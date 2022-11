Tiefe Einschaltquote für «Beschatter»: «Das liegt nicht an Basel»

«Die Beschatter» Niedrige Publikumszahlen? «Das liegt nicht an Basel» Dass die Einschaltquote hinter den Erwartungen bleibt, habe nichts mit dem Filmstandort Basel zu tun, erklären der Kanton und der Verein für Film und Medienkunst Balimage. Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Die Zahlen stimmen nicht: Martin Rapold im vierten Teil vom «Beschatter». zvg

Die Zahlen lassen zu wünschen übrig: Hatten sich Ende Oktober 441’000 Personen zur ersten Folge der «Beschatter» zugeschaltet, waren es bei der dritten noch 291’000. «Die ­Publikumszahlen bereiten uns Sorgen», liess sich SRF-Mediensprecherin Nadine Gliesche gegenüber dieser Zeitung zitieren. Man werde zunächst die Ursachen der schlechten Quoten analysieren, erst danach wolle man darüber entscheiden, wie und ob es mit der Serie weitergeht.

Die Regierungsräte beider Basel sowie das Standortmarketing und die Abteilung Kultur von Basel-Stadt hatten sich ­im Vorfeld dafür starkgemacht, dass «Die Beschatter» in Basel gedreht werden. «Wir haben von Seiten des Kantons dafür gesorgt, dass die Serie möglichst gute Bedingungen hat in Basel, einerseits für die Dreharbeiten und andererseits für den Start», erklärt Katrin Grögel, Leiterin Abteilung Kultur, auf Anfrage. Ihr persönlich gefallen «Die Beschatter» gut, das sei aber nicht relevant. «Wichtig ist, dass die Serie ein breites Publikum anspricht und dass sie einen positiven Effekt für den Filmstandort Basel hat.»

Letzteres sei auch durchaus der Fall, erklärt Grögel weiter, habe sie doch sehr positives Feedback erhalten aus der regionalen Filmbranche für den Entscheid, die Serie zu fördern. «Die Serienproduktion in Basel hat wichtige Aufträge generiert für den Standort.» Auch Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing, war mit dem Serienstart beim Public Viewing auf dem Marktplatz zufrieden: «Die Stimmung und die Meinungen aus dem Publikum waren sehr positiv.»

Hoffnung auf weitere ­Produktionen von SRF

Dass die Krimi-Komödie dennoch verhalten aufgenommen wird, möchte Grögel nicht analysieren. «Die Einschaltquoten zu bewerten und daraus die richtigen Schlüsse für die Weiterentwicklung zu ziehen, liegt bei der SRG.» Auch Philipp Cueni, Präsident des Vereins für Film und Medienkunst Balimage, hält die Interpretation von Publikumszahlen grundsätzlich für schwierig. Vor allem aber plädiert er für mehr Gelassenheit.

«Dass eine Produktion mal mehr oder weniger Publikumserfolg hat, ist normal», erklärt Cueni.«Und nach zwei Theaterstücken mit geringer Publikumsresonanz stellt man deswegen auch nicht gleich das Theaterhaus in Frage.» Zudem würden Zuschauerquoten nicht unbedingt etwas über die Qualität aus­sagen. «Auch bei Netflix hat nicht jede Produktion Erfolg. Es ist an SRF, aus ihren Publikumszahlen Schlüsse zu ziehen.»

In Basel würden «Die Beschatter» jetzt bestimmt kritischer als andere SRF-Serien beobachtet, so der Balimage-Präsident. «Wenn die Serie weniger Publikumserfolg hat, hängt das aber weder am Filmstandort Basel noch an den beteiligten Filmschaffenden aus Basel», betont Cueni. «Die Produktionsbedingungen vor Ort sind von allen gelobt worden und stimmen. Deshalb hofft der Standort Basel auf weitere Produktionen auch von SRF, sei das eine zweite Staffel der ‹Beschatter› oder ein neues Projekt.»

Auf Kontinuität setzt auch Sabine Horvath vom Standortmarketing: «Es ist eine neue TV-Serie aus Basel, und wir verbinden dies mit der Erwartung, dass weitere Staffeln und eine Weiterentwicklung angestrebt werden.»

