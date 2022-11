BuchBasel 2022: Leiterin Marion Regenscheit im Interview

Bücher Lesungen, Rap und digitale Literatur: Die BuchBasel 2022 will Türen öffnen Marion Regenscheit hat dieses Jahr das erste Mal die Leitung der BuchBasel inne. Im Interview spricht sie über ihre Ziele, wie ein jüngeres Publikum interessiert werden kann, und über aufgelöste Grenzen. Interview: Elodie Kolb Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marion Regenscheit leitet dieses Jahr zum ersten Mal die BuchBasel alleine. Nicole Nars-Zimmer

Das Literaturpublikum scheint immer älter zu werden, junge Generationen rücken nur zaghaft nach. Hat die BuchBasel eine Zukunft?

Marion Regenscheit: (lacht) Ja, natürlich. Das glaube ich ganz fest. Am Grundbedürfnis Lesen hat sich nichts verändert. Es gibt viele junge Menschen, die lesen. Und Veranstaltungen mit Eventcharakter sind für alle Generationen attraktiv.

Weshalb?

Das Festivalprogramm ist gross und deshalb glaube ich, ist für alle etwas dabei. Zudem ist es eine gute Mischung aus klassischen Lesungen und experimentelleren Veranstaltungen: Zum Beispiel tritt heute Abend Sibylle Berg mit der jungen Basler Rapgruppe «Was Das?» auf.

Schweizer Buchpreisgewinnerin 2019 Sibylle Berg hält dieses Jahr die Eröffnungsrede. Katharina Lütscher

Es ist also auch ein Ziel der BuchBasel, die jüngeren Generationen ans Festival zu locken.

Auf jeden Fall. Nach Covid-19 müssen wir grundsätzlich schauen, dass die Leute kommen. Ich bin sehr gespannt, wie es am diesjährigen Festival sein wird. Also, ob es uns einerseits gelungen ist, mit den neuen Kommunikationsmitteln andere Leute zu erreichen, und andererseits, ob unser traditionelles Publikum wiederkommt.

Sie hatten es erwähnt: Sibylle Berg und die Basler Rapgruppe «Was Das?» stehen gemeinsam auf der Bühne. Wie kam das zu Stande?

Sibylle Berg möchte eigentlich grundsätzlich nicht auftreten. Aber gerade in diesem turbulenten Jahr wollte ich sie mit ihrer sorgfältigen Beobachtungsgabe und Gegenwartsanalyse unbedingt ans Festival holen. Für die Eröffnungsrede hatte sie zugesagt, für eine Lesung zunächst nicht. Die Bedingung dafür war dann eine Zusammenarbeit mit Jugendlichen.

Die nachrückende Generation Die 35-jährige Marion Regenscheit leitet dieses Jahr die BuchBasel zum ersten Mal alleine: Seit 2018 beim Literaturfestival hat sie bereits seit 2020 gemeinsam mit Katrin Eckert die Co-Leitung inne. Sie hat Germanistik, deutsche Literatur- und Medienwissenschaft sowie Bibliotheks- und Informationsmanagement in Berlin, Basel und Zürich studiert.

Wie hat «Was Das?» reagiert?

Sehr positiv, obwohl das gar nicht ihrem gewohnten Setting entspricht. Aber es ist das Beste passiert, was geschehen kann: Wir haben eine arrivierte traditionelle Autorin und eine ganz junge Rapgruppe aus Basel. Und beide freuen sich. Wenn das geschieht, kann es nur gut werden.

Das Fokusthema des diesjährigen Festivals ist Entgrenzen.

Wir möchten uns dem Thema von zwei Seiten annähern. Einerseits haben wir damit ein politisches Schwerpunktthema: Grenzdiskurse haben in den letzten zwei Jahren eine grosse Rolle gespielt. Und gleichzeitig geht es auch um das Ästhetische, das aufbricht. Wenn sich Grenzen verschieben, Risse wahrnehmbar werden, dann wird es interessant für die Kunst.

Neben dem Stammpublikum will Regenscheit auch ein jüngeres Publikum an das Literaturfestival holen. Nicole Nars-Zimmer

Nebst dem Auflösen von Grenzen liegt ein weiterer Fokus auf der Digitalisierung. Gestreamte Veranstaltungen sucht man auf dem Programm aber vergebens.

Letztes Jahr hatten wir ein sehr grosses Streamingangebot. Aber das Angebot wurde verhältnismässig wenig genutzt. Jetzt merken wir, dass die Leute zusammenkommen wollen und die Präsenzkultur erleben möchten. Dieses Jahr rücken wir dafür die digitale Literatur in den Fokus.

Digitale Literatur, was ist das?

Literatur, die explizit für den digitalen Raum geschaffen wird. Damit wollen wir uns beschäftigen. Was ist das? Wie kann man diese darstellen? Gemeinsam mit dem Publikum möchten wir uns diesen Fragen annähern. Beispielsweise mit Klaus Merz und seiner Virtual-Reality-Lesung «Los».

Wie bringt man die Literatur wieder zu den jungen Leuten?

Ich glaube, die Frage ist falsch herum gestellt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir Literatur an die Leute heranbringen müssen. Lesen ist per se eine einsame Tätigkeit. Es können ganz viele Leute für sich alleine lesen, dafür braucht es kein Literaturfestival. Es braucht die BuchBasel aber, um Literatur zu erleben und sich darüber auszutauschen. Ich möchte die Festivaltüren weit auftun und allen das Gefühl vermitteln: Ihr gehört hierher.

Das Festivalteam hat von Hand die Plakate angemalt. Hat das auch etwas damit zu tun, Hemmschwellen abzubauen?

Ja, das neue Konzept haben wir mit dem Grafiker Ronnie Fueglister entwickelt. Die Plakate und das Programm sind in Schwarz-Weiss. Mit gelber Farbe hat dann das Team mit Freiwilligen die Plakate verziert. Die Idee ist, dass nicht ich als Veranstalterin sage, was die Highlights des Festivals sind, sondern dass jeder für sich entscheidet, was gelb markiert wird. So kann sich jeder ein persönliches Programm zusammenstellen.

Wurden Sie beim Malen auch angesprochen?

Ja, tatsächlich! Diesen Werbeeffekt hatte ich total unterschätzt. Wir alle haben beim Bemalen der Plakate mit fremden Menschen über Literatur gesprochen.

Was haben Sie als Leiterin für einen Einfluss auf das Festival?

Die BuchBasel hat sich in den letzten Jahren zu einem grossartigen Festival etabliert. Darauf möchte ich aufbauen. Mit dem Leitungswechsel findet auch ein Generationenwechsel statt. Und das wird sich, ohne dass ich das bewusst vorantreibe, bemerkbar machen.

Jeder soll sich sein eigenes Festival zusammenstellen. Was sind denn Ihre Highlights?

Autorin Donna Leon. Keystone

Sicher die Veranstaltung mit Sibylle Berg und ganz allgemein die Spannbreite zu Donna Leon, der Grande Dame vom Krimi über Juri Andruchowytsch, hin zu den experimentelleren Formaten wie zum Beispiel das Showreel mit Svenja Viola Bungarten.

BuchBasel: Internationales Literaturfestival.

18.11. bis 20.11. an verschiedenen Orten in Basel. www.buchbasel.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen