Filmreifes Basel: Eine Stadt vor der Kamera

Drehorte Filmreifes Basel: Showdown im Margarethenpark und ein Krimi im Bottmingerschloss Ein neues Sachbuch stellt Hunderte von Orten vor, an denen hierzulande Filme gedreht wurden – darunter sind auch verschiedene Orte Basels.

Urs Odermatt (Regie), Reinhard Schatzmann (Kamera) und Siegfried Kernen als Gerichtsmediziner bei den Dreharbeiten zum Film «Der Tod in Basel». zvg/Nordwest Film AG

Heidi und Schellen-Ursli in den Bündner Bergen, Sherlock Holmes und James Bond auf actionreicher Flucht durchs Berner Oberland: Viele bekannte Filme, die in der Schweiz gedreht wurden, bleiben mit ihren Entstehungsstätten fest verbunden. Mancher Ort möchte für sich die kinematografische Aura erhalten und seine Schauplätze touristisch vermarkten. Hunderte von Filmfans aus Indien und Korea besuchen jedes Jahr die Schweiz, um die Originaldrehorte der Blockbuster ihrer Heimat von Nahem zu bestaunen.

Auf Zelluloid verewigte Landschaften und Orte, die mit einer eingängigen Story verknüpft sind, scheinen viele zu faszinieren. Rund 5000 Filmproduktionen wurden bisher offiziell in der Schweiz realisiert, schreibt der Basler Theaterwissenschafter und Regisseur Thomas Blubacher – und präsentiert davon in einem Buch nun eine bunte Auswahl. Dafür hat er Hunderte von Filmen aufgestöbert, lexikonähnlich nach Drehort sortiert und ihre Entstehung detailreich und in anekdotisch-lockerem Ton beschrieben.

«Sommersprossen» und «Steppenwolf» mit Basler Lokalkolorit

Vom Publikumsknüller bis zum Studiofilm, vom TV-Serienklassiker bis zum Kultvideo: Der Autor hat sich vorgenommen, filmreife Orte aus allen Kantonen und aus der ganzen Filmgeschichte zu finden. Zusätzlich besorgte er sich jeweils genaue Daten- und Adressangaben. Kinofans, die zu einem helvetischen Drehort pilgern wollen, wissen nun also ziemlich genau, wann und wo welche Filmgrösse vor der Kamera gestanden ist.

Neben anderen Drehplätzen der Nation ist Basel samt Umgebung mit etlichen Beispielen vertreten. So etwa mit der Slapstickkomödie «Sommersprossen» (1968), der wahren Geschichte der deutschen Kleinkriminellen Sandweg und Velte mit Helmut Förnbacher in einer Hauptrolle. Vom Bummel am Rheinsprung bis zum tödlichen Showdown im Margarethenpark: Auf Schritt und Tritt rückt die Stadt ins Bild. «Mit mehr Basler Lokalkolorit kann kein Film aufwarten», fasst der Autor zusammen.

Die Slapstickkomödie «Sommersprossen» aus dem Jahr 1968 wurde an diversen Orten in Basel gedreht – auch am Unteren Heuberg. zvg/Helmut Förnbacher

Auch in der Hesse-Verfilmung «Steppenwolf» (1974) mit Max von Sydow in der Hauptrolle dienen die Gassen und Plätze der Altstadt als Kulissen – am Schluss ertönen gar Fasnachtsklänge im Rathaushof. Nicht fehlen dürfen natürlich Spielfilme wie «HD-Soldat Läppli» (1959) und «Der Tod zu Basel» (1992), die Hunkeler-Verfilmungen sowie diverse TV-Serien wie die aktuellen «Beschatter».

Bottminger Schloss und Münchensteiner Klein-Hollywood

Kaum mehr in Erinnerung dürfte der internationale Katastrophenthriller «Cassandra Crossing» (1976) mit Burt Lancaster und Sophia Loren geblieben sein. Schwedische Terroristen, so die Story, stecken sich bei einem Anschlag mit einem mutierten Pestbakterium an. Drehorte waren ausser Genf das Bruderholzspital, der Centralbahnhof – wo Loren auf einen anfahrenden Zug aufzuspringen hat – und die Bahnstrecke zwischen Basel und Moutier. «Kein Film», schreibt der Autor, «brachte mehr Mega-Stars in helvetische Gefilde.»

Alles andere als ein Kassenschlager war dagegen der im Bottminger Schloss gedrehte düstere Kriminalfilm «Weyerhuus» (1940) mit Lukas Ammann, dem späteren «Graf Yoster».

Die Produktion fertiggestellt hat René Guggenheim, künstlerischer Leiter der Tonfilm Frobenius AG, der in ehemaligen Maschinenhallen in Münchenstein über grosszügige Ateliers verfügte. Sie galten zeitweise als die grössten und technisch am besten ausgerüsteten – als «kleines schweizerisches Hollywood» sollten sie die Filmindustrie nach Basel bringen.

Und wie es zur Welt des Kinos als Illusionsmaschine par excellence dazugehört: Nicht immer decken sich die vorgeblichen Schauplätze mit den tatsächlichen Drehorten. So drehte US-Starregisseur Ernst Lubitsch 1928 den Stummfilm «König der Bernina» statt im Engadin in den kanadischen Rocky Mountains. Und Klaus Kinski als «Jack the Ripper» ermordete seine Opfer nicht an der Themse, sondern mit einer künstlich vernebelten Limmat im Hintergrund.

«Der schlechteste Schweizer Film aller Zeiten»

Über die besondere Anziehung, die von Drehorten ausgehen kann, macht sich Blubacher nicht allzu viel Gedanken. Dafür sammelte er akribisch Statements von Beteiligten, Daten und unzählige Nebengeschichten rund um den helvetischen Film. Was sein Buch so anschaulich wie informativ macht: So lief «Zwingli» (2019) als teuerster Streifen der letzten Jahre, während die «Schweizermacher» (1978) in der Publikumsgunst noch immer vorne liegen.

Der Autor verrät auch, was für die Kritik «wohl der schlechteste Schweizer Film aller Zeiten» war. Die «Herr-der-Ringe»-Parodie in Dialekt wurde im vorderen Rheintal und auf dem Schaffhauser Munot gedreht.

Thomas Blubacher: «Drehort Schweiz»

Zytglogge Verlag, Basel 2022. 384 S., 39 Franken.

