Buch über Basler Rap: Krumme Lebensläufe und verpasste Chancen

Basler Rap Krumme Lebensläufe und verpasste Chancen: Das sind dreissig Jahre Basler Mundart-Rap Rap ist ein Ventil, keine Bibliothek. Das ist wohl der Grund, wieso es so lange gedauert hat, bis drei Jahrzehnte Basler Mundart-Rap erstmals in Buchform gewürdigt werden. «Lebändigi Gschicht» beleuchtet das vielleicht aufregendste Kapitel neuerer Schweizer Popkultur. Chrigel Fisch Jetzt kommentieren 23.09.2022, 14.56 Uhr

Auch die Geschichte der Rapperin KimBo wird im Buch abgehandelt. zvg

Grau – der Einband dieses längst überfälligen, ersten Buchs zum Basler Mundart-Rap ist so grau wie die Wände entlang der Schienen zum Basler Bahnhof, bevor auch hier die aus den USA nach Europa herübergesprayte Graffiti-Szene die berühmte Basler «Line» erschuf – und immer weiter erschafft.

Neben Grau gibt es noch eine andere Farbe auf dem Buchdeckel von «Lebändigi Gschicht»: Schwarz. Schwarz wie das Vinyl einer LP, auf der ab 1992 auch Mundart-Rap made in Basel veröffentlicht wurde. Sogar die Vinylrille ist mittels imitierter Kunststoff-Reliefs auf dem Einband abtastbar. Scratchen geht damit allerdings nicht.

Erstes Buch über Mundart-Rap

Aber Blättern und Lesen. Und Staunen: Es ist tatsächlich das erste professionelle und umfassende Buch über Rap und Hip-Hop, nicht nur in Basel, sondern in der Schweiz überhaupt. Und dies 30 Jahre nach P-27s Track «Murder By Dialect» mit Black Tigers wegweisendem Mundart-Rap, dem Startschuss in das vielleicht aufregendste Kapitel neuerer Schweizer Popkultur.

Ob Mundart-Rap oder Buch: Basel hat in der Schweiz die Nase vorn. Für die Pioniertat verantwortlich zeichnen die drei Autoren Manuel Guntern, Luca Thoma und Maxi Fankhauser (ehemaliger Stagiaire bei dieser Zeitung), die mit ihrem Buch «echte Menschen, keine Popstars» präsentieren wollen. Dass es noch kein Buch zu Mundart-Rap gab, hat vermutlich einen einfachen Grund: Rapper schreiben keine Bücher, sondern Texte für ihre Songs und Lieder. Rap ist ein persönliches Ventil, keine Unibibliothek.

Migration und soziale Klassen

Zwischen den grau-schwarzen Buchdeckeln dominiert aber die Farbe: In den vielen Porträtbildern der Rapperinnen und Rapper, und auch in den Erzählungen, die uns auf einen abwechslungsreichen, abenteuerlichen Rap-Nachtspaziergang durch die Stadt, ihren «Speckgürtel» und das Baselbiet mitnehmen: Vom Urszene-Treffpunkt Jugi Gundeli in Basel über Oberdorf im Waldenburgertal zurück zur Abbruch-WG des K.W.A.T.-Kollektivs am Burgfelderplatz, von der Barfi-Bühne des Jugendkulturfestivals über das südafrikanische Kapstadt zurück zum Bahnhof in Liestal, und durchs «Milieu»-Studio im Kleinbasel weiter raus aufs harte Pflaster Kleinhüningens.

Rapper Pyro (links) bei einem Auftritt mit Roli Frei (Mitte) auf dem Kleinbasler Floss. zvg

«Wir sind hart, kantig, kompromisslos», sagt Kalmoo, einer der Paten des Mundart-Raps, zur Basler Hip-Hop-DNA, die immer schon viel Migration und soziale Klassen in sich trug, «aber trotzdem gibt es hier eine riesige Vielfalt». Wahnsinnig spannende Künstlerinnen und Künstler habe die Basler Szene aktuell, etwa «Pyro, Fabe, Skinny Fresh, La Nefera, S-Hot oder auch Was Ghetto? (heute: Was Das?)», aber sie würden in anderen Städten kaum wahrgenommen, so Kalmoos Fazit. «Die Musik spielt in Zürich und Bern.»

Ein Dilemma, in sich selbst begründet. Eigentlich hatte Rapper Fetch von Brandhärd dafür schon vor 15 Jahren die Worte am Start: «Ei Stadt, ei Königriich und doch e Provinz» («B wie Basel»).

Widersprüche und verletzte Ehre zuhauf. Klar ist, dass die zum Teil sture Beschäftigung der Basler Szene mit sich selbst, die Revier-, Graben- und Hahnenkämpfe meist nur lokal interessant waren. Kommt dazu: Die aggressive Attitude und die Nähe zur Ultraszene des FCB festigte den gewalttätigen Ruf der Basler Szene in der restlichen Schweiz schon in den Neunziger- und Nullerjahren für lange Zeit. Auch davon erzählen die Protagonisten.

Gegenwart im Kreis von Gleichgesinnten

In Basel sind die Business-Strukturen klein, aber fein geblieben, Do-It-Yourself-Manier regiert auch heute noch und wieder, davon erzählt etwa Rapper und D.I.Y.-Vorzeigefigur Pyro. Denn ausschliesslich von Rap leben kann und konnte niemand. Nur für die Allerwenigsten war das überhaupt einen Gedanken wert, für viele ist Rap einfach pure Gegenwart im Kreis von Gleichgesinnten.

«Bigger than life» sei die Hip-Hop-Welt für ihn, sagt etwa der Bottminger Rapper Sherry-ou – grösser als das Leben also und immer vom Gefühl getragen, «dass ich mit meiner Musik die Welt verändern kann.» Sherry-ou gehört mit seinen Freunden und mittlerweile Geschäftspartnern bei der Basler Agentur Trust The Process zur neuen Generation von Künstlern und Musikdienstleistern, die mit Hip-Hop, R’n’B, Rap, und Trap made in Basel ihre Zukunft planen.

Die Rap-Crew S-Hot bei einem Auftritt. zvg

Geschichten wie die von Sherry-ou, Pyro, Kalmoo, von Shape, KimBo, Chilz, Kush und all den anderen markanten Figuren werden im Rap-Buch sehr unterhaltsam verhandelt. Wir sind dicht dran an ihren Realitäten. Rap ist Oral History, mündliche Überlieferung in Form von Räuberpistolen, Poesiealbumeinträgen, Street-Philosophie, krummen Lebensläufen, Systemkritik, Hustler-Storys, verpassten Chancen, enttäuschter Liebe.

Dieses Buch liefert nun die geschriebene Geschichte zu den gerappten Geschichten als ebenso hautnahe und dicht erzählte Realitäten. Die 14 Interviews und Porträts aus drei Jahrzehnten Mundart-Rap-History gäben Stoff für mehrere Serien-Drehbücher.

Die Macher des Buches sind selber Fans

Im hinteren Teil des Buchs verraten die Autoren dann noch ihre persönlichen «Basler Rap-Momente». Alle nennen sie Brandhärd, Black Tiger und MC Rony als Erweckungsmomente, oder das Monsterprojekt «1 City 1 Song», die Streetrapper S-Hot, und Griot, Kalmoo und TNN, die aktuell präsenteste Rapperin La Nefera, die dunklen Dramen von Rapper Bone (B1Recs) oder Morow.

In erster Linie sind die Macher bedingungslose Fans der Mitmachkultur Hip-Hop. Das Buch ist aber kein Telefonbuch zu 30 Jahren Rap samt Plattenverzeichnis im Anhang, sondern eine persönliche und doch repräsentative Auswahl. Einige wichtige Figuren fehlen aus Platzgründen im 208-seitigen Hardcover-Buch. Auch für ein Kapitel mit einer Auswahl von Rap-Texten fehlte dann schlicht der Platz.

Rap aus der Abbruch-WG: Das K.W.A.T.-Kollektiv. zvg

Mit «Lebändigi Gschicht» ist Basler Mundart-Rap endlich auch zwischen Buchdeckeln angekommen und erwachsen geworden. «Wie langweilig!», rufen die Jüngeren, die nach vorne blicken. «Her mit dem Rap-Buch!», kontern diejenigen, die noch ein Buchregal im Wohnzimmer rumstehen haben – Wand an Wand vielleicht mit dem Kinderzimmer, wo ganz unbemerkt schon der Nachwuchs unter der Bettdecke seine Reime für die Rap-Songs von morgen übt. Vorbilder gibt’s heute genug, wie dieses Buch eindrücklich beweist.

«Lebändigi Gschicht – Eine Hommage an 30 Jahre Basler Mundartrap» von Manuel Guntern, Luca Thoma, Maximilian Karl Fankhauser (Reinhardt Verlag, Basel).

Ab 24. September im Buchhandel erhältlich.

Vernissage, Lesung und Party: 23. September: Im Parterre One Basel, mit DJ Tray.

