Porträt: Der erste Baselbieter Bundesrat Emil Frey

Emil Frey 151 Böllerschüsse und ein Flugblatt für den ersten Baselbieter Bundesrat Emil Freys Wahl in den Bundesrat am 11. Dezember 1890 war der Höhepunkt eines ereignisreichen Lebens. Als junger Mann kämpfte der Baselbieter im US-Bürgerkrieg aufseiten der Nordstaaten. Martin Stohler

Porträt von Bundesrat Emil Frey (1838–1922), undatierte Aufnahme. Keystone

Politik spielte bereits im Leben von Freys Vater, dem Basler Emil Remigius Frey (1803–1889), eine zentrale Rolle. Frey senior, bis 1830 Kriminalrichter und Beisitzer am Stadtgericht Basel, hatte in den Trennungswirren Partei für die Landschaft ergriffen und sich einen Namen als Mitglied der provisorischen Baselbieter Regierung von 1831 und des basellandschaftlichen Verfassungsrats von 1832 gemacht.

Im selben Jahr ernannte ihn die Gemeinde Münchenstein zu ihrem Ehrenbürger. Damit wurde auch sein am 24. Oktober 1838 in Arlesheim geborener Sohn Emil Johann Rudolf zum Baselbieter Bürger mit Heimatberechtigung in Münchenstein.

Ein widerborstiger Schüler

Frey senior rechnete wohl damit, dass Emil, wie er selbst es getan hatte, ein Universitätsstudium absolvieren würde. Dazu kam es aber nicht. Emil Frey war ein widerborstiger Schüler. Den Besuch des Basler Pädagogiums – das heutige Gymnasium am Münsterplatz – brach er ohne Abschluss ab. Ohne Matur aber blieb Frey der Zugang zur Universität verwehrt. Daher plante er, sich zum Agronomen ausbilden zu lassen, dies auch weil sein Vater bei Nuglar-St.Pantaleon mit der Tugmatt ein kleines Hofgut besass.

Im Winter 1855 begann Frey seine Ausbildung in Jena am landwirtschaftlichen Institut des Nationalökonomen Friedrich Gottlob Schulze. Das Studium nahm er allerdings nicht sehr ernst, sondern stürzte sich viel lieber in Jenas Burschenschafts- und Nachtleben. Unterbrochen wurden das feuchtfröhliche Studentenleben und die Schuldenmacherei lediglich durch landwirtschaftliche Praktika und ein kurzes Intermezzo als Verwalter auf der Tugmatt. Schliesslich fanden Vater und Sohn, eine Luftveränderung sei angebracht.

In Heckers Truppe

Der Neustart sollte in den USA erfolgen, und zwar in Highland, einem von Schweizer Auswanderern gegründeten Städtchen, im Bundesstaat Missouri. Dieser Ort empfahl sich, weil dort ein Cousin von Emil lebte. Zudem besass der nach Amerika ausgewanderte deutsche Republikaner Friedrich Hecker in der Nähe eine Farm. Hecker hatte nach dem Scheitern des badischen Aufstands von 1848, zu dessen führenden Köpfen er gehörte, vorübergehend in Baselland Zuflucht gefunden und dabei Frey senior kennen gelernt.

Im Dienst der Nordstaaten-Armee: Emil Frey in der Uniform des 82. Illinois-Regiments. zvg

Emil Frey konnte in Amerika zunächst nicht richtig Fuss fassen. Er fand zwar bei verschiedenen Farmern, darunter auch bei Hecker, Arbeit als Knecht, doch sein widerborstiges Wesen kam ihm wiederholt in die Quere. Nach dem Ausbruch des Sezessionskriegs im April 1861 reiste Frey nach Chicago und schloss sich dort im Juni dem von Friedrich Hecker geführten, fast ausschliesslich aus Deutschen, Schweizern und Österreichern bestehenden 24. Illinois-Regiment an.

Später nannte Frey als Gründe, die ihn dazu bewogen hatten, aufseiten des Nordens am Amerikanischen Bürgerkrieg teilzunehmen: die Aussicht, «einen lustigen Feldzug mitzumachen», der Gedanke, «die grosse Sache der Republik zu stützen» sowie seine entschiedene Ablehnung der Sklaverei.

Ein Jahr später nahm Frey Abschied von der Truppe, schloss sich aber bald als Hauptmann einer neuen Freiwilligentruppe Heckers an. Bei der Schlacht von Gettysburg, die vom 1. bis zum 3. Juli 1863 tobte, geriet Frey in Gefangenschaft. Die folgenden 18 Monate sollten die härteste Zeit seines Lebens werden. Dank eines Gefangenenaustauschs wurde Frey schliesslich am 14. Januar 1865 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen, nur wenige Wochen vor der Kapitulation der Südstaaten am 9. April 1865.

Rückkehr in die Schweiz

Im Sommer 1865 ging Freys amerikanisches Abenteuer zu Ende. Zuvor war ihm am 14. Juli die amerikanische Staatsbürgerschaft verliehen worden. Dabei musste er sich von der Schweizer Staatsbürgerschaft lossagen. Hätte man das in der Schweiz zur Kenntnis genommen, hätte sich Frey hierzulande in kein politisches Amt wählen lassen können und das Baselbiet wäre ohne Bundesrat geblieben.

Zurück in der Heimat, wurde Emil Frey am 20. November 1865 zum Landschreiber gewählt. Im folgenden Jahr gelang ihm gar der Sprung in die Baselbieter Regierung. In dieser hatte er die Kirchen- und Schuldirektion inne. Zudem wurde ihm das Regierungspräsidium übertragen. Frey senior, der im selben Jahr in den Landrat gewählt worden war, erhielt seinerseits das Landratspräsidium, eine etwas ungewöhnliche Konstellation, die den beiden aber kein grosses Problem war.

Nach zwei Amtsperioden trat Emil Frey 1872 nicht mehr für die Baselbieter Regierung an. Zu seinen politischen Erfolgen gehörte das kantonale Fabrikgesetz. Das 1868 angenommene Gesetz war nach jenem des Kantons Glarus das zweite kantonale Fabrikgesetz der Schweiz und diente der entsprechenden eidgenössischen Vorlage von 1874 als Referenz.

Kein Erfolg war Freys Schulpolitik beschieden. Im Landrat wurde der Vorschlag für ein Schulgesetz, den eine Expertenkommission in seinem Auftrag erarbeitet hatte, stark verwässert. Doch selbst diese Fassung ging dem Stimmvolk zu weit und wurde in der Abstimmung verworfen.

Kurzes Glück

Noch während seiner Zeit als Regierungsrat heiratete Frey am 19. Juli 1870 die neun Jahre jüngere Emma Kloss. Die Ehe, der drei Söhne und zwei Töchter entsprangen, war glücklich, doch nur von kurzer Dauer. Am 28. August 1877 erlag Emma einer schweren Krankheit. Frey blieb danach für den Rest seines Lebens unverheiratet. In späteren Jahren führte ihm seine ledige Tochter Helene den Haushalt und begleitete ihn zu gesellschaftlichen Anlässen.

1872 wurde Frey Teilhaber und Chefredaktor der «Basler Nachrichten». Unter seiner Leitung wurde die Zeitung zum radikalen und antiklerikalen Kampfblatt. Freys Rückzug aus dem Baselbieter Regierungsrat war, wie sich zeigte, alles andere als ein Abschied von der Politik. Frei setzte sich nun vielmehr auch im Nationalrat, in den er 1872 gewählt wurde, und zwischendurch auch im Landrat für seine politischen Ziele ein.

Kurz vor seinem Tod kehrt Emil Frey nach Arlesheim zurück. Hier spaziert er mit Enkelin und Enkel vor dem Schloss Birseck. zvg

Dabei profilierte er sich rasch als eine der führenden Persönlichkeiten des radikaldemokratischen Flügels des Freisinns. Erste Versuche, ihn in den Bundesrat zu hieven, scheiterten aber an der fehlenden Unterstützung des Zentrums und dem Widerstand der Katholisch-Konservativen gegen den pointierten Kulturkämpfer.

Als die USA 1882 die Schweiz aufforderten, eine Gesandtschaft in den Staaten einzurichten, berief der Bundesrat den mit Amerika vertrauten Frey auf diesen Posten. Frey nahm die Wahl an, auch wenn er damit seine Ambitionen auf einen Bundesratssitz vorerst begraben musste. Die vom Bund gesprochenen Gelder für den Betrieb der Gesandtschaft waren so knapp bemessen, dass Frey eigene Mittel beisteuern musste und gar Schulden machte. 1888 wurde ihm dies zu viel und er demissionierte.

Gescheiterte Armeereform

Wieder in der Schweiz, winkte ihm das Glück gleich mehrmals. Die in Basel erscheinende «National-Zeitung» bot ihm eine Stelle als Redaktor an, und 1890 wurde er sowohl in den Landrat wie auch in den Nationalrat gewählt.

Am 11. Dezember 1890 schliesslich gelang ihm die Wahl in den Bundesrat. In seiner Baselbieter Heimat war die Freude gross. In Liestal verkündeten 101 Böllerschüsse im Auftrag des Regierungsrats und weitere 50 im Auftrag des Gemeinderats die frohe Botschaft, und in Arlesheim und Münchenstein wurde die Bevölkerung mit Flugblättern über die Wahl Freys informiert.

Als Bundesrat übernahm Frey das Militärdepartement. Mit grossem Elan machte er sich an die Modernisierung der Armee und ihrer Ausrüstung. Nachdem aber 1894 eine Vorlage bereits im Parlament scheiterte und zwei weitere in den Jahren 1895 und 1896 an der Urne verworfen wurden, verlor er die Freude am Amt. Sein Rücktritt im Jahr 1897 fiel ihm auch leichter, weil ihm die Leitung des Büros der Internationalen Telegraphen-Union in Bern angeboten wurde. Diese hatte er bis 1921 inne.

Emil Frey starb am 24. Dezember 1922 in seinem Elternhaus in Arlesheim. Seine Begeisterung für das Militärwesen behielt er auch nach seinem Rücktritt aus dem Bundesrat. Davon zeugt unter anderem sein im Geiste der Zeit verfasstes Buch «Die Kriegstaten der Schweizer dem Volk erzählt». Auch in einem anderen Punkt blieb sich Frey treu: Bis ins hohe Alter engagierte er sich an internationalen Konferenzen für den Schutz der Arbeiter.

