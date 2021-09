Die Scarlattis – eine Musiker-Dynastie prägt Europa

Festtage Alte Musik Basel Die Scarlattis – eine Musikerdynastie prägt Europa Die Festtage Alte Musik Basel, die am Samstag in der Peterskirche eröffnen, spüren der Musik von Vater und Sohn Scarlatti nach. Reinmar Wagner 03.09.2021, 05.00 Uhr

Sigiswald Kuijken gehört zu den bedeutenden Pionieren der Erforschung der Spieltechniken des 17. und 18. Jahrhunderts auf der Barockvioline. Er leitet in Basel das Ensemble Chiave d'Arco. Zvg

Es gibt etliche Musikerdynastien in der klassischen Musik, denken wir nur an die weit verzweigte Familie Bach, die Wiener Walzerkönige Strauss, die Stamitz', die Grauns, die Mendelssohns oder auch die Mozarts. Fast immer ragte einer besonders heraus aus dem Familienumfeld. Nur bei den Scarlatti wäre es schwer zu entscheiden, ob nun Vater Alessandro, der einflussreichste Komponist der neapolitanischen Barockoper, oder der Sohn Domenico, der das Spiel auf den Tasteninstrumenten mit über 550 Sonaten in ein neues Zeitalter katapultierte, die wichtigere Figur der Musikgeschichte gewesen ist.

So feiert man sie halt beide bei den Festtagen Alte Musik, die im Zweijahresrhythmus von einem Basler Verein organisiert werden, der die Absolventen der Schola Cantorum Basiliensis auf dem Gebiet der Alten Musik fördert. Heute Samstag startet das Festival mit einem Konzert der Sopranistin Ulrike Hofbauer und dem Ensemble &cetera, in dem weltliche Kantaten von Alessandro Scarlatti erklingen: süsse Liebe, zarte Träume, heftige Klage über den Verlust des Geliebten. Emotionale Achterbahnfahrten, wie sie die Barockzeit liebte.

Scarlatti und Händel: Ein Treffen in Rom

Gepackt ist das Programm dann vom Donnerstag, 9., bis Samstag, 11. September. Sogar eine komplette Oper gibt es. «Il Trionfo dell'Onore» von 1718 ist eine komödiantische Opernfarce, gesungen und aufgeführt wird sie von Studenten und Absolventen der Schola unter der Leitung von Giorgio Paronuzzi.

Domenico Scarlatti, den Tastenkünstler, kann man zum Beispiel erleben, wenn drei Pianisten seine Musik auf dem Cembalo, dem Fortepiano und dem modernen Klavier aufführen. Schräger wird’s, wenn ein Bläserensemble die Arrangements spielt, die Dmitri Schostakowitsch gut gelaunt aus Scarlattis Sonaten arrangierte. Und unterhaltsam dürfte auch die Geschichte werden, wie sich Domenico und Händel in Rom trafen, um unter sich auszumachen, wer denn nun der beste Tastenvirtuose der damaligen Welt war. Das Resultat dieses Wettstreits sei hier nicht verraten, nur dass die Theatertruppe Burambò mit ihren Puppen die Szene mit einer Prise Humor nachstellen wird.

Die Kirchenmusik der Scarlattis’ stellen die Ensembles Voces Suaves und Concerto Romano unter der Leitung von Alessandro Quarta vor. In diesem Programm taucht noch ein dritter Scarlatti auf, Francesco, der jüngere Bruder von Alessandro, der später das Musikleben in Dublin prägte. Alle drei treffen wir ebenfalls an im Abschlusskonzert mit virtuosen Concerti grossi vom jungen Ensemble Chiave d'Arco, das hier vom 77-jährigen Sigiswald Kuijken, einem Urgestein des historisch informierten Musizierens, geleitet wird.

Festtage Alte Musik Basel, 4. bis 11. September 2021, www.festtage-basel.ch