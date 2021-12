Festival für Steppenwolf-Schriftsteller Hermann Hesse in Basel

Festival Ganz nah an Hermann Hesse dran: Basel war ihm näher, als so manchen bewusst ist Erstmals findet vom 9. bis 11. Dezember 2021 in Basel ein Festival zu Ehren des deutsch-schweizerischen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Hermann Hesse (1877–1962) statt. An Orten, die ihm am Herzen lagen, wo er ein und aus ging. Rahel Empl Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hermann Hesse um 1910. In Basel lernte er, den Wein zu lieben; später in seiner Wahlheimat Montagnola (TI) besass er gar einen Weinberg. Gret Widmann

Hermann Hesse ging es schlecht. In einem Brief an den Vater anno 1892 gab der 14-Jährige zu verstehen, nicht mehr sein zu wollen («Ich möchte hingehen wie das Abendrot»). Er wollte dichten und nichts anderes. Hatte in der Schule entsprechend rebelliert, Mühe mit der pietistischen Erziehung seiner Eltern, die Missionare waren, und wurde schliesslich in eine Anstalt gebracht.

Hesse fühlte sich unverstanden, verstossen, was später dazu führte, dass er das Gymnasium abbrach und einer Lehre als Buchhändler in Esslingen nach nur drei Tagen entlief. Erst in Tübingen klappte Letzteres; glückselig war Hesse jedoch auch in dieser Zeit nicht, wenngleich er seinem Ziel ein Stück näherkam. Er las viel Goethe, Schiller und Lessing; erstmals wurde ein Gedicht von ihm («Madonna») in einer Zeitung abgedruckt.

Erst in Basel vermochte Hesse aufzublühen. Hier arbeitete er ab 1899 in der Reich’schen Buchhandlung in der Freien Strasse, wo sich heute das Schmuckgeschäft Bucherer befindet, später im Buchantiquariat von Wattenwyl am Pfluggässlein. Dass die Wahl auf Basel fiel, war kein Zufall, hatte Hesse doch einen Teil seiner Kindheit am Müllerweg nahe dem Schützenmattpark verbracht, weil seine Eltern ans Missionshaus berufen worden waren. Glückliche Tage waren das, bevor es zurück nach Calw im Schwarzwald ging. Diese guten Erinnerungen führten den jungen Dichter nach Basel zurück, insgesamt fünf Jahre.

Er genoss es, im Rhein zu baden

Man darf diese Zeit durchaus als Reifejahre des späteren Nobelpreisträgers ansehen, wie Helen Liebendörfer, Basler Stadtführerin und Schriftstellerin, sagt:

«Die Stadt mit ihren kulturellen Möglichkeiten, aber auch die Bekanntschaft mit vielen Persönlichkeiten boten Hesse die perfekte Gelegenheit, sich zu entfalten.»

Hier öffnete sich ihm ein geistig-künstlerischer Kosmos – dank der Beziehungen seiner Eltern zu Gelehrtenfamilien fand Hesse rasch Anschluss. So ging er etwa bei Rudolf Wackernagel, Basels erstem vollamtlichen Staatsarchivar, ein und aus und lernte seine erste Frau, die Fotografin Mia Bernoulli, kennen. Er genoss es als junger Mann aber auch, im Rhein zu baden oder auf die Chrischona zu wandern, unternahm viele Schlemmer-Ausflüge in elsässische und badische Dörfer – und entdeckte so seine Liebe zum Wein. Also abermals: glückliche Jahre. Dies schlug sich in etlichen Werken Hesses nieder.

Hermann Hesse posiert vor seinem Haus in Montagnola, Tessin, in einer undatierten Aufnahme. Str / PHOTOPRESS-ARCHIV

Vielen Baslerinnen und Baslern ist dieser emotionale Bezug des Ausnahmeschriftstellers zu ihrer Stadt nicht bewusst. Mit dem Hermann-Hesse-Festival, das vom 9. bis 11. Dezember erstmals und vorerst einmalig stattfindet, soll sich dies ändern, sagt Liebendörfer. «Unser Ziel ist, Hesse den Menschen hier näherzubringen, so nah wie nur möglich.»

Vor 75 Jahren wurde Hermann Hesse zum Literaturnobelpreisträger, was ihr als guter Zeitpunkt für die Durchführung des Festivals erschien. Mit Richard Herland, der 1974 in Basel den Roman «Steppenwolf» verfilmte, dem Journalisten und Autor Willy Surbeck und Pia Müller, Geschäftsführerin der Mission 21, gründete Liebendörfer dieses Jahr den Verein Hermann Hesse Basel. Die vier haben ein ansprechendes und hochkarätig besetztes Programm mit Lesungen, Vorträgen, Begehungen und Konzerten auf die Beine gestellt. An den verschiedensten Schauplätzen, die in irgendeinem Zusammenhang mit Hermann Hesse stehen.

Ein hübscher, aber bescheidener Platz

So etwa die Rheingasse, wo am Freitag der Hermann-Hesse-Platz an der Ecke Reverenzgässlein mit einem Grusswort von Regierungsrätin Stephanie Eymann eingeweiht wird. Hier befindet sich das Hotel Krafft, wo Hesse an «Der Steppenwolf» gearbeitet hatte – inspiriert von der in diesem Perimeter sehr lebendigen Barszene. Dass die Nomenklaturkommission den Platz nun nicht unweit von diesem Ort ausgewählt hat, freut Liebendörfer: Hier sei Hesse bestimmt ab und an vorbeispaziert, «ein hübscher, aber bescheidener Platz, das hätte ihm sicher gefallen».

Der designierte Hermann-Hesse-Platz an der Rheingasse. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Als weiteren Fixpunkt im Programm nennt Liebendörfer den Vortrag von Volker Michels im Rahmen der Festivaleröffnung am Donnerstag im Missionshaus. Titel: «Das ist die Stadt, die ich liebe.» Michels gilt als der Spezialist, was Hermann Hesse angeht, und er wird in einer anschliessenden Diskussionsrunde unter anderem darauf eingehen, warum Hesses Beziehung zu Basel nie so recht in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Man darf gespannt sein. Und auch Hesse hätte es wohl interessiert. Denn eben: Er hat diese Stadt geliebt.

Hermann Hesse Festival Basel. Do, 9. Dezember, bis und mit Sa, 11. Dezember. Unter anderem im Missionshaus an der Missionsstrasse 21, im Stadtkino und in der Leonhardskirche. Bei gewissen Veranstaltungen ist der Eintritt frei, Infos unter www.hermann-hesse-basel.com. An den Anlässen gelten die aktuellen Bestimmungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen