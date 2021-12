Kein Fondue Chinoise – was die Basler früher an Heiligabend assen

Traditionelle Festtagsküche Statt opulent ganz bescheiden: Wie sich das Basler Weihnachtsmahl im Laufe der Zeit gewandelt hat An Heiligabend kommt bei vielen Basler Familien heuer ein Fondue chinoise oder ein Käsefondue auf den Tisch. Doch was gehörte zur weihnächtlichen Esskultur, bevor das ursprünglich chinesische Gericht in den 1970er-Jahren Einzug hielt? Rahel Empl Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Im ausgehenden Mittelalter bis Anfang des 20. Jahrhunderts galt Fleisch oder Fisch in Sülze als Festtagsschmaus, wie etwa dieses Gericht aus der «Goldenen Kochfibel» (1947): Aspic de langue de boeuf. Verlag Otto Walter

Es heisst nicht umsonst Festtagsschmaus. Ein Schmaus steht per Definition für gutes Essen. Und es ist eine Tatsache, die fast so alt ist wie die Menschheit, dass zu einer Feier ein opulentes Mahl kredenzt wird. Das war im Laufe der Geschichte auch in Basel nicht anders.

Als eines der ältesten überlieferten Filetstücke der Basler Kochkunst gilt neben der kalten und warmen Pastete die sogenannte «Galrey» oder Gallerte, festgehalten in den Kochbüchern der Safran- und Schlüsselzunft aus dem 15. Jahrhundert: Fleisch oder Fisch in Sülze, zu besonderen Anlässen aufgetischt, etwa zu einer Weihnachts- oder Neujahrsfeier. Gewonnen wurde der Sulz durch Auskochen von Schweinskopf, Kalbsknochen, Fischresten und anderem.

Sehr populär war auch der Neujahr-Ring, ein Gebäck in Brezelform. Nicht nur in Basel, sondern im gesamten Dreiländereck. Die Geschichte dieses «Brätschtell», der als Glücksbringer galt, reicht ins ausgehende Mittelalter zurück, als in Basel Gebühren mit Brot- oder Semmelringen abgegolten werden konnten. Aber besonders zu Neujahr hatten die Bäcker alle Hände voll zu tun; dann pflegten die Zunftherren laut verschiedenen Quellen «Berge» solcher Ringe zu verschlingen.

Neujahr-Ring aus dem Sundgaudorf Hagenthalle-Bas (F) mit Blick Richtung Basel. Panissimo/Albert Spycher

Der «Schungge» im Brotteig

Sowohl dem Basler Neujahr-Ring als auch der Galrey war indes ein trauriges Schicksal beschieden: Anfang des 20. Jahrhunderts verschwanden sie in der Versenkung, nach Gründen wird vergeblich gesucht. Nur einzelne Zünfte pflegen die lukullischen Traditionen weiter; so wird bei der Zunft zu Gartnern zu Beginn des Jahres jeweils die «Neijohrsgallere» aufgetischt, wie Meister Stephan Gassmann auf Anfrage bestätigt.

Aber was kam um 1900 anstatt der Galrey an Heiligabend in den Basler Stuben auf den Tisch – nebst Wein vom eigenen Rebberg –, bevor in den 1970er-Jahren das Fondue Chinoise zum Siegeszug auf den Tellern antrat? Nun, in Basel verhielt es sich nicht anders als in der restlichen Schweiz: Es gab kein traditionelles Weihnachtsessen, so wie es zum Beispiel in den USA oder Grossbritannien mit dem «Christmas turkey» der Fall war – und ist. Der Gastronom Fabio Elia, der sich mit seinem inzwischen geschlossenen «Kornhüsli» bei der Lyss auf Basler Küche konzentriert hatte, bestätigt denn auch: «Ein klassisches Basler Weihnachtsgericht gibt es meines Wissens nicht.»

Ein roter und durchaus spezieller Faden lässt sich aber ausmachen: Anstatt opulent wurde zumindest in den gut betuchten Basler Stuben eher ein einfaches, bescheidenes Mahl aufgetischt, das sich fast von selbst kochte. Meist waren das der «Schungge» im Brotteig, ein «Lummeli» – niedergegartes Rindsfilet –, heisse Würste mit Kartoffelsalat und um die 1950er-Jahre das «Schüüfeli» auf Bohnen, wie der Basler Autor -minu auf Anfrage sagt:

«Die Reichen wollten so ihre Haushälterinnen entlasten. Die feierten nämlich in den Basler Häusern mit. Sie hatten nur wenig Lohn, waren aber ein Teil der Familie. Und Persönlichkeiten, für die man bis ans Lebensende sorgte.»

Und just diese Haushälterinnen waren es, die die Basler Küche um 1900 entscheidend prägten, erzählt Mario Nanni, Gastrohistoriker und Archivar des Basler Wirteverbands: «Die meisten von ihnen stammten aus dem umliegenden Ausland, also dem Elsass oder dem Deutschen, und sie brachten ihre eigenen traditionellen Rezepte mit. Gerichte, die sie von ihrem Elternhaus kannten.»

Viele alte Rezepte mussten während der Weltkriege entsorgt werden

Dem Gout ihrer Basler Chefs entsprechend änderten die Dienstmädchen die Rezepturen dann mit der Zeit minim bis maximal ab, bis daraus eine lokale «Spezialität» wurde. «Denn eine original Basler Küche gab es zu der Zeit in diesem Sinne nicht, auch wenn das einige wohl nicht gerne hören», so Nanni weiter.

So stammen sowohl das «Lummeli», der «Schungge» als auch die Mehlsuppe ursprünglich aus Frankreich, die Basler Läggerli aus Nürnberg. Der Einfluss der Mädchen auf die Basler Kochart in den kommenden Jahrzehnten sei also sehr gross gewesen. Man munkelt gar, das Behängen des Weihnachtsbaums mit Mandarinen und Nüssen sei ebenfalls auf Initiative eines dieser Mädchen geschehen, lange bevor blinkende Lichtlein, Schokolade und Weihnachtskugeln Einzug hielten.

Auf die Frage, warum es in Basel – einer Stadt, die derart auf Tradition bedacht und durchaus als Gourmetregion bekannt ist – so schwierig sei, schriftliche Zeugnisse alter Rezepte aufzutreiben, gerät Nanni ins Grübeln. Überliefert sei, dass während des Ersten und Zweiten Weltkriegs sämtliche Estriche und Dachstöcke von allerlei Brennbarem ausgeräumt werden mussten, um die Brandgefahr bei einem Bombenangriff zu minimieren. «Ich denke, dabei gingen viele solche wertvollen Rezepte leider für immer verloren, weil sie verbrannt oder einfach entsorgt wurden.»

Einige haben es glücklicherweise trotzdem bis in die heutige Zeit geschafft, etwa die Backanweisung der Bürgersfrau Anna Maria Küeffer aus dem Jahr 1792. Hier beschreibt sie, wie man einen Basler Neujahr-Ring bäckt:

«Süsser Eier Ring: Nimm ein halb Pfund (circa 240 g) frischen Anken, ein halb Pfund Weissmehl, ein Viertelpfund Zucker, wohl mit dem Mehl verrieben. Hernach nimm 4 Eier, ein Viertel Mass (circa 3,5 dl) Rahm, 2 Löffel voll Hefe, knete dieses wohl und lasse es über Nacht stehen. Formiere den Teig, bestreiche ihn mit einem Gelben vom Ei und bache selben auf einem Blech im Ofen.»

Überliefert ist auch der Spruch, mit dem die Kinder im späten Mittelalter den Neujahr-Ring von ihrem «Geddel» (Götti, Pate) erheischten:

«Guada Dag. Vetter und Geddel, y winsch au Gligg zum neye Yohr! Y will e Brätschtell gross wie e Schyredoor, eh geh y nedd zur Stubdiehr nuss!»

