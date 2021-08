Das pinke Sofa Buchblogger Josia Jourdan: «Ich fand mich in keinem der Bücher wieder» Der 18-jährige Gymnasiast Josia Jourdan schreibt seit 2017 regelmässig für die bz. Im Interview erzählt er von seinem neuen Projekt «Das pinke Sofa». Tamara Funck 30.08.2021, 05.00 Uhr

Was ist «Das pinke Sofa»?

Josia Jourdan: Das pinke Sofa ist ein Buchklub, der seit Februar auf Instagram stattfindet und zum Ziel hat, die Vielfalt zu fördern, und insbesondere queere Vielfalt, also LGBTQ-Themen und -Personen, in den Fokus rückt. Wir hoffen, dass mehr Vielfalt gelesen wird, dass queere Bücher die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen.

Wieso ist das wichtig?

In klassischen Medien werden oft die gleichen weissen, cis und hetero Autoren gelesen und besprochen. Mir ist schon lange aufgefallen, dass ich eher Bücher von Frauen lese, und verstand das nie. Erst später realisierte ich: Ich lese schon mein ganzes Leben lang, aber bis zu meinem Coming-out vor eineinhalb Jahren hatte ich erst zwei oder drei Bücher gelesen mit einer schwulen Hauptperson. Das kann nicht sein. Warum fiel mir so ein Buch nie in die Hände, und warum bekam ich nicht die Möglichkeit, so ein Buch zu finden? Genau das will «Das pinke Sofa» vereinfachen, denn das können schwierige Schritte sein. Ich hätte mich nie in eine Buchhandlung getraut, weil so über mich selber reden – das wollte ich nicht.

Es fehlte an Vorbildern?

Ehrlich gesagt schockierte es mich selbst, dass ich, seit ich zwölf bin, meinen Buchblog schreibe, 80 Bücher pro Jahr lese, aber in keinem der Bücher eine Vorbildfunktion sehen konnte. Das ist so wichtig und bestärkend, weil wir alle mit Held:innen und Vorbildern aufwachsen. Als Kind sucht man immer jemanden, mit dem man in irgendeiner Form eine Verbindung aufbauen kann. Das fehlte mir und auch vielen anderen Leuten. Deshalb ist es für mich so ein Anliegen. Einerseits brauche ich das in meinem eigenen Leben. Gerade jetzt, wo ich mich besser kenne und offen über meine Sexualität reden kann, möchte ich mehr lesen und lernen – aber nicht nur über schwule Menschen, sondern über ganz viel anderes. Es ist wichtig, dass ich auch gegenüber allen anderen Dingen offen, tolerant und informiert bin.

Wie können Bücher dabei helfen?

Zu sagen, man sei tolerant, reicht nicht. Wenn man sich nicht informiert, weiss man nicht, was diskriminierend sein kann und was für Fragen jemanden verletzen können. Klar, ich kann mich nie komplett in eine andere Person hineinversetzen, aber wenn ich schon diese Chance habe, Bücher zu lesen, dann sollte ich sie auch nutzen, um mich mit Vielfalt auseinanderzusetzen. Wenn ich ein Buch über eine lesbische Frau lese, dann ist das auch nicht meine Sexualität oder meine Geschlechteridentität. Trotzdem finde ich es richtig und wichtig, dass wir uns über alle möglichen Perspektiven informieren. Auch wenn es nur einen Unterhaltungswert hat, ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass eine Liebesgeschichte – oder allgemein eine Lebensgeschichte – ganz vielfältig sein kann.

Mit welchen Kriterien werden die Bücher für «Das pinke Sofa» ausgewählt?

Wichtig ist, dass die Autor:innen selber zur LGBTQ-Community gehören und die Hauptperson im Buch sich auch als Teil davon versteht. Solche Bücher sollen hier endlich ihre Plattform bekommen. Wir versuchen auch, dass das Buch im Original deutschsprachig ist und dass es immer wieder unterschiedliche Geschlechteridentitäten und Sexualitäten abdeckt. Wir wollen nicht nur Bücher über schwule Männer oder lesbische Frauen lesen, sondern zum Beispiel auch über trans Personen oder Pansexualität.

Wie waren bisher die Reaktionen aus der Buchbranche?

Das Feedback aus der ganzen Branche war bisher: «Endlich gibt es so etwas!» Wir haben so viel positives Feedback bekommen, von Autor:innen, die begeistert sind und an unseren Livestreams teilhaben wollen, und von Verlagen, die uns unterstützen. Das ist eine grosse Bestärkung und zeigt, dass es ein solches Projekt gebraucht hat. Es ist anscheinend für viele Menschen eine Bereicherung.

Und für Sie?

Ich hab schon immer gern gelesen, seit der Primarschule. Inzwischen geht es aber schon lange nicht mehr nur um die Geschichten, sondern mit meinem Blog und «Das pinke Sofa» geben mir Bücher auch ein Hobby und Menschen, die gleich denken und fühlen wie ich. Und wenn ich über Bücher rede, denke ich auch immer an meine Grossmutter. Sie hat mir stundenlang vorgelesen, als ich klein war. Noch immer treffe ich sie jede Woche und tausche mich mit ihr über aktuelle Bücher aus.