Fotos vom Bruderholz: Der Basler Haushügel auf Augenhöhe

Bruderholz Vorteile und Vorurteile: Der Basler Haushügel auf Augenhöhe Der Basler Fotograf Christian Flierl hat sein Zuhause auf dem Bruderholz mit der Kamera neu entdeckt. Hannes Nüsseler 01.10.2022, 05.00 Uhr

Zum Feiertag eingebürgert: 1.-August-Feier beim Wasserturm, 2018. Christian Flierl Auf und davon: Blick vom Unteren Batterieweg auf die Felder von Acht Jucharten. Christian Flierl Der Quartierzirkus Bruderholz beim Wasserturm. Christian Flierl Ein Tram der Linie 15 in der Wolfschlucht. Christian Flierl Schneetreiben an der Daniel Fechter Promenade. Christian Flierl Bei der Batterie mit Blick auf den Wasserturm. Christian Flierl 1.-August-Feier beim Wasserturm, 2019. Christian Flierl

Ganz so ausgestorben wie der Dinosaurier beim Wasserturm ist das Bruderholz eben doch nicht: Zumindest zur Nationalfeier strömen die Menschen zusammen und bürgern das Urtier mit einer Girlande aus Schweizerfähnchen ein. Zwischen den Beinen des Dickhäuters spielt ein Kind, Christian Flierl hat den friedlichen Moment festgehalten.

Der Basler Fotograf mit Jahrgang 1974 ist selber unweit des Wasserturms aufgewachsen und kennt die Vorurteile. «Der Blick aufs Bruderholz ist oft der auf den ‹Bonzenhügel›, da fühlen sich sicher einige missverstanden.» Für das Buchprojekt «Auf dem hellen Hügel» hat Flierl sein ehemaliges und wieder aktuelles Daheim neu erkundet, um einen vielfältigeren Blick zu gewinnen. «Das war eine Herausforderung. Ich musste mir das Projekt sozusagen erlaufen, in drei Jahren sind 11’000 Bilder entstanden.»

Eine Auswahl dieser Bilder ist nun im Stadthaus der Bürgergemeinde Basel ausgestellt. «Die Stadt holt das Bruderholz so zu sich, auf Augenhöhe», sagt Flierl. «Dieser Gedanke gefällt mir.» Dem Fotografen sind die Begegnung und die Vielfalt wichtig, die selbst an der vermeintlich privilegierten Hanglage herrscht – seine eigene Biografie zeugt davon. «Ich bin auf dem Bruderholz in einem 70er-Jahre-Mehrfamilienhaus aufgewachsen, in einer kleinen Dreizimmerwohnung.»

Brücken bauen gegen die Angst vor Verlust

Als Bub habe er die Weitläufigkeit des Basler Haushügels geliebt, obwohl sich dadurch auch Nachteile ergaben: «Jüngere und ältere Generationen wechseln sich auf dem Bruderholz ständig ab, und ich erlebte eine Phase mit wenig Kindern in der Nachbarschaft.» Heute wohnt Flierl mit seiner Familie wieder auf dem Bruderholz, in einer Genossenschaftswohnung.

«Dort ist das Quartier lebendig wie anderswo in Basel auch», erzählt der Fotograf. «Und dann gibt es Teile, wo es ist wie überall auf der Welt, wenn Menschen viel haben: Man spürt die Angst, etwas zu verlieren.» Als Jugendlicher vom Jakobsberg sei er ungern mit solchen Verhältnissen assoziiert worden. «Ich habe mich in der Schule immer davor gescheut zu sagen, dass ich vom Bruderholz komme. Auch jetzt noch manchmal, obwohl das blöd ist: Ich wiederhole so den Fehler, den ich durch meine Fotos ja ausgleichen möchte. Alles ist vielfältig, wir müssen immer Brücken bauen.»

Dorniges Verhältnis: Stadtblick bei den Schrebergärten am Bruderholzrain. Christian Flierl

Flierl forciert nichts auf seinen Fotografien zu einem Quartier, aus dem nur der Wasserturm heraussticht. Er zeigt stattdessen, was ist: kleine Alltagsmomente, die gleichzeitig aber auch etwas Allgemeines ansprechen. Da bringt etwa ein von Heckenrosen umranktes Gartentor vor der morgendlichen Skyline Basels das mitunter dornige Verhältnis zwischen Stadt und Speckgürtel zum Ausdruck. Oder ein Vogelschwarm fliegt über einem Einbahnstrassenschild auf und davon. Der Fotograf kennt das Gefühl. «Jedes Mal, wenn ich aus der Stadt komme, öffnet sich der Himmel. Das ist ein Privileg – obwohl ich mich manchmal auch wieder in die Stadt zurücksehne.»

Er vermisse das Wuselige, erzählt Flierl. «Als Student bin ich einst mit dem Vorsatz weggezogen, nie wieder aufs Bruderholz zurückzukehren. Das geht vielen so.» Aber auch anderswo müsse er sich mit seiner Umgebung und dem Gegenüber auseinandersetzen, sei es nun im St.Johann oder auf dem Bruderholz. Und dass letzteres ein liebliches Erholungsgebiet sei, habe eben auch seine Vorteile. «Dass ich jetzt wieder hier bin, hat mit der Weite zu tun, und mit meinen Kindern: Ich wollte ihnen diese Erfahrungen ermöglichen.»

«Auf dem hellen Hügel», Bruderholz-Bilder von Christian Flierl, Stadthaus Basel, bis März 2023. www.bgbasel.ch