Sabine Marcelis versetzt Vitra Design Museum in einen Farbrausch

Design Eine Niederländerin verpasst dem Vitra Design Museum einen ordentlichen Farbrausch Die niederländische Designerin Sabine Marcelis hat die Sammlung im Vitra Schaudepot farblich neu zusammengestellt. Benjamin Adler Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Sabine Marcelis in ihrer Ausstellung «Colour Rush!». Vitra Design Museum / Mark Niedermann

Dinge nach Farben sortieren klingt ein bisschen nach Kindergarten. Zwar kann es im grossen Farbstiftkasten schon einmal zur Herausforderung werden, Violettnuancen so aufzureihen, dass man schlüssig von Rot nach Blau gelangt, aber letztlich verhält es sich ein bisschen wie mit der Muttersprache: Man bemerkt die Fehler in der Farbreihe, ohne dass man die Grammatik kennt.

Was soll man also davon halten, dass im Schaudepot des Vitra Design Museums Stühle, Tische und andere Designobjekte für Sabine Marcelis' Installation «Colour Rush!» nach Farben geordnet auf den Schwerlastregalen stehen? Ist das nicht eine etwas gar banale Spielerei?

Barragán-Archiv neu im Vitra Design Museum Mit der Verlegung des Barragán-Archivs von Birsfelden nach Weil am Rhein wird das Vitra Design Museum um einen Farbschatz reicher. Luis Barragán (1902–1988) ist der wohl bedeutendste mexikanische Architekt des 20. Jahrhunderts. Bekannt ist seine eigene Interpretation der Moderne nicht zuletzt dank dem Einsatz leuchtender Farben, die der Fotograf Armando Salas gekonnt in Szene setzte. Nachdem die Barragán Foundation in Vorbereitung einer umfassenden Publikation die Aufarbeitung des Archivs abschliessen konnte, wurde es nun räumlich dem Vitra Design Museum übergeben, wo eine kleine Ausstellung erste Einblicke in das ebenso farbenprächtige wie puristische Werk des Pritzker-Preisträgers gewährt.

Radikal verändert hat sich das Erscheinungsbild des Schaudepots auf jeden Fall. Wo vorher Sitzgelegenheiten streng chronologisch geordnet aufgereiht wurden, steht nun Gleichfarbiges quasi bunt gemischt. So teilt sich etwa Konstantin Grcics Stool-Tool das Tablar mit Sitzschalen von Charles und Ray Eames. Sechzig Jahre Designgeschichte machen hier keinen Unterschied.

Ebenso wenig die Ecken und Kanten auf der einen und das sanft Geschwungene auf der andern Seite – die Formsprachen verschiedener Designepochen prallen erbarmungslos aufeinander. Nicht besser ergeht es Bauhaus-Preziosen, die billige Massenware wie die blaue Ikea-Tasche in ihrer Nähe erdulden müssen. Zahlreiche Objekte aus der zweiten Reihe der im Keller eingelagerten Designgeschichte finden auf diese Weise für einmal ans Tageslicht.

So besitzt das Museum beispielsweise in seiner umfassenden Sammlung von Aino-und-Alvar-Aalto-Möbeln einige Modelle gleich in mehrfacher Ausführung. Gezeigt werden normalerweise die am besten erhaltenen. Jetzt aber stehen Teile der Krankenzimmerausstattung des berühmten Paimio-Sanatoriums im Rampenlicht, deren Farbe später einmal etwas gar grell aufgefrischt wurden. Sie passen hier besser als die abgeblätterten Verwandten im Originalfarbton.

Überdimensionierter Farbkasten

Die niederländische Designerin Sabine Marcelis sorgt zusammen mit den Kuratorinnen des Vitra Design Museums also für Spektakel. Es eröffnen sich überraschende Perspektiven, die sich sonst aus der Logik der Designgeschichte nicht ergeben. Wie steht es nun aber um die farbliche Organisation?

Der Farbverlauf folgt innerhalb der in zwei Reihen aufgestellten Regale zunächst dem zu erwartenden Muster. Also etwa von Gelb über Orange, Rot bis Braun auf der rechten Seite und Violett, Blau, Grün auf der linken Seite. Bevor man den überdimensionierten Farbkasten betritt, überblickt man also zwei Farbverläufe, die einander durch die entsprechenden Komplementärfarben, etwa zu Beginn Blau-Orange, gegenübergestellt werden.

Zunächst noch verborgen bleiben die etwas weniger schlüssig eingeordneten Objekte. So etwa die Braun gegenübergestellten weissen Möbel oder die farblich schwer einzuordnenden Stücke mit glänzend metallischem Äusseren und die transparenten Stücke aus Glas und Plexi.

Installationsansicht von «Colour Rush!» im Vitra Schaudepot. Vitra Design Museum / Mark Niedermann

Gegen eine allzu rigide Auslegung der Farbregeln sprachen letztlich die zu ordnenden Dinge selbst. Bei Begutachtung der mehrere Tausend Stück umfassenden Sammlung zeigte sich, dass die Möbelwelt ihr eigenes Farbspektrum besitzt. Holz als eines der wichtigsten Konstruktionsmaterialien für Möbel färbt hier buchstäblich ab.

Viele Stühle sind braun und es hätten weitaus mehr als zwei Regalwände damit gefüllt werden können. Ähnliches gilt für schwarze Möbel und auch die Klassiker der frühen Moderne mit ihren verchromten Oberflächen sind zahlreich vertreten. Ein Verzicht auf Chrom oder das unbunte Schwarz und Weiss hätte damit zwangsläufig dazu geführt, beträchtliche Teile der Sammlung und damit der Designgeschichte zu ignorieren.

Spielerische Einsichten

Im Gegensatz dazu steht die prekäre Lage bei den Violetttönen. Von den verschiedenen Schattierungen von Pink bis Deep Purple verträgt die gute Stube nicht allzu viel. Ein Blick auf die Objekte macht klar, dass es mit dem Pop-Design der 1960er-Jahre vor allem einer Epoche nicht schrill genug sein konnte. Es blieb aber bei wenigen Stücken, deren farbliche Einordnung auf den Regalböden für einiges Kopfzerbrechen gesorgt haben muss.

Ähnliches gilt für das vielgestaltige Grün, das sich auch in dieser Hinsicht komplementär zu Rot verhält. Letzteres präsentiert sich nämlich erstaunlich homogen. Nur Orange ist da noch extremer. Auch wenn vieles aus Kunststoff ist und aus den späten 1960er-Jahren stammt, so scheinen die Entwerferinnen und Entwerfer doch quer durch die Stilgeschichte und Materialien hindurch immer wieder dasselbe Orange zu favorisieren.

Durch das vermeintlich simple Aufräumen nach Farben kann man also einiges über die Designgeschichte lernen. Die Ausstellung vermittelt diese Einsicht mehr spielerisch als systematisch. Und an manchen Stellen hätte man gerne mehr darüber erfahren, wie repräsentativ die gezeigten Stücke nun für die Sammlungsbestände sind, oder ob sie einfach im Regal stehen, weil sie gut aussehen. Was im Übrigen durchaus legitim ist, denn über schöne und hässliche Farben lässt sich wunderbar streiten.

«Colour Rush!», Vitra Schaudepot, bis Mai 2023. www.design-museum.de

