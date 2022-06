Konzert Pussy Riot in Basel: Eine Dampfwalze mit Startschwierigkeiten Das russische Kollektiv Pussy Riot rannte mit seinen Parolen in Basel offene Türen ein. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 15.06.2022, 08.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Konzert der Pussy Riot in der Kaserne. Mit Diana Burgos (Keyboard), Anton Ponarev (Saxophon), Mascha Alekina (mit Zöpfen) und Olga Borisova. Roland Schmid Konzert der Pussy Riot in der Kaserne. Mit Diana Burgos (Keyboard), Anton Ponarev (Saxophon), Mascha Alekina (mit Zöpfen) und Olga Borisova. Roland Schmid Konzert der Pussy Riot in der Kaserne. Mit Diana Burgos (Keyboard), Anton Ponarev (Saxophon), Mascha Alekina (mit Zöpfen) und Olga Borisova. Roland Schmid Konzert der Pussy Riot in der Kaserne. Mit Diana Burgos (Keyboard), Anton Ponarev (Saxophon), Mascha Alekina (mit Zöpfen) und Olga Borisova. Roland Schmid Konzert der Pussy Riot in der Kaserne. Mit Diana Burgos (Keyboard), Anton Ponarev (Saxophon), Mascha Alekina (mit Zöpfen) und Olga Borisova. Roland Schmid Konzert der Pussy Riot in der Kaserne. Mit Diana Burgos (Keyboard), Anton Ponarev (Saxophon), Mascha Alekina (mit Zöpfen) und Olga Borisova. Roland Schmid Konzert der Pussy Riot in der Kaserne. Mit Diana Burgos (Keyboard), Anton Ponarev (Saxophon), Mascha Alekina (mit Zöpfen) und Olga Borisova. Roland Schmid Konzert der Pussy Riot in der Kaserne. Mit Diana Burgos (Keyboard), Anton Ponarev (Saxophon), Mascha Alekina (mit Zöpfen) und Olga Borisova. Roland Schmid Konzert der Pussy Riot in der Kaserne. Mit Diana Burgos (Keyboard), Anton Ponarev (Saxophon), Mascha Alekina (mit Zöpfen) und Olga Borisova. Roland Schmid Konzert der Pussy Riot in der Kaserne. Mit Diana Burgos (Keyboard), Anton Ponarev (Saxophon), Mascha Alekina (mit Zöpfen) und Olga Borisova. Roland Schmid

Was für ein kolossaler Fehlstart! Der Frauenstreik hallt noch nach, von der Art liegt Ausgelassenheit in der Luft, und im ausverkauften Rossstall der Kaserne wächst die Spannung: Angekündigt und seit einer halben Stunde überfällig ist der Auftritt der aus Russland geflüchteten Aktivistin Maria Alyokhina. Doch nicht die charismatische 34-Jährige tritt auf die Bühne. Auch nicht ihre Pussy-Riot-Mitstreiterinnen in den markant grellen Sturmhauben. Sondern ein Mann. Ein ergrauter, untersetzter Mann im braven Jacket.

Alexander Cheparukhin, so heisst der Sprecher, entpuppt sich als Produzent der anstehenden Show, deren Qualität er sichtlich stolz mit einem Zitat aus dem Sydney Herald vorwegnimmt. Auch, so führt Cheparukhin langatmig aus, habe er massgeblich zur Befreiung von Maria Alyokhina und ihren Kolleginnen aus dem russischen Straflager beigetragen, indem er seine Musikerfreunde aus dem Westen – «Sting, Peter Gabriel, Patti Smith» – um entsprechende Schreiben gebeten habe. Kurzum: Hinter jeder starken Frau steht ein noch stärkerer Mann? Uff, harte Kost am Dienstagabend.

Atemloser Wortschwall

Entsprechend zünden die massigen Beats, welche die Soundtüftlerin Diana Burkot kurz nach halb zehn durch ihr Mischpult jagt, nicht sofort. Zu plump ist die auf Effekt getrimmte Basswucht, um den Testosterongeschmack von der Bühne zu waschen. Dies gelingt erst der mit entschlossenem Blick am Mikrophon stehenden Maria Alyokhina und ihrer Sparringpartnerin Olga Borisova. Im atemlosen Wortschwall spielen sich die beiden den Ball zu, nehmen im Dialog eine Gegenposition ein oder finden sich im lautstarken Unisono.

Was sie dabei in ihrer Muttersprache sagen, ist vorerst zweitrangig. Denn die Energie, die von den Darstellerinnen ausgeht, ist eine Wucht. Die Wut, die sie aus der Erinnerung abrufen, steht greifbar im Raum. Es geht um Alyokhinas fortdauernden Kampf gegen das russische Regime, den sie im autobiografischen Pamphlet «Riot Days» (2017) festgehalten hat. Der Text ist fein säuberlich einstudiert, die Emotionen wirken aber echt. In den auf Englisch eingeblendeten Untertiteln heisst es sinngemäss: «Aufstand ist immer Schönheit», diese Erkenntnis habe früh ihr Interesse geweckt. Und später dann: «Revolution braucht eine grosse Leinwand.»

Spiel mit der Medienwirksamkeit

Eine solche spannen die vier Performenden in der Kaserne auf. Gezeigt wird die lautstark vertonte Geschichte jenes einst zwölfköpfigen Frauen-Kollektivs, das mit seinem Punk-Gebet in einer russischen Kirche und dem angehängten Schauprozess weltweit für Aufsehen sorgte. Grundsätzlich Neues erfährt man dabei nicht, wenn man bislang ab und an eine Zeitung in Händen gehalten hat. Das zeigt: Pussy Riot beherrschen seit jeher das Spiel mit der weit tragenden (Medien-)Wirksamkeit.

Und zwar so gut, dass man auch am Mittwoch lange nicht bemerkt, dass die Sternstunde von Pussy Riot ein Jahrzehnt zurückliegt – es gibt Quellen, wonach das Kollektiv bereits 2015 in die Brüche gegangen ist und einzelne Mitglieder die weitere kommerzielle Ausschlachtung der Geschichte unterbinden wollten. Dass sich mit Nadezhda Tolokonnikova das einstige Gesicht der Truppe zwar weiterhin unter dem Namen Pussy Riot betätigt, aber seit Jahren losgelöst von Maria Alyokhina und Co, wird wohl der leichteren Durcherzählbarkeit halber ausgeklammert.

Ein paar Fragezeichen bleiben

Eigenartig schliesslich auch der plötzliche thematische Sprung zum Ukraine-Krieg für ein einziges Stück in der Zugabe. Warum ausgerechnet hier – auf der Leinwand steht «Ukraine. I Love You» – eine Performerin, die zuvor mit grossem Druck auf ein Abbild Putins uriniert hatte, ihre blanken Brüste mit der Aufschrift «Vergewaltigung» in den Saal streckt, erschliesst sich nicht.

Dieser Ungereimtheiten und ein paar anderen Fragezeichen zum Trotz: Wenn Maria Alyokhina nach 70 schweisstreibenden Minuten in ihrem letzten Monolog festhält, sie sitze nun in einem Wagen, der zunehmend an Fahrt gewinne, so möchte man ergänzen: Ja, in einer mächtigen Dampfwalze! Und diese lässt sich auch von einem verheerenden Fehlstart nicht aufhalten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen