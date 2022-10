Elektronische Kunst in Basel: Kann Technik die Natur retten?

Elektronische Kunst Naturverbundenheit 2.0: Kann Technik die Natur retten? Einmal Pflanzen streicheln: In Basel spürt eine Ausstellung der Frage nach, was Pflanzen fühlen – und lädt zu einem schwindelerregenden Rundgang durch virtuelle Wälder. Tanja Opiasa-Bangerter 05.10.2022, 05.00 Uhr

Melodie Mousset und Edo Fouilloux: «The Jellyfish». zvg

Können Menschen und Pflanzen interagieren? Kann künstliche Intelligenz unsere Lebensbedingungen verändern? Und kann das Aussterben von Korallenriffen mit Hilfe von kinetischen Energien verhindert werden? Mit diesen Fragen hat sich eine internationale, renommierte Künstlerschaft beschäftigt und das Verhältnis von Technik und Natur in einem Reigen technowissenschaftlicher Installationen digital aufgearbeitet.

In Basel zeigt das Haus der Elektronischen Künste (HEK) die mit Werken von Ursula Endlicher und Dominique und Fabian Koch angereicherte Neuversion einer Ausstellung, die dieses Jahr bereits in der diesjährigen europäischen Kulturhauptstadt Esch im Süden Luxemburgs gezeigt wurde.

Einmal Pflanzen streicheln

Bereits auf den ersten Metern fordert die Ausstellung die Besucherinnen und Besucher dazu auf, ihre eigene Beziehung zur Natur und deren Symbolik zu hinterfragen. «Gerne können Sie die Pflanzen sanft streicheln», steht unterhalb von Pflanzentöpfen, die an der Decke baumeln. Wir kommen der Aufforderung nach, spüren die pelzige Oberfläche der grünen Blätter und fragen uns, ob die Pflanze die Berührung ebenfalls auf irgendeine Weise registriert hat.

María Castellanos und Alberto Valverde: «Beyond Human Perception».

María Castellanos' und Alberto Valverdes Werk «Beyond Human Perception», in dem Pflanzen von Musikern bespielt werden, liefert Hinweise, dass dies zumindest im Raum des Möglichen zu sein scheint. Mittels Sensoren werden Pflanzenschwingungen gemessen und digital für die Besucher aufgearbeitet.

Biosysteme unter Aufsicht künstlicher Intelligenz

In drei Glastanks werden wenige Schritte weiter in Tega Brains «Deep Swamp» halb überflutete Biosysteme mittels Kameras und Programme mit künstlicher Intelligenz beobachtet und je nach Bedarf mit Licht, Wasserfluss, Nebel und Nährstoffen angereichert.

Sabrina Ratté: «Floralia». zvg

Und mit einer Virtual-Reality-Brille lässt sich in Rasa Smites & Raitis Smits' «Atmospheric Forest» schwindelerregend in einen digitalisierten Wald eintauchen. Zur Erstellung der 3D-Visualisierung nutzten die Kunstschaffenden bestehende Daten zu einem Waldgebiet in den Schweizer Alpen, das unter Trockenheit leidet.

Naturschutz mittels Digitalisierung

Ausschlaggebend für die gross angelegte künstlerische Auseinandersetzung sei die Zuspitzung von bedrohlichen Wetterphänomenen, schreibt das HEK in seiner Medienmitteilung. Ohne dabei «Technologien als Garanten für eine ‹bessere› Zukunft» zu zeigen, ermöglichen diese, ökologische Vorgänge greifbarer zu machen.

Tega Brain: «Deep Swamp». zvg

Dafür arbeiten die Kunstschaffenden mit überzeichnet futuristischen Elementen, aber auch mit trivialen Vergleichen zwischen Tier, Umwelt und Mensch. Die gezeigten technischen Errungenschaften greifen mitunter nicht grob in vorhandene Biosysteme ein, sondern schaffen vielmehr einen subtilen Zugang zum Verständnis desselben.

Schwer fassbar und dennoch intuitiv

Die interaktiven und immersiven Installationen, Multimediaskulpturen und Videoinstallationen hinterfragen somit die negativ konnotierte Beziehung von Digitalisierung und Naturschutz. Mit dem interdisziplinären Designforschungsprojekt der Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK), das ebenfalls Teil der Ausstellung ist, schlägt das HEK zudem den direkten Bogen zur Forschung.

Während sich die vergangenen Formate mehrheitlich auf menschlich produzierte digitale Welten fokussierten, gelingt dem HEK mit «Earthbound» eine Neuinterpretation der Gleichung von Technik und Natur. Ohne Beschreibung sind die Werke, die nach einer intensiven Auseinandersetzung verlangen, zwar nicht einfach fassbar. Trotzdem lösen die Installationen intuitive Assoziationen zur eigenen Naturverbundenheit aus.

«Earthbound – In Dialogue with Nature»

Haus der elektronischen Künste, Münchenstein/Basel. Bis 13.11.

www.hek.ch