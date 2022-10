Die beliebtesten Ausstellungen in 25 Jahren Fondation Beyeler

Best-Of 25 Jahre Fondation Beyeler: Das sind die fünf beliebtesten Ausstellungen Die Meister der Moderne sind die grössten Erfolgsgaranten des Riehener Museums. Das zeigt ein Blick auf die publikumsreichsten Ausstellungen. Mélanie Honegger 29.10.2022, 05.00 Uhr

Eines der Gemälde in der erfolgreichsten Ausstellung: Paul Gauguins «Vairaumati te ioa» aus dem Jahr 1892. Georgios Kefalas/Keystone

1. «Paul Gauguin», 2015

Der französische Maler Paul Gauguin lockte 2015 ganze 369'867 Gäste in die Fondation Beyeler. Die Ausstellung ist damit die erfolgreichste Schau in der Geschichte des Museums. Das Museum hatte zuvor sechs Jahre investiert, um die 51 Leihgaben aus renommierten Museen wie dem Museum of Modern Art New York oder der Tate London zusammenzutragen.