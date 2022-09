Basler Literaturübersetzerin: Sprachen prägen unsere Wahrnehmung

Bücher Im Kaleidoskop der Sprachen: Die Baslerin Marina Galli übersetzt Literatur «mit erhobener Nase» Seit einem Jahr hat die Baslerin ihren Masterabschluss in der Tasche, jetzt ist ihre Übersetzung eines Buches im Limmat Verlag erschienen. Zum internationalen Tag des Übersetzens am 30. September hat die bz Marina Galli getroffen und mit ihr über ihre Arbeit gesprochen. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marina Galli ist dreisprachig aufgewachsen und lernt gerne neue Sprachen. Juri Junkov

Italienisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Englisch und Russisch: Die Baslerin Marina Galli lernt gerne neue Sprachen und macht sich ihr linguistisches Flair auch beruflich zu Nutze. Kaum weg von der Uni, steht sie bereits mittendrin in der Schweizer Literaturlandschaft. Sie übersetzt Bücher ins Deutsche – bisher aus dem Italienischen, aber auch französische Texte möchte sie gerne ins Repertoire nehmen.

Kommende Woche erscheint im Limmat Verlag die zweite literarische Übersetzung von ihr: «In Zürich, auf dem Mond. Zwölf Monate am Paradeplatz» von Yari Bernasconi und Andrea Fazioli ist eine literarische Reportage, die zwischen Dokumentarischem und Literarischem balanciert.

«In Zürich auf dem Mond. Zwölf Monate am Paradeplatz» von Yari Bernasconi und Andrea Fazioli. Limmat Verlag

Zwischen Dokumentation und literarischer Kreativität «Eine literarische Reportage in zwölf Episoden» nennt der Verlag das Buch. Es ist eine Überlagerung verschiedener Genres: journalistischer Dokumentation und literarischer Kreativität. Ein Jahr lang sind die beiden Tessiner Autoren einmal im Monat auf dem Paradeplatz in Zürich gesessen, in der einen Hand das Notizbuch, in der anderen ein Gedicht, und haben beobachtet, reflektiert und fabuliert.



Yari Bernasconi und Andrea Fazioli. «In Zürich auf dem Mond: Zwölf Monate am Paradeplatz». Erscheint am 5.10.2022 im Limmat Verlag in der deutschen Übersetzung von Marina Galli. 176 Seiten, 32 Franken. (elk)

Übersetzen mit erhobener Nase

An der Übersetzungsarbeit gefällt der 28-Jährigen, dass «einem über den Vergleich mit der anderen Sprache sehr viel über die eigene Sprache bewusst wird». Es seien häufig kleine Aha-Momente, «etwa, wenn einem die Etymologie eines Wortes bewusst wird oder man auf Deutsch etwas mit einem anderen Bild sagt».

Marina Galli. Juri Junkov

Aber auch fehlende Begriffe fallen ihr immer wieder auf. Im Deutschen etwa gibt es kein einzelnes Verb, das exakt dem französischen und italienschen «hinauf- und hinuntergehen» entspricht. Sie lacht:

«Das sind Momente, in denen man sich plötzlich fragt, wie man ohne dieses Wort überhaupt auskommt.»

Das Übersetzen sei aber weniger eine Arbeit von Wort zu Wort, es gehe vielmehr darum, «eine Wirkung in einer anderen Sprache wiederzugeben». Ein Vorbild hat sie in Swetlana Geier gefunden, die etwa Dostojewski ins Deutsche übersetzt hat. «Und Geier sagt: Man muss immer mit erhobener Nase übersetzen, sich also vom Text lösen.»

Es sind viele Entscheidungen, die man jeweils treffen, und immer auch Abstriche, die man machen müsse. Beispielsweise beim Rhythmus oder beim Vokabular. Aber das gefalle ihr auch, sagt die dreisprachig aufgewachsene Galli: «Man hat im ersten Moment das Gefühl, man verliere etwas, aber gewinnt dann plötzlich an einer anderen Stelle etwas dazu.»

«Handwerkliche» Arbeit nach dem theoretischen Studium

Vorgezeichnet sei ihr Weg in die Übersetzung nicht gewesen, erzählt Galli. «Aber ich hatte immer schon ein grosses Interesse an Sprachen und mir hat es gut gefallen, dass das Übersetzen nach dem theoretischen geisteswissenschaftlichen Studium eine sehr praktische, eher handwerkliche Arbeit ist», sagt sie fröhlich.

«Milchstrasse» von Alexandre Hmine. Rotpunktverlag

Nach ihrem Bachelor an der Uni Zürich und einem Zwischenjahr in Venedig studierte sie in Lausanne Italienisch und Geschichte im Master und absolvierte ein Spezialprogramm zum literarischen Übersetzen. In diesem Rahmen begann sie auch ihre erste literarische Übersetzung der «Milchstrasse» von Alexandre Hmine für den Rotpunktverlag.

Eine einsame Arbeit, aber nicht allein

Ihre blonde Mähne hat Galli locker mit einer Spange am Kopf befestigt, bei dem frühherbstlichen Wind muss sie immer wieder eine Strähne aus dem Gesicht streichen. Wir sitzen in ihrem Quartier – dem St. Johann, wo sie in einer Wohngemeinschaft lebt. Allein zu wohnen, sei für sie nicht vorstellbar.

Denn auch wenn die junge Übersetzerin am Computer in viele Menschen, Welten und Sprachen eintaucht, sei die Arbeit selbst eine einsame. «Bei der Arbeit versuche ich immer, alles in Frage zu stellen. Das führt dazu, dass man sich selbst manchmal in Frage stellt.» Dennoch fühle sie sich nicht alleingelassen: Der Dialog mit dem Verlag, ihrer Mentorin und anderen Übersetzerinnen und Übersetzern sei sehr intensiv – finde aber vor allem virtuell statt.

Sie hat gerne etwas zu tun

Nach der Arbeit allein vor dem Computer ist sie gerne um Menschen – mit drei Geschwistern kommt sie aus einer grossen Familie. Und Galli mag offenbar einen vollen Terminkalender: Aktuell belegt sie einen Sprachkurs – noch unklar, ob Russisch oder Arabisch – und nebenbei arbeitet sie mit zwei Freunden in ihrer Freizeit an einem Dokumentarfilm über eine ehemalige McDonalds-Filiale in Marseille, die besetzt wurde und nun in ein solidarisches Restaurant umgewandelt werden soll.

Selber literarisch schreiben möchte die Übersetzerin derzeit nicht:

«Ich finde es faszinierend, wenn Leute diesen Drang haben, zu schreiben. Ich habe ihn einfach nicht. Ich kann gut kreativ sein in einem Rahmen – wie ich ihn beim Übersetzen habe.»

Neben ihren literarischen Übersetzungen übersetzt Galli zudem noch Texte für eine App, «damit ich finanziell etwas abgesichert bin». Denn es sei schwierig, nur vom literarischen Übersetzen zu leben – insbesondere zu Beginn der Karriere. Dennoch sei dies ihr Ziel.

«Ich weiss nie, wann und ob die nächsten Aufträge kommen werden», lacht sie. Aktuell scheint das Interesse an ihrer Arbeit aber noch nicht versiegt: Galli arbeitet bereits an der Übersetzung des Krimis «Il taglio dell'angelo» von Claudio Coletta für den Lenos Verlag, der im Frühjahr erscheinen soll.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen