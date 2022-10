Sängerin Nubya wird auf dem Basler Walk of Fame geehrt

Ehrung Nubya wird «Ehrespalebärglemere» und bekommt einen Stern auf dem Basler «Walk of Fame» Am Spalenberg werden wichtige Personen der Region mit einem Stein verewigt. Dieses Jahr wird die Basler Sängerin Nubya geehrt. Elodie Kolb 10.10.2022, 12.02 Uhr

Nubya (in der Mitte im roten Anzug) mit dem Sperber-Kollegium. Sperber-Kollegium Basel

Der Basler Walk of Fame am Spalenberg hat am Samstag eine Ergänzung erhalten: Die Basler Sängerin Nubya wurde mit einem Stein im Boden verewigt und zur «Ehrespalebärglemere 2022» ernannt. Mit dem dieses Jahr zum 44. Mal verliehenen Titel zeichnet das Sperber-Kollegium Basel Personen oder Institutionen aus, die sich durch besondere Leistung oder ihr Engagement für die Stadt und Region verdient gemacht haben, wie es auf der Website des Kollegiums heisst.