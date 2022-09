Fritz Bürgin: Nachlass des Baselbieter Künstlers in Läufelfingen

Bildhauerei Gegen das Vergessen: Die Werke von Fritz Bürgin sind in Läufelfingen zu sehen Der künstlerische Nachlass des 2003 verstorbenen Baselbieter Künstlers ist neu im Dachgeschoss des Museums Silo 12 zu sehen. Martin Stohler Jetzt kommentieren 26.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fritz Bürgin bei der Arbeit an der dritten Fassung seines Werkes «Coq» im Oktober 1961. Theodor Strübin / Archäologie und Museum Baselland

Der Läufelfinger Bildhauer Fritz Bürgin (1917–2003) hat in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer Reihe von Werken im öffentlichen Raum auf sich aufmerksam gemacht und in Baselland diverse künstlerische Akzente gesetzt. Bürgin war mit mehreren Künstlern befreundet, namentlich mit Jakob Probst (1880–1966) und Walter Eglin (1895–1966). Beiden ging er gelegentlich zur Hand.

Der Durchbruch in seinem Heimatkanton gelang Bürgin 1953 mit seiner Skulptur für den Uli-Schad-Brunnen. Mit dem Brunnen erinnerte die Gemeinde Oberdorf an ihren Bürger Schad, der nach dem Bauernkrieg von 1653 als einer von sieben Rädelsführer auf Geheiss der Basler Obrigkeit hingerichtet wurde.

Ein bedeutender Wurf gelang Fritz Bürgin auch mit einer grossen Plastik, die in Sissach beim Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung zu sehen ist. Das Werk zeigt eine junge Frau, die versucht, ein störrisches Pferd zu führen. Bürgin nahm mit seiner Plastik Bezug auf die «Amazone» bei der Mittleren Brücke in Basel, ein Werk des 1923 verstorbenen Bildhauers Carl Burckhardt. Anders als Burckhardt zeigt uns Bürgin nicht die beherrschte, sondern die widerspenstige Natur. Letztere manifestiert sich auch in seinem «Coq», den er für den Innenhof des Kollegiengebäudes der Universität Basel geschaffen hat.

Treffsicherer Schlag

Verschiedene Skulpturen Bürgins befinden sich an oder bei Schulhäusern, so ein Wolf in Lausen, ein Froschbrunnen in Pratteln oder das Lucherntier in Sissach. Neben Werken in Stein, Zement und Bronze schuf Fritz Bürgin auch einige Sgraffiti. Etwa die beim Eingang zur Abdankungshalle in Muttenz in den Verputz eingekratzte törichte und kluge Jungfrau.

Ein anderer Strang von Bürgins Schaffen besteht aus Zeichnungen und getriebenen Blechen. Bei Letzteren trieb Bürgin auf einer weichen Unterlage mit einem Hammer das gewünschte Motiv mit Schlägen auf die Rückseite aus dem Blech. Dabei musste er eine präzise Vorstellung haben, wie er die Rückseite verformen musste, damit die Vorderseite die gewünschte Gestalt annahm. Thematisch geht es bei seinen Zeichnungen und Blechen oft um den Menschen in der Gruppe, um die Beziehungen der Menschen zueinander. Ein Thema, das in seinen für den öffentlichen Raum geschaffenen Werken selten angesprochen wird, Fritz Bürgin aber immer wieder neu beschäftigte.

Die Erinnerung pflegen

Schon vor seinem Tod im Jahr 2003 war Fritz Bürgin als Künstler etwas in Vergessenheit geraten. Mit dem Schaulager Fritz Bürgin im Läufelfinger Industriemuseum Silo 12 soll nun die Erinnerung an den Künstler aufgefrischt und gepflegt werden. Möglich wurde das vor kurzem eröffnete Schaulager dank zweier Legate und dem bewundernswerten Einsatz von Kurator Kurt Ineichen.

Das eine Legat an den Kultur- und Museumsverein Läufelfingen, der das Silo 12 betreibt, erfolgte im Jahr 2000 durch Fritz Bürgin selbst. Das andere erging 2022 durch die Erbinnen und Erben des Künstlers. Kurt Ineichen, seit vielen Jahren selbst künstlerisch tätig, hat die Objekte, die zum Teil im Laufe der Zeit gelitten haben, mit grossem Einfühlungsvermögen restauriert.

Blick in das neu errichtete Schaulager im Museum Silo 12. Kurt Ineichen

Ineichen sagt: «Im Jahre 2016 wurde ich angefragt, ob ich die Jubiläumsausstellung ‹100 Jahre Fritz Bürgin› organisieren und kuratieren könnte.» Damit begann eine intensive Auseinandersetzung mit den Werken von Fritz Bürgin, auch mit seinen Werken im öffentlichen Raum. Von Basel bis Tecknau und Waldenburg suchte Ineichen alle 33 Kunstwerke auf und dokumentierte sie. Die Beschaffenheit der Skulpturen von Fritz Bürgin habe Ineichen dabei so stark verinnerlicht, dass es leicht gefallen sei, auch stark beschädigte Werke mit seiner künstlerischen Handschrift zu restaurieren.

«In den letzten sechs Jahren wurde mir immer mehr bewusst, dass die meisten regionalen Künstler nach ihrem Tod langsam, aber stetig in Vergessenheit geraten», so Ineichen. Auch die Kunstwerke an Gebäuden und im öffentlichen Raum seien nicht für immer geschützt. «Es war mir deshalb ein Anliegen, das künstlerische Erbe von Fritz Bürgin ein bisschen über die Zeit hinaus zu retten.» Aus diesem Gedanken ist nun das Schaulager im Museum Silo 12 entstanden.

Ausgestellt sind vor allem kleinere Skulpturen und Entwürfe für grössere Arbeiten. So sind etwa der Entwurf der Uli-Schad-Figur zu sehen und das Modell des «Coq». Dazu kommen getriebene Bleche und Fotos – das Schaulager im Dachstock des Silo 12 ist eine Bereicherung des Läufelfinger Industriemuseums und lädt dazu ein, den Künstler Fritz Bürgin neu oder wieder zu entdecken.

Das Industriemuseum Silo 12 ist bis zum 9. Oktober jeweils am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet, Kurt Ineichen wird am 9. Oktober anwesend sein und Interessierte durch die Ausstellung führen. Danach geht das Silo 12 für einige Monate in den Winterschlaf. Zurzeit zeigt es die Ausstellungen «Der untere Hauenstein – Bilder, Geschichten, Erinnerungen» sowie «Heinrich Strub, der Reisensenn (1786–1857)», Grossbauer und Politiker vom Hofgut Reisen in Läufelfingen. www.silo12.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen