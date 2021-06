Bildrausch Filmfest «Tatort»-Regisseur Dominik Graf erhält Basler Auszeichnung - Wer ist der Mann hinter der Kamera? Das Bildrausch Filmfest verleiht den Ehrenpreis an den vielseitigen deutschen Filmregisseur Dominik Graf. Eine Hommage. Alfred Schlienger 18.06.2021, 05.00 Uhr

Ein Alleskönner: Filmemacher Dominik Graf. Caroline Link

Gut möglich, dass man schon etliche Filme von Dominik Graf gesehen hat, ohne zu realisieren, wer der Regisseur ist. Ob «Tatort», etwa mit Götz George als Schimanski, oder «Polizeiruf 110», Graf hat keinerlei Berührungsängste mit dem populären Genre der Strassenthriller. Sie sind bei ihm einfach oft etwas dringlicher, deftiger und körperlicher als gewöhnlich. Gewalt wird nicht verherrlicht, aber durchaus schockhaft gezeigt. Und Sexszenen lassen Erotik mehr als nur erahnen. Gleichzeitig kann Graf wie in seinem Kinospielfilm «Die geliebten Schwestern» von 2014 auch hauchzart eintauchen in Schillers Liebesleben vor mehr als 230 Jahren, wo er eine komplexe Ménage-à-trois so sensibel erzählt, als wäre sie von heute.



Man möchte ihn deshalb gerne einen filmischen Tausendsassa nennen. Wenn nur das Wort nicht diesen leicht abschätzigen Beigeschmack hätte. Nennen wir deshalb Dominik Graf, dem im Rahmen des 10. Bildrausch Festivals der Ehrenpreis für visionäres Filmschaffen verliehen wird, ganz nüchtern einen Alleskönner. Er dreht neben so rasanten wie raffinierten Spiel- und TV-Filmen auch hintergründige Dokumentar- und Essayfilme, schreibt Drehbücher, entwickelt bei Bedarf die Filmmusik mit und tritt da und dort auch selber als Darsteller auf. Nicht zuletzt ist Dominik Graf der reflektierende Intellektuelle des deutschen Kinos, der als einer der wenigen Regisseure regelmässig übers Kino schreibt.



Zwischen Kunst- und Unterhaltungskino

Dominik Graf praktiziert wie kaum jemand den regen Wechsel zwischen Kunst- und Unterhaltungskino. Nicole Reinhard und Beat Schneider, die beiden Co-Direktoren von Bildrausch, betonen: «Dominik Graf gelingt seit über vierzig Jahren das Unmögliche. Als Genrekenner und Filmhandwerker der besonderen Art schafft er es auf der grossen Leinwand ebenso wie im Fernsehen mit jedem Film aufs Neue, ein Stück Kunst, ein Stück Kino, ein Stück Leben zu gestalten.» Über 50 Filme sind so inzwischen zusammengekommen. Mehr als 30 Filmpreise schmücken dieses Werk. Zehnmal hat Graf bereits den Adolf-Grimme-Preis abgeholt, mehr als jeder andere Filmschaffende.



Das Wichtigste aber, und deshalb bekommt er diesen hochverdienten Ehrenpreis: Bei jedem seiner Filme versucht Graf, die Grenzen des jeweiligen Genres zu durchleuchten, zu erweitern, zu durchbrechen – ob heisser Thriller oder subtile Literaturverfilmung, ob Milieustudie oder Melodram. Er ist ein Experimentator und Forscher mit Kamera und Ton. Und sein Forschungsobjekt ist konsequent die mal saftige, mal sanft-poetische, mal schmutzige Realität, sind also wir alle, die menschlichen Wesen in den verschiedensten Facetten – und immer eingebunden in ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit. Das klingt vielleicht etwas abstrakt, wird bei Dominik Graf aber sofort ganz konkret.



Sein neuestes Werk, «Fabian oder Der Gang vor die Hunde» nach Erich Kästners Roman von 1931, ist inhaltlich und formal eine Wucht. Berlin am Ende der Weimarer Republik, der promovierte Philologe Jakob Fabian verdingt sich tagsüber als Werbetexter in einer Zigarettenfabrik und driftet nachts durch Kneipen, Bordelle und Künstlerateliers. Graf entwirft das Panoptikum einer Katastrophenzeit als visuelles Fest. Und Tom Schilling, den wir aus «Oh Boy» kennen und lieben, ist die Idealbesetzung für diesen Berliner Flaneur, diesen distanzierten Endzeit-Fatalisten. Was er denn tue, wird er gefragt. Und er antwortet: «Ich sehe zu.»



Verfremdung und Hineingezogenwerden

Umwerfend ist schon allein, wie Graf diese Räume filmt. Innen und aussen, pulsierende Strassenszenen, Altbauwohnungen, verrauchte Lusthöhlen und Prachtshäuser. Atmosphärisch unglaublich dicht, mit agiler Handkamera, fiebernd, als wären wir selber mitten drin. Diese Raum-Erotik ist buchstäblich schon die halbe Miete. Und gleichzeitig ist der Film eine Hommage ans Filmemachen selbst. Ohne dass es zum Selbstzweck verkommt, mischt Graf die verschiedensten filmischen Stilmittel: körnige Super-8-Optik neben hyperrealistischen HD-Formaten, Archivaufnahmen neben Splitscreens und Stummfilmanklängen. Graf bietet beides: kritische Verfremdung und schamloses Hineingezogenwerden.



Der Film dauert satte drei Stunden, aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Man möchte, ausser vielleicht im Anfangsteil, kaum eine Minute missen. Bildrausch zeigt den epochalen Film, der an der diesjährigen Berlinale seine Weltpremiere erlebte, als Schweizer Erstaufführung; und ab dem 1. Juli ist er im regulären Kinoprogramm zu sehen.



Film: «Fabian oder der Gang vor die Hunde», Sa, 19.6., 19.30 Uhr.

Verleihung: Ehrenpreis für visionäres Filmschaffen, So, 20.6., 20.15 Uhr.

www.bildrausch-basel.ch