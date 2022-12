bz-Plakatserie: So warb die Schweizer National-Versicherung

Basler Plakate Vom Rennrad-Profi Kübler zum «Nasi»: So warb die Schweizer National-Versicherung Gemeinsam mit der Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel stellt die bz ausgewählte Plakate aus dem regionalen Gewerbe vor. Diese Woche im Fokus: die Schweizer National-Versicherung. Philipp Messner* Jetzt kommentieren 21.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Profi-Rennfahrer Ferdinand Kübler wird ein erfolgreicher Werbeträger. Seine markante Nase brachte ihm auch den Übernamen «Adler von Adliswil». zvg/Plakatsammlung SfG Basel

Im September 2014 fassen die Aktionäre der «National-Versicherung» – beziehungsweise der «Nationale Suisse», wie ihr Name seit 2008 auch in der Deutschschweiz lautet – an ihrer letzten Generalversammlung eine Reihe von Beschlüssen. Diese erlauben der St. Galler «Helvetia» den endgültigen Vollzug einer bereits weit fortgeschrittenen Übernahme der traditionsreichen Basler Versicherungsgesellschaft. Damit geht eine 131-jährige Geschichte als eigenständiges Unternehmen zu Ende.

Die National-Versicherung ist 1883 in Winterthur unter dem Namen «Neuer Schweizerischer Lloyd» gegründet worden, um die Geschäfte der im selben Jahr liquidierten Transportversicherungsgesellschaft «Schweizer Lloyd» zu übernehmen. 1889 wird das Unternehmen in «Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft» umbenannt, der Hauptsitz nach Basel verlegt und das Tätigkeitsgebiet ausgedehnt auf Unfall-, Haftpflicht- und Sachversicherungen.

Trotz Übernahme bleibt der alte Name in Stein gemeisselt

Nachdem in Basel die Geschäfte lange in verschiedenen angemieteten Liegenschaften geführt worden waren, wird Anfang der 1940er-Jahre für die National-Versicherung am Steinengraben 41 ein repräsentatives Verwaltungsgebäude errichtet. Das Gebäude wird 2015 mit dem Versicherungsgeschäft der «National» von der Helvetia übernommen. Doch über dem Hauptportal prangt – gemeisselt in harten Solothurner Stein – weiterhin der alte Name «Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft».

Die Dauerhaftigkeit des Gebäudes steht in Kontrast zur Kurzlebigkeit eines Plakats. Gegen diese Kurzlebigkeit arbeiten Gedächtnisinstitutionen wie die Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel. Hier werden solche Werbemittel für die Zukunft gesichert.

Ferdinand Kübler wird einer der erfolgreichsten Werbeträger

Im Fall der National-Versicherung sind das beispielsweise Plakate, die um 1980 überall in der Schweiz hingen. Sie zeigen eine Fotografie des schweizweit als «Ferdy National» bekannten ehemaligen Radrennfahrers Ferdinand Kübler im Halbprofil in Kombination mit dem Namenszug der Versicherung und dem Slogan «Für die mit der guten Nase».

Der Witz liegt bei der markanten Nase Küblers, der ihretwegen auch den Übernamen «Adler von Adliswil» trug. Kübler hatte sich zwar bereits 1957 aus dem Radsport zurückgezogen, versteht es aber, seine Popularität – die er mit legendären Erfolgen wie dem Gesamtsieg der Tour de France 1950 erlangt hatte – zu erhalten und in geschäftlichen Erfolg umzumünzen.

Auf den Schweizer Plakatwänden taucht das Bild Küblers erstmals 1971 auf, als dieser sich für die Kampagne für das Gurtentragen der Beratungsstelle für Unfallverhütung zur Verfügung stellt. In der Folge wird Kübler zu einem der bekanntesten und bestbezahlten Werbemanager und -träger der Schweiz. Die Kampagne für die National-Versicherung wird in leichter Variation mindestens drei Mal neu aufgelegt, wobei man sich ganz auf die Wirkung des Porträtfotos in Kombination mit dem Slogan verlässt und darüber hinaus der Plakatgestaltung wenig Aufmerksamkeit schenkt.

Nashorn wird Nachfolge von Kübler

1984 gelangt der Werbeleiter der «National» mit der Idee, als Fortsetzung der Kübler-Kampagne ein Nashorn zu entwickeln, an den Basler Grafiker Louis Mermet. Das ist die Geburtsstunde des «Nasi». Mermet zeichnet das kleine Nashorn mit schnellem Strich in einem einfachen, an Kinderzeichnungen erinnernden Stil. Ausgemalt ist es in den Farben des National-Versicherungs-Schriftzugs, Rot und Grün.

Das «Nasi» war 22 Jahre lang Identifikationsfigur. zvg/Plakatsammlung SfG Basel

Auch ohne weiteren Kommentar vermittelt das Nasi feinsinnigen Humor und selbstbewusste Eigenständigkeit: Der Wille zu einer bewusst gesetzten Imperfektion, zu einer nur scheinbaren Nachlässigkeit bei der Umsetzung, die den besonderen Charme der Zeichnung ausmacht. Welche Rolle dabei das besondere kulturelle Klima von Mermets Heimatstadt spielt oder auch die vormalige Karriere des 2018 verstorbenen Grafikers als gefragter Jazz-Bassist, kann nur gemutmasst werden.

Nasi wird zum Sympathieträger mit Wiedererkennungswert

Fest steht, dass Mermet mit dem Nasi einen Sympathieträger mit grossem Wiedererkennungswert geschaffen hat. Eingeführt in Kombination mit dem alten Slogan «Für die mit der guten Nase» etabliert es sich bald als Identifikationsfigur der «National» und wird von Mermet immer wieder in neuen Situationen gezeichnet. Das lustige Tier sonnt sich, fährt Ski, baut Schneemänner und lässt sich auch von einem Unfall mit Totalschaden nicht die stets gute Laune verderben. Neben Plakaten und Inseraten ist das Nasi bald auch in TV-Werbespots zu sehen. Es ziert Badetücher, Pins und wird als weiches Stofftier von Kindern geherzt.

Das Aus für die Identifikationsfigur kommt nach 22 Dienstjahren. Mit dem Beschluss, den Auftritt der Versicherung unter dem Namen «Nationale Suisse» zu vereinheitlichen, um damit nicht zuletzt die Versicherung auch im Ausland besser positionieren zu können, wird ab 2006 die Corporate Identity grundlegend überarbeitet und vom langjährigen Maskottchen Abschied genommen.

*Philipp Messner ist Leiter der öffentlichen Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel. Mit einem Bestand von rund 100’000 Plakaten aus den Bereichen Kultur, Politik und Wirtschaft ist die Sammlung ein bedeutender Teil des visuellen Gedächtnisses der Schweiz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen