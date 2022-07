«Der Markt ist recht dünn»: Kaum Frauen auf dem «Floss»

Diversität «Der Markt ist recht dünn»: «Floss»-Verantwortliche setzen auf Altbewährtes Am Basler Musikfestival treten dieses Jahr kaum Frauen auf. Booker Gaetano Florio ist sich der Unausgewogenheit bewusst. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Es war ein Fettnäpfchen sondergleichen: Vor einem Monat präsentierten die Verantwortlichen des «Moon & Stars»-Festivals in Locarno eine rein männliche Besetzung für die diesjährige Ausgabe – und gerieten nach der Kritik von Sängerin Sophie Hunger prompt in einen Shitstorm.

Dem Basler «Floss»-Festival, das im August stattfindet, könnte das gleiche Schicksal drohen. Diese Woche gaben die Verantwortlichen das Programm bekannt. Mit dabei sind schweizweit bekannte Musiker wie Stress, Seven oder Adrian Sieber. Frauen aber sind auf dem «Floss» kaum präsent. Bei insgesamt sechzehn Konzerten gibt es dreimal eine Frontfrau. In fünf weiteren Bands ist je eine Musikerin vertreten.

Auf das Geschlechterverhältnis angesprochen, sagt «Floss»-Booker Gaetano Florio: «Die Diskussion um mehr Frauen auf der Bühne ist nicht nur zurzeit ein Thema, sondern auch schon lange beim ‹Floss.›» Es stelle sich aber immer auch die Frage der Betrachtungsweise: Gehe es nur um die Frontfrau oder gelten auch Bands mit Musikerinnen als weibliche Bands? Doch auch Florio gibt unumwunden zu: «Das Verhältnis im diesjährigen Programm ist sicherlich nicht ausgewogen.»

Markt an verfügbaren Künstlern «recht dünn»

Dieses Jahr sei das Buchen besonders schwierig gewesen, sagt Florio. Bis März sei nicht klar gewesen, was im Sommer möglich sein würde. «Viele Bands haben noch Verpflichtungen aus den vergangenen zwei Jahren von verschobenen Shows und müssen diese nachspielen.» Der Markt an verfügbaren Künstlern habe sich daher grundsätzlich «recht dünn» gestaltet. «Man bucht, was verfügbar ist und was angeboten wird, aber auch budgettechnisch passt», so Florio. «Ich bin zufrieden mit dem diesjährigen Programm. Wir haben ganz besondere Trouvaillen dabei.»

Eine Einschätzung, die auch SP-Grossrätin Salome Hofer teilt, die im Vorstand des Musikbüros Basel sitzt und sich beim Komitee «Kulturstadt Jetzt» engagiert. «Ich finde das Floss-Line-up auf den ersten Blick sehr cool, weil es viele Musikstile aufnimmt», sagt Hofer. Auf die wenigen Frauen angesprochen, wendet sie ein: «Aber klar, wir bewirken am meisten, indem wir Selbstverständlichkeiten schaffen.»

Auch beim Musikbüro Basel merke man, dass das Thema Diversität an Bedeutung gewinne. Vor vier Jahren hat der Verein eine Studie zur Diversität in der Musikbranche publiziert. Wie Hofer betont, möchte er das Thema auch weiter begleiten. «In den vergangenen Jahren haben wir einige Formate zur Sensibilisierung entwickelt, die sich auch an Kinder richten.»

«Am Schluss steht die Musik im Vordergrund»

Man müsse nun das Terrain ebnen. «Wir versuchen einen Beitrag zu leisten, indem wir Künstlerinnen zeigen, sichtbar machen, Beratungen für alle Kunstschaffenden anbieten und bereits Kinder und Jugendliche mit tollen Vorbildern fürs Musikmachen sensibilisieren.» Alle könnten einen Beitrag leisten, auch Booker und Musikschaffende. Booker Gaetano Florio betont derweil, keine Agentur zu kennen, die sich explizit auf weibliche Formationen spezialisiere.

Für Hofer wäre das ohnehin der falsche Weg. «Agenturen spezialisieren sich in der Regel auf gewisse Stilrichtungen. Das macht doch Sinn, am Schluss steht die Musik im Vordergrund.» Gleichzeitig sei es wichtig, Vorbilder und Musikerinnen zu zeigen und so zu mehr Selbstbewusstsein beizutragen, so Hofer. «Es braucht Vorbilder, damit sich verschiedene Menschen trauen, auf eine Bühne zu stehen und ihr Talent zu zeigen.» Trotz der Hoffnung auf mehr weibliche Präsenz blieb es am Freitag still in Basel. Von den angefragten Musikerinnen erhielt die bz keine Antwort.

