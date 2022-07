Farbenfroh Er malte das Basler Münster, war aber nur in Lörrach bekannt: Wie ein Roche-Laborant zum Landschaftsmaler wurde Das Lörracher Dreiländermuseum widmet dem Maler und Schriftsteller Paul Hübner eine eindrückliche Ausstellung. Peter Schenk Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

An der schweren Kriegsverwundung, die Paul Hübner sich 1941 in Lappland zuzog, sollte er sein ganzes Leben leiden. Die Zeit in Norwegen hat er in einem Tagebuch und in Landschaftsbildern verarbeitet. Ihre «farbenfrohe, expressive und ästhetische Darstellung» aber sei anders, als zu erwarten wäre, heisst es in der Publikation zur Ausstellung «Paul Hübner – Maler und Schriftsteller» (Lörracher Hefte 32), die bis zum 4. September im Lörracher Dreiländermuseum zu sehen ist.

Ihr Ziel ist es, die Wechselwirkung zwischen Malerei und Veröffentlichungen zu zeigen. Dass es in den Texten auf den blauen Banderolen um den Schriftsteller geht und auf den weissen um den Maler, erschliesst sich allerdings nicht auf den ersten Blick.

Vom Schwarzwälder Belchen angetan

Bis das Tagebuch publiziert wurde, sollte es bis 1985 dauern. In der renommierten deutschen Wochenzeitung «DIE ZEIT» erschien dazu eine positive Besprechung. Für Hübner war das Schreiben zeitweise wichtiger als das Malen. Um veröffentlichen zu können, gründete er seinen eigenen Verlag.

Mit mehr als 2000 Werken war Hübner ein sehr produktiver Maler mit breitem Spektrum: Bilder mit biblischen Sujets zeigen ihn als tief religiösen Menschen und bereits ab 1945 entstanden erste abstrakte Werke. Von den späten 1940er-Jahren an sind fast 30 Jahre lang expressive Landschaftsdarstellungen dominierend in seinem Œuvre. Eine wichtige Rolle spielt der Belchen im Südschwarzwald, dem er sich auch in seinem Buch «Der Berg» widmet. Eindrücklich auch die farbenprächtige Darstellung des Blauen mit der Rheinebene, Bilder aus dem nahen Elsass oder eine Ansicht über den Rhein auf das Basler Münster von 1969.

Vom Roche-Chemielaboranten zum Werbegrafiker

Das Dreiländermuseum hat aufgrund einer Schenkung der Familie 138 Bilder Hübners in seiner Sammlung, 100 davon werden gezeigt. Weitere 50 Landschaftsbilder sind im Paul-Ibenthaler-Haus zu sehen, nur wenige Minuten zu Fuss vom Museum. Diese sind auf Initiative der Familie auch käuflich zu erwerben. Am kommenden Wochenende besteht noch die Gelegenheit, beide Ausstellungen zu sehen, aber am 28. Juli schliesst die Stiftung (siehe Kasten) bis zum 11. September.

Paul Hübner wurde 1915 in Lörrach geboren und stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Er musste deshalb vorzeitig das Gymnasium verlassen. 1929 begann er eine Ausbildung als Chemielaborant bei Hoffmann La Roche. 1934 brach er im Alter von 19 Jahren aus seinem Alltag aus und machte sich auf eine zweijährige Studienreise durch die Schweiz, Österreich und Italien, die er auch literarisch verarbeitete.

Grosse Bedeutung für die Kunst in Lörrach

1951 bis 1969 war Hübner als Werbegrafiker im Lörracher Unternehmen Suchard tätig und arbeitete später auch als Lehrer. 2003 starb er im Alter von 88 Jahren in Kandern. Ausschliesslich von seiner künstlerischen Tätigkeit konnte er nie leben. 1947 nahm Hübner mit seinen Malerkollegen Paul Ibenthaler und Alfred Wagner in Lörrach an der ersten Ausstellung nach dem Krieg teil.

Sie musste damals von der französischen Militärregierung bewilligt werden, die Dokumente dazu werden in der Ausstellung gezeigt. «Sie steht für den expressionistischen Aufbruch nach der Nazizeit in den 40er- und 50er-Jahren. Die Gruppe forderte für die Region einen künstlerischen Neubeginn», kommentiert Markus Moehring, Leiter des Dreiländermuseums. Das zeige auch die grosse Bedeutung Hübners für die Kunst in Lörrach und im Markgräflerland.

Die Ibenthaler-Stiftung Paul Ibenthaler wurde 1920 in Lörrach geboren und zog 1974 mit seiner Frau Regina nach Eichsel, rund zehn Kilometer von Lörrach. Dort arbeite er bis zu seinem Tod 2001 und schuf 2500 Werke. Die Ibenthaler-Stiftung wurde schon 1993 gegründet, Stiftungsratsvorsitzender ist heute der Lehrer Andreas Obrecht – Ibenthaler war ein Cousin seiner Mutter. Als 2006 auch Regina Ibenthaler starb, entschied die Stiftung, in Lörrach ein Haus zu kaufen, um das Werk Ibenthalers besser zugänglich zu machen. Seit 2008 gibt es hier regelmässig Ausstellungen zu sehen. Anfang 2023 ist eine zum Thema Porträts geplant, eine Gattung, für die der Künstler besonders begabt war.

Sich selber hat er nie gemalt

Nach Basel hat Hübner hingegen nicht ausgestrahlt. Das mag auch daran liegen, dass die Grenze für die meisten bis gegen 1950 nur schwer passierbar war. Und dann war da Hübners Charakter. «Er hat die Öffentlichkeit nie so gesucht», erklärt Jeanette Gutmann, Kuratorin der Ausstellung und Autorin der erwähnten Publikation.

Während Paul Ibenthaler sich mit der Stiftung schon zu Lebzeiten um die Zukunft seines Nachlasses gekümmert hat, gibt es für Hübner in Lörrach keinen festen Ausstellungsort. Die Kontakte zwischen den beiden Malern waren nur kurz nach dem Krieg enger. Ibenthaler malte 1946 das wohl einzige Porträt Hübners, das ebenfalls in der Ausstellung zu sehen ist; selber hat sich der Künstler nie gemalt.

«Paul Hübner, Maler und Schriftsteller»

Dreiländermuseum Lörrach, bis 4.9. Di–So, 11–18 Uhr.

Paul-Ibenthaler-Haus, Lörrach, bis 25.12. Sa 14–17 Uhr, So 15–17 Uhr.

28.7. bis 11.9. geschlossen.

www.dreilaendermuseum.eu

