Das Basler Bildrausch Film Festival wird noch inklusiver

Neue Leiterin des Bildrausch-Festivals: «Ich fühle mich wie eine Goldschürferin» Susanne Guggenberger freut sich auf den Start des Basler Filmfestivals am Mittwoch. Die österreichische Doku-Produzentin möchte es Schritt für Schritt breiter in der Stadt verankern.

«Wir wollen neue Schnittmengen bilden»: Bildrausch-Leiterin Susanne Guggenberger. Juri Junkov

Stolz und aufgeregt – so beschreibt Susanne Guggenberger ihren Gemütszustand kurz vor der insgesamt elften und ihrer ersten Ausgabe des Bildrausch Filmfestes. Die 51-jährige österreichische Produzentin von Dokumentarfilmen und neue Festivalleiterin hat zuletzt in Los Angeles gearbeitet. In Basel schätzt sie neben dem Kulturangebot vor allem auch die Grenzlage.

Bildrausch ist das erste Filmfestival, das Sie verantworten. Eine grosse Umstellung?

Susanne Guggenberger: Ich habe immer wieder Neues ausprobiert und auch keine Angst davor, ins kalte Wasser zu springen. Und wer wie ich in den Bergen aufgewachsen ist, weiss: Es geht nur Schritt für Schritt. Meine erste Programmierung ist jedenfalls ein grosser Lernprozess.

Finden Sie sich in Basel zurecht?

Wir lernen uns im Team neu kennen, Direktor Samuel Steinemann hat zum Beispiel alle Musiksachen für das Programm kuratiert. Ich entdecke die Stadt und darf mich nach dem Produzieren vor allem auch wieder mit dem Schauen von Filmen beschäftigen, die auch über den Horizont des Dokumentarfilms hinausgehen. Die Welt hat sich für mich dadurch noch einmal vergrössert, das ist ein Privileg! Ich fühle mich wie eine Goldschürferin.

Weiss das postpandemische Publikum das zu schätzen?

Die Qualität eines Festivals liegt im Unterschied zu Streamingangeboten darin, dass wir Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Dieses Bedürfnis besteht nach wie vor. Gerade bei jungen Menschen ist seit der Pandemie eine grosse Unsicherheit im sozialen Umgang zu spüren, die Begeisterungsfähigkeit hat gelitten. Wir wollen deshalb neue Schnittmengen zum Publikum bilden.

Wie stellen Sie das an?

Bildrausch hat schon früher mit anderen Partnerinstitutionen kooperiert, diesmal zum Beispiel für das Kurzfilmprogramm, mit dem wir das Dreiland stärken wollen. Wir haben aber auch gezielt nach neuen Spielorten gesucht. Wir sagen nicht einfach «Kommt zu uns!», wir kommen zum Publikum und wählen die Filme den Örtlichkeiten entsprechend aus. Auch auf anderen Wegen streben wir eine Öffnung des Festivals an: Den Film «Small, Slow and Steady» haben wir etwa für hör- und sehbehinderte Menschen aufbereitet. Erst braucht es ein Angebot, dann kommt auch jemand.

Geflüchtete mit Aufenthaltsausweis F, N oder S haben freien Eintritt zu allen Vorstellungen …

Es wird eine Herausforderung sein, diese Menschen zu erreichen. Dabei geht es ja immer auch um Würde: Die Betroffenen sollen sich nicht als Bittsteller verstehen müssen, es handelt sich um eine echte Einladung.

Zu den Neuerungen gehört auch die Verleihung eines «Glückspreises». Was hat es damit auf sich?

Jedes Festival betont seinen Wettbewerb – ich bin da etwas skeptisch. Die Welt ist ja gerade am Konkurrenzdenken erkrankt. Ich finde alle Filme in unserem Programm exzellent. Die Auswahl ins Programm ist an sich eine Auszeichnung. Deshalb vergeben wir zusätzlich zum Peter-Liechti-Preis neu auch den Glückspreis, bei dem nur der Zufall ausschlaggebend ist. Damit wollen wir den Wettbewerbsgedanken spielerisch relativieren und eine Diskussion darüber anregen.

Sie haben vor ihrer Basler Verpflichtung fünf Jahre in den USA verbracht, wo das Wettbewerbsdenken vorherrscht. Wie war das?

Ich habe die ganze Trump-Ära erlebt. Mit Corona und der Black-Lives-Matter-Bewegung sind die Extreme explodiert. Am meisten schockiert haben mich die Zelte, die plötzlich in meiner Wohngegend in Los Angeles auftauchten, weil sich die Menschen keine Bleibe mehr leisten konnten. Das ging so schnell! Von der Sterblichkeitsrate unter Schwarzen, Lateinamerikanerinnen und Zugewanderten ganz zu schweigen. Da habe ich die Härte dieses Systems zum ersten Mal hautnah erlebt.

Ist das mit ein Grund, weshalb Sie zurückgekehrt sind?

Ja. Ich bin durch und durch Europäerin, das Leben in den USA ging nicht mit meinen Werten einher, ich möchte etwas anderes unterstützen. Umso bedenklicher finde ich die Polarisierung und die Schlammschlachten, die ich hier etwa in den Social Media erlebe. Für meine erste Ausgabe des Festivals wünsche ich mir deshalb, dass wir nicht in einfache Werturteile rutschen. Sondern dass wir uns darüber unterhalten, was wir warum mögen. Gerade Filme können dabei helfen, die Gesprächskultur voranzubringen. Mich interessieren Filme, bei denen wir uns als Menschen begegnen können.

Bildrausch zeigt Filme aus aller Welt. Gibt es einen roten Faden?

Die Filmauswahl ist ein ungeheuer beglückender Prozess. Ich arbeite mit drei Kuratorinnen aus Korea, Portugal und Rumänien zusammen, die auch für grosse Festivals tätig sind. Von 250 gesichteten Filmen sind 16 Filme geblieben, durch die sich thematische Spuren ziehen: Musik etwa, Beziehungen, Politisches – es geht um Menschen und was sie stärker macht. Indem ich Filme zusammenbringe, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, sehe ich plötzlich Dinge, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Das ist die Magie eines Festivals.

Ihr Ehrengast kann diese Magie leider nicht mehr erleben: Die peruanisch-niederländische Filmemacherin Heddy Honigmann ist Ende Mai 70-jährig verstorben.

Als ich die Retrospektive plante, wusste ich, dass sie schwer krank war. Und jetzt steht da ihr Film «Goodbye» auf dem Festivalprogramm. In dem Werk aus dem Jahr 1995 wird sogar ihr Todestag genannt, der 21. Mai! Für mich als Filmemacherin war sie sehr wichtig, ich wollte ihr den visionären Film-Award unbedingt verleihen. Wie sie mit Musik umgeht, finde ich umwerfend. Und man spürt sie hinter der Kamera: Sie führt keine Interviews, sie nimmt ihr Gegenüber wahr. Diese Art des Zugeneigt-Seins, diese Präsenz, ist eine Gabe.

Bildrausch Filmfest, bis So, 26. Juni. Alle Infos auf www.bildrausch-basel.ch.

