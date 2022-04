BScene: Ausgabe «25+1» des Basler Musikfestivals mit Neustart

Festival 33 Acts auf 6 Bühnen: An der BScene im Kleinformat gab es viel zu entdecken Die Ausgabe «25+1» des Basler Musikfestivals markierte nach zwei Jahren Abstinenz einen Neustart. Bei der Anzahl Bühnen wurde gespart, bei der Qualität der Bands hingegen nicht. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 24.04.2022, 15.31 Uhr

Sie haben unbestritten den lustigsten Bandnamen im Lineup der diesjährigen BScene. Doch als Tyrannosaurus Globi am Samstag um 22.30 Uhr auf die Bühne des Rossstalls treten, dürfte ihnen kurzzeitig nicht zum Lachen zu Mute sein: Im Saal tummeln sich keine zwei Dutzend Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die vier Sludge-Metaller lassen sich davon jedoch nicht beirren. Zu wuchtigen Riffs brüllen sie «I work harder than you think!», und der Einsatz wird belohnt: Es vergeht keine Viertelstunde, bis sich der Zuschauerraum gut gefüllt hat.

Das liegt auch an der Programmierung und Platzierung der insgesamt sechs Bühnen. Zum ersten Mal in der Geschichte der BScene sind diese nicht über die ganze Stadt verstreut, sondern eng um die Kasernen-Wiese gruppiert. Die Slots sind so gelegt, dass nie mehr als drei Acts zeitgleich auftreten.

Friedberg liefert grosses Pop-Kino. Roland Schmid

Dass es im Rossstall anfänglich nur wenig Leute hat, liegt daran, dass die in der Reithalle auftretenden Friedberg leicht überzogen haben. Der Frauen-Vierer aus Süddeutschland und Österreich ist eine Entdeckung. Ihr eingängiger Pop lebt von geschmackvollen Gitarren sowie (leider vom Playback gestützten) Gesangsarrangements und frechen Keyboard-Farbtupfern. Und mit «Better Than We Are» dürfte ihnen einer der besten Songs des Festivals geglückt sein. Grosses Pop-Kino!

Damit reiht sich die internationale Band nahtlos an das heimische Schaffen – nur acht der 33 Acts stammen nicht aus der Region. Wobei es von Niveau her schon sehr früh hoch zugeht: Sam Himself, Basels derzeit erfolgreichster Pop-Export, zeigt im undankbaren Eröffnungsslot am Freitag, dass seine Stimme und Songs in jeder Form begeistern; so spielt er nach dem halbstündigen Bandset vier Stücke in Begleitung des Sin­fonieorchester Basel.

Home­made Iscream im Saal des frisch eingeweihten K-Haus. Roland Schmid

Von beidem hätte man sich mehr gewünscht. Hexenkessel in der Kaserne, Anarchie im K-Haus Unbekannter, aber innerhalb ihres Genres nicht minder vielversprechend agieren Home­made Iscream im Saal des frisch eingeweihten K-Haus: Der anarchische Elektro-Pop des gemischten Duos rumpelt, stolpert und wummst, dass es eine helle Freude ist.

Was das? in der Reithalle. Roland Schmid

Noch schweisstreibender geht es einzig bei Was das? zu. Das formidable Rap-Septett hat sich unter dem Namen Was Ghetto? eine Gefolgschaft erspielt, welche die Reithalle nun in einen Hexenkessel verwandelt. Der Basler Crew könnte es beschieden sein, den Hip-Hop von seinen angestaubten Manieren zu befreien und – wer weiss? – den Dialekt vom Rheinknie in die Welt hinaus zu tragen. Die Energie stimmt allemal.

Beim Rap-Septett Was das? gehen die Zuhörer voll mit. Roland Schmid

Gleiches gilt für die redimensionierte BScene, bei der es zumindest in Sachen Stimmung keine Flops gab. Ob das Festival auch finanziell positiv bilanzieren kann, zeige sich in den nächsten Tagen, wie es in einer Mitteilung heisst. Denn: «Die Tickets mit knapp 3000 Besuchenden lagen unter den Erwartungen.»

