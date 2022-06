Expansionspläne «Photo Basel»-Chef im Interview: «Ich schaue mich an anderen Orten in Europa um» Sven Eisenhut hat seine Messe vor sieben Jahren im Alleingang aus dem Boden gestampft. Im Interview mit der bz spricht er über seine Zukunftspläne, die Art Basel, und warum die diesjährige Ausgabe der «Photo Basel» «fröhlich und lieblich» ist. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Sven Eisenhut, Direktor der «Photo Basel». Bild: Nicole Nars-Zimmer

Herr Eisenhut, können Sie schon eine Zwischenbilanz der diesjährigen «Photo Basel» ziehen?

Wir haben bis heute Donnerstag etwas mehr Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr. Die Menschen wollen zur Messe, wollen Kunst sehen. Aber man spürt auch, dass die Galeristen nervös sind, sie hatten coronabedingt schlechte zweieinhalb Jahre. Einige haben schon gut verkauft, andere weniger. Aber grundsätzlich bin ich positiv gestimmt.

Ihre Messe ist stetig gewachsen, seit der ersten Ausgabe 2015. Setzt sich dieser Trend fort?

Ja, wir haben zum zweiten Mal eine kleine Warteliste mit Galerien. Das ist für uns natürlich erfreulich.

Reicht Ihnen das Volkshaus noch mit seinem Raumangebot oder können Sie sich einen Umzug an eine grössere Location vorstellen?

Ja, das Volkshaus ist und bleibt der richtige Ort für uns in Basel. Wir sind hier zu Hause, ich mag die Räume, uns ist wohl. Selbstverständlich könnte ich mit 60 statt 40 Galerien mehr Geld verdienen. Aber für mich zählt die Qualität und nicht die Quantität.

Und eine zusätzliche Fotomesse in einer anderen Stadt?

Ich bin tatsächlich daran, mich an anderen Orten in Europa umzuschauen: im Rheinland mit Köln und Düsseldorf und in Wien. Aber es ist noch nichts spruchreif.

Wie wäre es mit Paris?

Nein, denn da gibt es mit der «Paris Photo» bereits die beste Fotokunstmesse der Welt. Dort ist der Markt gesättigt.

Sie wissen, worauf ich hinauswolle: Die MCH Group veranstaltet demnächst eine neue Messe in Paris. Was haben Sie gedacht, als Sie von diesem Projekt hörten?

Als Unternehmer verstehe ich diesen Schritt. Als Messeveranstalter und als Basler finde ich das problematisch. Es wird sich zeigen, wo die Art Basel in fünf Jahren stehen wird.

Sie drücken das diplomatisch aus.

Wenn ein Sammler vor der Frage steht, ins Kleinbasel oder zum Pariser Grand Palais zu reisen, ist die Antwort, glaube ich, klar. Es kommt aber sicher auf die Ausrichtung der neuen Messe an und auf die Überschneidungen zwischen der Pariser und der Basler Messe. Ich wünsche der MCH Group, dass sie wieder zurück zu alter Stärke findet, aber dass sie auch wieder etwas verwurzelter sein kann in Basel.

Gäbe es die «Photo Basel» ohne die Art?

Wir hätten sicher nicht in Basel angefangen, so viel ist klar. Heute gibt es Sammler und Galeristen, die uns sagen, wir könnten allein bestehen. Wir sind eine Ergänzungsmesse und wir kämpfen auch mit Preisen in der Stadt, beispielsweise für Miete und Gastronomie, die wegen der Art Basel so hoch sind. Umgekehrt gesagt: Wäre die Art nicht mehr hier, hätten wir wesentlich geringere Fixkosten. Zudem ist die Schnittmenge klein zwischen Kunstsammlern und Fotokunstsammlern. Das spricht also alles dafür, dass wir möglicherweise wirklich allein existieren könnten.

Wenn ich mir die diesjährige Ausgabe der «Photo Basel» anschaue, so fällt mir ein gewisser Retrotrend auf: Die Künstlerinnen und Künstler arbeiten teilweise wieder mit alten Techniken, viele Bilder sind schwarz-weiss, es wird auf die besondere Qualität des Papiers geachtet. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ich würde es nicht als Retrotrend bezeichnen. Es geht um die Wertigkeit von Editionen. Was ich finde: Sie ist nicht besonders zeitkritisch, die diesjährige Ausgabe, sondern ziemlich fröhlich und lieblich. Die Menschen scheinen sich in diesen schweren Zeiten danach zu sehnen.

Die «Photo Basel» ist noch bis am 21. Juni im Volkshaus zu sehen.

