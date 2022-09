Zum Tag des Informationszugangs: Wir wollen Wissen!

Das Wort zum Tag 28. September: Wir wollen Wissen! Kuriose Feiertage gibt es zuhauf. Sinnvolle zuweilen auch, so etwa den auf heute fallenden Internationalen Tag des allgemeinen Informationszugangs. Stefan Strittmatter 28.09.2022, 05.00 Uhr

Keine Selbstverständlichkeit: Der Zugang zu Wissen. Patrick Huerlimann

Darf ich Ihnen eine dumme Frage stellen?

Und darf ich, noch ehe Sie mir antworten können, raten, was Ihre Antwort gewesen wäre?

Vermutlich hätten Sie «Ja» gesagt, so wie es wohlgesinnte Menschen löblicherweise fast reflexartig tun. Womöglich hätten Sie «Nein» gesagt, aber «Ja» gemeint, so wie die etwas scherzhafter Gesinnten unter uns auf diese Frage gerne reagieren. Mit grösster Wahrscheinlichkeit aber hätten Sie gesagt: «Es gibt keine dummen Fragen.»

Schlimmer sind fehlende Antworten

Und Sie hätten sich geirrt, geschätzte Leserinnen und Leser, denn natürlich gibt es dumme Fragen. Diese hier fallen mir am heute stattfindenden US-amerikanischen Ask-a-Stupid-Question-Day (Stelle-eine-dumme-Frage-Tag) spontan ein:

- Warum ist die Erde flach?

- Wie viel ergibt 8 dividiert durch Hellblau? Und wann?

- Zu welcher Uhrzeit sind Pinguine ein Gemüse und keine Frucht?

- Wer ist entweder besser, schlechter oder genau gleich gut wie ich?

- Wann werde ich gestern auf den Zug gehen?

- Habe ich recht mit der Annahme, dass ich absolut immer unrecht habe?

- Seid ihr alle da?

Am 28. September ist der Internationale Tag des allgemeinen Informationszugangs. Jaw

Schlimmer, viel schlimmer als dumme Fragen sind jedoch fehlende Antworten. Und deshalb hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen vor drei Jahren den 28. September zum Internationalen Tag des allgemeinen Informationszugangs erklärt.

Damit vergrösserte die UNO den Wirkungskreis des rund zehn Jahre zuvor an einer Tagung in Bulgarien gegründeten «Right to Know Day», der wiederum auf den seit 2002 in verschiedenen afrikanischen Staaten gefeierten Gedenktag zum freien Informationszugang zurückgeht.

Zugang zu Wissen ist ein Menschenrecht

Dass es solche Gedenktage zum allgemeinen Recht auf Wissen erst seit dem Milleniumwechsel gibt, ist ebenso bedenklich, wie das Anliegen unbestritten gut ist. Denn gegen den freien Zugang zu Informationen kann nur sein, wer Böses im Schilde führt. Länder, in denen Bücher und Filme indexiert werden, wo Medienschaffende in ihrer Arbeit behindert oder der freie Zugang zum Internet beschränkt wird, glänzen in aller Regel auch sonst nicht mit der Einhaltung von Menschenrechten.

Doch alleine mit dem ungehinderten Zugang zu Information ist leider noch nicht alles getan, denn gerade in der Grenzenlosigkeit offenbart sich eine Grenze: Denn wie soll man all diese Informationen bewältigen, sichten und einordnen? Dass dies zu Überforderung und Verwirrung sorgen kann, zeigt sich ironischerweise auch auf der UNO-Website zum besagten Feiertag. Dort findet man alleine zur Tagung zum freien Informationszugang, die heute in Usbekistan stattfindet, so viel Information, dass einem der Kopf raucht.

Warum aber der Internationale Tag des allgemeinen Informationszugangs sowie der eingangs erwähnte Tag der dummen Fragen ausgerechnet auf den 28. September fallen, ist eine Information, die mir bislang fehlt.

