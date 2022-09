Michael Elsener kommt ins Zelt und ins Fauteuil: «Ehrlich, mich braucht es nicht»

Fluglärm «Löchrig wie ein Emmentaler»: Landrat aus Allschwil will Startverbot am Euro-Airport erneut verschärfen

Seit Februar ist es am Euro-Airport untersagt, Starts in der Stunde vor Mitternacht zu planen. Trotzdem nehmen die Abflüge in diesem Zeitraum wieder zu. Ein EVP-Landrat fordert nun ein Startverbot ab 22.30 Uhr.