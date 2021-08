Filmfestival de l'Aube in Basel startet in die 4. Ausgabe

«Die Peripherie» Das «Festival de l'Aube» schafft mit seinen Filmen Raum für neue Gedanken zum Orient An verschiedenen Standorten in der Region zeigt die vierte Ausgabe des Festivals vom 23. bis 30. August Filme aus dem Irak, Algerien, Afghanistan, Marokko, Iran, Ägypten und Europa. Und generiert damit einen tiefen Blick ins Innere einer Welt am Rande des Zentrums. Rahel Empl 19.08.2021, 05.00 Uhr

Szene aus dem preisgekrönten Film «143, Rue Du Désert». Er wird am Samstag, 28. August, im Fachwerk Allschwil gezeigt. Zvg

Das Filmfestival de l'Aube («Morgendämmerung») bleibt seiner Philosophie in der vierten Ausgabe treu. Es verzichtet darauf, gezeigte Filme zu bewerten und in Kategorien zu unterteilen. «Umso mehr schaffen wir Raum für eine tiefe und kompromisslose Auseinandersetzung mit vielschichtigen Realitäten», sagt Festivalleiterin Ayten Mutlu Saray im Gespräch mit der bz. «Die Kunstschaffenden sollen nicht in einem Wettbewerb zueinander stehen, sondern poetisch frei ihre Werke zeigen und damit das Feld für einen wertfreien Diskurs öffnen.»

Vom 23. bis zum 30. August werden an diversen Schauplätzen wie dem Kultkino Camera am Claraplatz in Basel, dem Fachwerk Allschwil oder auch dem Marabu Gelterkinden Filme aus dem Irak, Algerien, Afghanistan, Marokko, Iran, Ägypten und Europa gezeigt. Passender Programmtitel der vierten Ausgabe: «El Bled - die Peripherie».

Saray war es von Beginn weg – seit 2015 – wichtig zu zeigen, was die Menschen in der arabischen Welt beschäftigt, was ihre Anliegen sind. Sie erklärt:

«Es geht dem Festival nicht darum, den Orient als Gegenort des Westens darzustellen. Auch nicht um Widerstand oder Schuldzuweisung, sondern um das Aufbrechen alter Gedankenstrukturen; um eine Reise ins Innere der betreffenden Gesellschaft, wo gerade viel passiert.»

Die Festivalleitung sei heuer entsprechend streng in der Auswahl der betreffenden Filme gewesen. Man begleite nur Filmschaffende, die diesen neuen Elan der Peripherie in ihren Werken umsetzten. Als Referenzpunkt dient das Standardwerk «Orientalismus» des palästinensischen Literaturtheoretikers und -kritikers Edward Said. Hier geht es um ebendiese Dekonstruktion verkrusteter Strukturen. Um einen Beginn beim Nullpunkt.

Gedanke der Solidarität: Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Das Programm des Festivals kommt deutlich vielschichtiger daher als in vergangenen Jahren. So gehören etwa eine Buchausstellung zur arabischen Literatur, Lesungen des irakischen Schriftstellers Usama Al Shahmani, Gespräche mit Basler Filmschaffenden und Strassenmusikkonzerte von lokalen Künstlern dazu. Letztere finden vor jeder Vorstellung vor dem jeweiligen Kino statt. Diese Anreicherung sei aus der Not heraus entstanden, sagt Saray: «Da die meisten Filmschaffenden wegen Reisebeschränkungen aufgrund von Corona nicht persönlich anwesend sein können, vertreten nun Schweizer Künstler unsere Gäste. Das war ein sehr kreativer, inspirierender Prozess.»

Erstmals arbeitet «Aube» auch mit anderen Institutionen zusammen, etwa mit dem Gastro- und Kulturlokal Parterre One bei der Kaserne sowie dem Gässli Film Festival in Basel, das zur selben Zeit über die Bühne geht. So wird im «Gässli» der ägyptische Nouvelle-Vague-Film «Most of What Follows Is True» des jungen Kameramannes Maged Nader präsentiert, der laut Saray einen intimen Einblick in Kairos enge Gassen gibt, in das kleine Leben.

Umgekehrt zeigt «Aube» den Kurzfilm «One Night» der iranischen Filmemacherin Ayda Alimadadi. «Ich habe unter anderem den «Gässli»-Organisatoren spontan eine Zusammenarbeit angeboten, dass wir uns im Sinne der Solidarität gegenseitig empfangen. Wir haben gemeinsam ein entsprechendes Modell entwickelt mit dem Gedanken, dass Künste füreinander dasein sollten», so die Festivalleiterin. Denn solche Events sollten genauso wenig zueinander in Konkurrenz stehen wie die Kunstschaffenden selbst.

Festival de l'Aube, «El Bled, die Peripherie». Kultkino Camera, Basel, Neues Kino, Basel, Fachwerk Allschwil, Marabu Gelterkinden, reformiertes Kirchgemeindehaus Pratteln.

Mo, 23. bis Mo, 30. August.



Festivalpass für alle Filmvorstellungen und Rahmenprogramm: 70 Franken, erhältlich im Kultkino Camera, einzelne Eintrittskarten in den jeweiligen Kinos.

Detailliertes Programm unter www.aubefilmfestival.ch