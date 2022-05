Ein Festival im Umbruch «Der Deal geht schlicht nicht mehr auf»: Der BScene-Chef über Defizite und Verhandlungen mit der Kaserne Der scheidende BScene-Präsident Tobias Metzger verrät, wer seine Nachfolge antritt und wo er beim Zusammenspiel mit der Szene Verbesserungspotenzial sieht. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Gute Stimmung an der diesjährigen BScene. Sängerin Giulia Dabalàl konnte zudem vom Netzwerk des Festivals profitieren. Roland Schmid

Vor drei Wochen ging die BScene 2022 über die Konzertbühnen auf dem Kleinbasler Kasernen-Areal. Drei Dutzend Bands lockten knapp 3000 Besuchende an. In Spitzenjahren waren es mehr als doppelt so viele. Im Gespräch blickt Tobias Metzger, der das Festival sechs Jahre als Präsident geleitet hat und der nun seinen Abschied gibt, auf die erste markant verkleinerte Ausgabe zurück. Dabei erkennt er Verbesserungspotenzial.

Die BScene 2022 blieb mit 3000 Tickets unter den Erwartungen. Erreichen Sie in der Endabrechnung eine schwarze Null?

Tobias Metzger amtete sechs Jahre lang als Präsident der BScene. Zvg

Dafür wird es nicht reichen. Aber dieses Jahr besteht ja noch die Möglichkeit, eine Corona-Ausfallentschädigung zu bekommen. Hier haben wir grosse Hoffnungen.

Das Festival ist also nicht in seiner Existenz bedroht?

Dieses Jahr nicht. Aber die Finanzen sind seit jeher ein Thema bei der BScene. Und das Veranstalten von Konzerten ist nicht einfacher geworden in den vergangenen Jahren. Gerade, wenn man sich abseits der grossen internationalen Namen bewegt. Viel wichtiger ist aber, dass wir Leute finden, die das Festival stemmen. Da steckt viel ehrenamtliche Arbeit drin. Wenn sich niemand findet, bedeutet das das Ende der BScene. Aktuell haben wir die aber noch.

Trotz Pandemie?

Ich glaube, gerade wegen. Wir hatten noch nie so wenig Mühe, gute Leute zu finden wie im letzten Jahr. Ich spüre da in der Szene einen ziemlichen Tatendrang.

In ihren Rekordjahren lockte die BScene 8000 Besucher an. Warum heute nicht mehr?

Die Zahlen von früher muss man mit Vorsicht geniessen, da wurde noch via Strichliste erfasst und auch Freikarten und Aktive mitgerechnet. Aber ja, die Branche befindet sich in einem Wandel, deshalb haben wir unser Konzept nach 25 Jahren auch grundlegend überdacht und dieses Jahr ein konzentriertes Festival veranstaltet.

Bei dem Sie aber dennoch mit mehr Leuten gerechnet hatten?

Um rauszukommen, hätten wir mehr Besuchende gebraucht. Wir sind finanziell sehr ticketabhängig. Bei einem Abendpass von 36 Franken sind das schnell sehr hohe Beträge für eine BScene.

Also ist das neue Konzept gefloppt?

Noch stehen die genauen Zahlen nicht fest. Aber Flop würde ich auf keinen Fall sagen. Noch im Januar war nicht klar, ob das Festival überhaupt stattfindet. Corona hat die Planung verunmöglicht. Nach zwei Absagen sagten wir uns: Es braucht eine BScene ‒ so gross wie möglich und so klein wie nötig.

Sind denn die Ausgaben zu hoch?

Die Bands erhalten eine Gage, was uns wichtig ist, jedoch ist diese sehr bescheiden. Die hohen Ausgaben sind eher bei der Produktion und Infrastruktur. Zurzeit sind wir mit der Kaserne Basel in Verhandlungen bezüglich eines neuen Deals. Dieser war bis vor einigen Jahren durchaus fair, jedoch geht er heute schlicht nicht mehr auf und muss den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst werden.

Sie halten also an der redimensionierten Planung fest?

An was misst man denn den Erfolg des neuen Konzepts? Nur an den Ticketverkäufen? Die Stimmung am Festival war hervorragend und das Feedback von Besuchenden, Bands und Medien war super positiv. Ob es finanziell auch zum Laufen kommt, wird sich zeigen.

Zum Beispiel bei der Ausgabe 2023?

Als scheidender Präsident enthalte ich mich in dieser Frage. Aber so wie’s klingt, wird das neue Konzept wohl beibehalten.

Sie sprechen es an: Wie steht es um Ihre Nachfolge?

Jeroen van Vulpen ist der designierte Nachfolger von Tobias Metzger. zvg

Die wird erst noch offiziell kommuniziert Ende Juni, aber wir machen da kein Geheimnis draus: Jeroen van Vulpen, mein jetziger Vize, wird mein Nachfolger.

Wie schaut es denn beim Publikum aus? Hat Basel überhaupt noch eine Popmusikszene?

Ja, aber wir haben auch gemerkt, dass sich diese neu definiert. Bei gewissen Acts hat man fast ausschliesslich ein deutlich jüngeres Publikum angetroffen. Die Szene ist in einem Wandel, die nächste Generation ist im Anmarsch.

Konsequenterweise haben Sie auf sichere Werte wie Brandhärd, Anna Aaron oder La Nefera verzichtet.

Ja, wir wollten nicht die immergleichen Acts buchen. Da wir nun kompakter sind, führt das dazu, dass auch bisherige Publikumsmagnete keinen sicheren Platz mehr in jeder Ausgabe bekommen.

Wenn ein Platzmangel auf den Bühnen herrscht, warum holen Sie dann weiterhin auch nationale und internationale Musikschaffende?

Eine berechtige Frage. Hier verzichten wir – anders als bei früheren Ausgaben – auf die ganz grossen Namen. Das führte nämlich dazu, dass viele Leute nur wegen einer einzigen Band ein Ticket kauften und dann im dümmsten Fall gar nicht mehr reingelassen wurden, während die anderen Lokale leer blieben. Das nützt vielleicht wirtschaftlich, aber schadet dem Festival.

Die Frage bleibt dennoch: Warum braucht es auswärtige Bands?

Wegen der Reichweite. Mittlerweile haben wir eine nationale und internationale Ausstrahlung. Das merken wir bereits im Gespräch mit Agenturen, die unsere Anfragen früher gar nicht beantworten haben. Mit der neu geschaffenen «Professional Plattform» generieren wir nun einen deutlichen Mehrwert für Basel. Wir konnten 75 namhafte Booker und Labelvertreter anlocken, zehn davon aus dem Ausland.

Die BScene endlich als Plattform, die sie immer sein wollte?

Ja, das war ja seit der Gründung die Idee. Nomuel und Giulia Dabalà haben an dieser Ausgabe Kontakt geknüpft zu Motor Music, Femi Luna ist mit Selective Artists im Gespräch. Das Festival trägt in dieser Hinsicht Früchte, wir werden zum Multiplikator.

Alles gut also?

Zurzeit bauen wir diese «Professional Plattform» noch ziemlich alleine auf. Der RFV und Swiss Music Export haben sich dieses Jahr finanziell beteiligt. Ich wünschte mir aber für die kommenden Jahre, dass der Mehrwert und die Nachhaltigkeit für die Basler Musikszene bei beiden Partnern an Priorität gewinnen und wir gemeinsam diese Plattform weiter ausbauen können.

