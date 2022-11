Emil Frey: Auf den Spuren des ersten Baselbieter Bundesrates

Emil Frey Zwei Autoren auf den Spuren des ersten Baselbieter Bundesrates In ihren Büchern nähern sich Gregor Saladin und Markus Wüest dem Politiker Emil Frey (1838–1922) auf unterschiedliche Weise. Martin Stohler Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Lassen Frey wieder aufleben: Anlässlich Freys 100. Todestags haben Gregor Saladin und Markus Wüest eine Monografie respektive einen Roman veröffentlicht. Brooke Keller/ Wochenblatt

Im Vorfeld des 100. Todestags von Emil Frey am 24. Dezember sind gleich zwei Bücher erschienen. Beiden Autoren war der Name Freys seit längerem geläufig. Gregor Saladin ist wie Frey in Arlesheim aufgewachsen und kam auf seinem Schulweg regelmässig an dessen Geburtshaus vorbei. Als Saladin sich Freys Laufbahn einmal genauer ansah, entstand der Plan, ein Buch über diesen aussergewöhnlichen Politiker zu schreiben.

Markus Wüest seinerseits dürfte Emil Frey, wie er schreibt, unzweifelhaft während seiner Studienzeit an der Universität Basel in den 1980er-Jahren begegnet sein. Damals entstanden mehrere Arbeiten zu Frey, darunter die 1988 erschienene grosse Frey-Biografie von Fritz Grieder. Den Anstoss zu seinem Romanprojekt gab Wüest indessen der Historiker Simon Erlanger, der ihn in einem kurzen Gespräch auf das ungewöhnliche Leben Freys hinwies. Hinzu kommt, dass Markus Wüest wie Frey einen besonderen Bezug zu den USA hat.

Gregor Saladin und Markus Wüest haben Fritz Grieders Forschungen auf unterschiedliche Weise für ihre Bücher genutzt. Dank Grieders Auswertung von Tausenden von Dokumenten entfiel für Saladin, wie er bemerkt, die «mühselige Kärrnerarbeit im Archiv».

Augenschein vor Ort

Saladin hat sich in «Die sieben Leben des Emil Frey» allerdings nicht darauf beschränkt, Grieders Ausführungen in einem handlichen Buch zusammenzufassen. Vielmehr nahm er neben Recherchen im Internet auch an zahlreichen Schauplätzen von Freys Leben einen Augenschein vor, namentlich an den Wohn- und Arbeitsorten in Arlesheim, Basel und Bern sowie an den Wirkungsstätten in Thüringen, Sachsen und den USA.

Emil Frey (1838–1922). zvg

Dabei machte Saladin auch zahlreiche Fotografien, die dem Text zusammen mit historischen Aufnahmen eine zusätzliche Dimension geben. So entstand eine gut lesbare und trotzdem wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Darstellung der schier unglaublichen Geschichte eines aussergewöhnlichen Menschen.

Markus Wüest hat sich, das Buch von Fritz Grieder als Quelle nutzend, für seine literarische Annäherung «Der Amerikaner im Bundesrat» entschlossen. Sein Roman bietet keine durchgehende Erzählung, sondern konzentriert sich auf einzelne «Stationen im Leben des Emil Frey», wie der Untertitel seines Buchs deutlich macht.

Deren Schilderung erfolgt aus unterschiedlichen Perspektiven. Manchmal blicken wir durch Freys Augen, einmal haben wir Teil an den Gedanken eines Soldaten, der mit Frey bei Gettysburg in Kriegsgefangenschaft geriet. Wüest erlaubt es sich gelegentlich auch, aus der Rolle des Autors, der im Hintergrund die Szenen gestaltet, herauszutreten und Frey direkt anzusprechen.

Die Kraft der Bilder

Dabei lehnt sich die Fiktion eng an die verbürgten Tatsachen an. Wüest verzichtet weitgehend auf psychologisierende Spekulationen, sondern setzt stark auf die Kraft der Bilder und die Wirkung der geschilderten Szenen. Seine Texte könnten leicht eine Vorlage für ein Filmdrehbuch abgeben.

Dass sich gleich zwei Autoren in Emil Freys Leben vertieft haben, unterstreicht, dass von der Biografie des bisher einzigen Baselbieter Bundesrats auch heute noch eine starke Faszination ausgeht. Dies nicht zuletzt, weil er ein Pendler zwischen verschiedenen Welten war in einer Zeit des Umbruchs.

Schön, dass Gregor Saladin und Markus Wüest, jeder auf seine Art, den hundertsten Todestag von Emil Frey zum Anlass genommen haben, den Menschen und Politiker Frey einem breiteren Publikum in Erinnerung zu rufen.

Morgen Freitag stellen die beiden Autoren ihre Bücher in Arlesheim vor. Dabei wird Gregor Saladin diverse Bilder von seinen Reisen zu den historischen Schauplätzen und aus den «sieben Leben Emil Freys» zeigen, Markus Wüest wird dazu passende Passagen aus seinem Roman lesen. Trotte, Ermitagestr. 19. Türöffnung 19 Uhr, freier Eintritt/Kollekte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen