Zurück in die Zukunft: Das sind Basels letzte Telefonkabinen

Die schönste Kabine der Welt Zurück in die Zukunft: Das sind die letzten Telefonkabinen in Basel Kenneth Nars Vor drei Jahren weinte ganz Basel um die Telefonkabine am Barfüsserplatz. Dabei sind die 28 verbliebenen Telefonkabinen in Basel wahre Designerstücke. Zeit, sie genauer zu betrachten. Mélanie Honegger 30.07.2022, 05.00 Uhr

In Horrorfilmen sind sie mal ­Zufluchts-, mal Unglücksort. Auf der Flucht vor Hitchcocks aggressiven Möwen rettet sich Tippi Hedren in «Die Vögel» (1963) in eine Telefonkabine. Die ­Tiere knallen nach und nach in die Glasscheibe, bis diese ­irgendwann zu zersplittern droht. Anders Colin Farrell, der im Thriller «Phone Booth» (2002) in einer Telefonkabine einen anonymen Anruf entgegennimmt und sich zu­m Mordverdächtigen plaudert. ­

In der Realität aber klingelt es immer seltener in der ­öffentlichen Telefonstätte. Sie hat sich vom beliebten Filmmotiv zum Relikt gewandelt. Vor drei Jahren ­entfernte die Swisscom die eigenen Kabinen, gefühlt ganz Basel weinte um jene am Barfüsserplatz. Den Tod des öffentlichen Telefons bedeutete das allerdings nicht. Genau 28 Kabinen gibt es in Basel noch. Interessiert sich noch irgendjemand für die?

Zentral: Die Telefonkabine vor dem Theater Basel hat es trotz unmittelbarer Nähe zum Barfüsserplatz nie geschafft, Kultstatus zu erlangen. Kenneth Nars

Von der Innovation zum Auslaufmodell

Ein Blick zurück. Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts war die Euphorie über den technischen Fortschritt in Basel noch gross. Sei es beim Neubau der Universitätsbibliothek Basel von Otto Heinrich Senn, der 1968 fertiggestellt wurde, oder bei der Sanierung des Rathauses 1982: Bei Bauprojekten gehörten Telefonkabinen als wichtige Errungenschaften einfach dazu.

In den Neunzigerjahren gab es in der Schweiz schliesslich mehr als 58’000 Publifone. 1996 wurde auf dem Barfüsser-, dem Rümelins- und dem Marktplatz die Telekom-Technik der Zukunft gefeiert. In einem eigens eingerichteten «Publifon-Dorf» konnte die Basler Bevölkerung ein ganzes Wochenende lang gratis telefonieren. «Zeitweise kam es da und dort zu richtigem Gedränge», schrieb die «Basler Zeitung» damals.

Sounddusche zur Reinigung der Aura

Heute ist von der Euphorie über die Kabäuschen kaum mehr was übrig. Dabei sind die verbliebenen 28 Werke wahre Design-Klassiker. Geschaffen hat sie Architekt Hans Ulrich Imesch, der für die «Telecab 2000» mit dem Schweizer Designpreis und dem internationalen DuPont-Benedictus-Award ausgezeichnet wurde.

Die Telefonkabine am Claraplatz hat das «Fame» überlebt. Kenneth Nars

Bei ihrer Inbetriebnahme 1995 wurde die Kabine in Schweizer Medien als «schönste Telefonkabine der Welt» betitelt. «Sinnlich telefonieren», titelte «Der Bund» damals. Besonders die «sphärischen Klänge» von Yogi Sri Swamiji fanden Anklang. Imesch verstand den Klang als «Sounddusche», wie seiner Website zu entnehmen ist: «Beim Betreten hat sie die Funktion, die Aura des Eintretenden zu harmonisieren, beim Verlassen die zurückgelassene Aura zu reinigen.»

Für jeden Wochentag eine andere Farbe

Noch heute erklingt beim Betreten der Kabine Musik – allerdings eher jazziger Natur. Geblieben ist derweil das Licht- und Farbkonzept, das wohl die wenigsten Personen je bewusst wahrgenommen haben. Das Licht stehe für Bewusstsein, die Farbe für Gefühl, ist dem Branchenmagazin «Marketing und Kommunikation» zu entnehmen.

Die Telefonkabine am Wiesenplatz leuchtete am Freitagmorgen in Rot. Jeweils um Mitternacht ändert sich die Farbe des Lichts. Kenneth Nars

Jede Nacht leuchten die Kabinen in einer anderen Farbe. Aus den Primärfarben ergeben sich sieben Farbkombinationen, eine für jeden Tag der Woche. Geht der Tag um Mitternacht zu Ende, ändert sich die Farbe.

Intimität im öffentlichen Raum

Weniger als das ausgeklügelte Designkonzept fällt beim Betreten einer Kabine heute ihr Zustand auf. In der «Telecab 2000» an der Gundeldingerstrasse hat sich eine kleine Spinne eingerichtet und ihr Netz quer über die Decke gesponnen. Wer einen Anruf tätigen möchte, muss erst einmal tote Insekten wegwischen, die sich im Geflecht verfangen haben.

Besprayt: die Telefonkabine zwischen Lyss und Petersplatz, gleich neben der ­Universität. Kenneth Nars

Das Schmuddelige haftet den Zellen nicht nur deswegen an. Der Umsatz der meist genutzten Kabine sei primär durch «Erwachsenenunterhaltung» zu Stande gekommen, schrieb die Swisscom zum Abschied des Publifons. Durch Telefonsex also. Die Anonymität des Publifons diente eben nicht nur als Vorlage für Kinofilme, sie ermöglichte auch Intimität in der Öffentlichkeit. Ähnlich dem WC im Nachtclub – sogar der Geruch ist häufig derselbe.

Am Claraplatz eine beliebte Werbefläche

Trotzdem hält die Allgemeine Plakatgesellschaft (APG) nach wie vor an ihren Telefonkabinen fest. Nach dem Rückzug der Swisscom ist sie die letzte Anbieterin in Basel.

Das sind alle 28 Basler Telefonkabinen im Überblick:

Die Werbung, die schon im 20. Jahrhundert zur Telefonkabine gehört, rettet ihr heute das Leben. An jeder Kabine hängt ein grosses Plakat. Weil sie sich an «frequenzstarken Plätzen in Innenstädten» befinden, dürfen die Kabinen vorerst bleiben, so die APG. Am Claraplatz zum Beispiel, wo die Telefonkabine sogar den Nachtclub «Fame» überlebt hat. Es handelt sich um einen der lukrativsten Standorte auf Basler Boden: 1076 Franken kostet die Werbefläche pro Woche.

Andere bringen weniger Geld ein, die Kabine beim Taxistand an der Heuwaage zum Beispiel. Ob ihr ein baldiges Aus droht? Mit 437 Franken pro Woche bringt sie mit ihrer Werbefläche weniger ein als alle anderen Basler Telefonkabinen.

Die Kabine an der Heuwaage bringt weniger Werbegelder ein als alle anderen. Kenneth Nars

Bis weit ins nächste Jahrtausend sollten die Kabinen bestehen bleiben, prophezeite der Hersteller 1995. Die APG schreibt in einem Factsheet, die Nutzung sei auf 35 Jahre ausgerichtet. Ob die Kabinen 2030 tatsächlich verschwinden werden, will auf Anfrage niemand bestätigen oder dementieren. Vielleicht erleben die Kabinen ja wieder einen Boom. Retro ist bekanntlich in und das Telefonieren im Inland in den verbliebenen Kabinen mittlerweile kostenlos.

Aus der Zeit gefallen

Sollte das alles nicht klappen, ­können wir uns ja immer noch an die ­Vision der Architektin und ETH-Professorin Elli Mosayebi klammern. Sie träumt in der «NZZ» davon, dass wir die «Telecab 2000» dereinst als Station zum Beamen ­nutzen, ähnlich den Matrix-Filmen oder dem Zaubereiministerium ­bei Harry Potter, wo die Telefonkabinen als Tor zu einer anderen Welt dienen.

Noch origineller ist da nur Mosayebis Idee, dass aus den Kabinen einst futuristische Kabinen zur sexuellen Befriedigung werden, analog dem Orgasmatron in Woody Allens Film «The Sleeper» (1973). Die Röhre, die der «Telecab 2000» tatsächlich stark ähnelt, dient im Science-Fiction-Film als praktische Maschine für eine oder zwei Personen, die innert weniger Sekunden einen Orgasmus auslöst. Dass die APG da mitmachen würde, ist allerdings stark zu bezweifeln.

