Gewerbeschule absolviert und sich in der Folge als selbstständiger Grafiker etabliert. Er wird für seinen illustrativen Werbestil geschätzt, der an Kinderbücher denken lässt. Passend dazu hier auch der einfach gereimte Slogan «Ich kauf au – im ACV».

Asketische Gestaltungsphilosophie

Auch der in Ettingen als Grafiker und Typograf tätige Muckenhirn ist ein Abgänger der Basler Schule, seine Arbeiten sind nun aber deutlich geprägt von der Neuausrichtung, die diese Schule 1942 mit der Berufung von Emil Ruder und etwas später mit Armin Hofmann erfahren hat.

Deutlich nüchterner: Felix Muckenhirns ACV-Plakat, ebenfalls aus dem Jahr 1961. zvg/Plakatsammlung Basel

Die betont nüchterne Grafik, die hier nun unterrichtet wird – und für die der Schule noch heute internationale Anerkennung gezollt wird –, zielt auf eine Reduktion der Bildelemente auf das Elementar-Zeichenhafte und eine streng funktionale Typografie. Die asketische Basler Gestaltungsphilosophie dieser Jahre findet hier ihren Ausdruck auch in der Beschränkung auf eine Druckfarbe.

Schwebende Backwaren bei Willi Eidenbenz

Das 1964 von Willi Eidenbenz für den ACV gestaltete Plakat setzt dagegen hauptsächlich auf die Wirkung eines Trickfotos, bei dem frische Backwaren davonzuschweben scheinen.

Eidenbenz beschäftigt sich bereits in seiner Ausbildung an der Kunstgewerbe- und Handwerkerschule Magdeburg intensiv mit den Möglichkeiten der Fotografie, bevor er 1933 in das von seinem Bruder Hermann in Basel gegründete Gemeinschaftsatelier eintritt, das sich nicht zuletzt durch die hier früh gepflegte Verbindung von Fotografie und Grafik einen Namen macht.

Erste vollautomatische Kleingebäckanlage auf dem Lysbüchel-Areal

Das Plakatmotiv verweist auf die ACV-eigene Bäckerei – den ältesten Produktionsbetrieb des Konsumvereins. Bereits 1866 wird eine eigene Bäckerei eingerichtet, die den stetig wachsenden Bedarf aber schon bald nicht mehr decken kann.

Verspielt: das Trickfoto-Plakat von Willi Eidenbenz aus dem Jahr 1964. zvg/Plakatsammlung Basel

Der Betrieb wird mehrmals verlegt, bevor er 1926 auf das Ende des 19. Jahrhunderts vom ACV erworbene Lysbüchel-Areal umzieht. Hier wird 1964 die erste vollautomatische Kleingebäckanlage der Schweiz in Betrieb genommen. Neben den Basler ACV-Läden beliefert der Betrieb auch die übrigen schweizerischen Konsumgenossenschaften mit Zwieback und Leckerli.

Mit Coop werden die Werbemittel einheitlicher

Im Jahr 1969 steht schliesslich die Forderung im Raum, dass der ACV sich der Tendenz zur Vereinheitlichung beugt, die im zu «Coop Schweiz» umbenannten Verband Schweizerischer Konsumvereine herrscht. Nach dem Muster der anderen Regionalgenossenschaften soll der Verein künftig «Coop Basel» heissen. Der Namenswechsel geschieht nicht zuletzt hinsichtlich einer national möglichst einheitlichen Gestaltung der Werbemittel.

Der Vorstoss führt im Genossenschaftsrat des ACV zu einer dreiviertelstündigen, mit grossem Einsatz geführten Diskussion. Beschlossen wird am Ende ein Kompromiss: Die Konsumgenossenschaft wird umbenannt in «Coop Basel ACV». Der traditionsgebundene Name der Regionalgenossenschaft wird bis 1995 beibehalten. Der damaligen Fusion mit Coop Liestal und Umgebung sowie Coop Fricktal zu «Coop BLF» folgt 2000 der Beschluss, die bestehenden 14 Regionalgenossenschaften zu einer nationalen zu fusionieren.

Im Rahmen der «Logistik und Bäckereistrategie 2015+» von Coop Schweiz wird schliesslich auch die Grossbäckerei auf dem Lysbüchel aufgehoben und in den 2016 eröffneten Neubau der Verteilzentrale in Schafisheim integriert.

*Philipp Messner ist Leiter der öffentlichen Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel. Mit einem Bestand von rund 100’000 Plakaten aus den Bereichen Kultur, Politik und Wirtschaft ist die Sammlung ein bedeutender Teil des visuellen Gedächtnisses der Schweiz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen