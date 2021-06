Fett-Aktivismus: Diskriminierung von dicken Menschen

Feministischer Salon Basel «Dicke Menschen sind oft Sündenböcke»: Zwei Fett-Aktivistinnen im Interview Melanie Dellenbach und Sandra Hafner vom Verein «Body Respect Schweiz» machen sich stark für dicke Menschen. Im Interview sprechen sie über Diskriminierung, Diätkultur und Bildungsungleichheit. Tamara Funck 28.06.2021, 05.00 Uhr

In der neuen Ausgabe des feministischen Salons in der Kaserne Basel diskutieren Expertin Melanie Dellenbach und Bildungssoziologin Sandra Hafner über Körperlichkeiten und Fett-Aktivismus. Die bz traf sie vorab zum Gespräch.

Was ist Fett-Aktivismus überhaupt?

Melanie Dellenbach: Fett-Aktivismus ist eine Bewegung, die aus den USA kommt und die Rechte von dicken Menschen im Fokus hat. In allen Bereichen. Es geht um die soziale Gleichstellung von dicken Menschen und auch darum, dass dicke Menschen Teil der Diversität sind. Inzwischen gibt es Fett-Aktivismus in vielen Ländern, im kleinen und grossen Rahmen.

Wieso braucht es diese Diskussion in der Schweiz?

Melanie Dellenbach: Einerseits, weil die Diskussion bisher nur am Rand stattfand und nicht hörbar war. Andererseits, weil wir bereits in der Präambel der Bundesverfassung von Vielfalt und Respekt sprechen. Es ist ein Thema, das angegangen werden muss, damit wir insgesamt in einer gerechteren Schweiz leben.

Sandra Hafner: Dicke Menschen gehören dazu. Sie sind auch Teil der Schweizer Gesellschaft.

Aber das sind sie doch.

Melanie Dellenbach: Dicke Menschen werden in ganz vielen Bereichen diskriminiert, zum Beispiel bei der medizinischen Versorgung. Dicke Menschen wie ich erleben tagtäglich auf der Strasse Formen von Mikroaggressionen bis zu Beleidigungen. Es ist ein noch wenig anerkanntes Problem.

Sandra Hafner: Ich arbeite in der Ausbildung von Lehrpersonen und da weiss man – das zeigen beispielsweise Studien aus Deutschland –, dass dicke Kinder unabhängig von Leistung und Persönlichkeit schlechter bewertet werden von ihren Lehrpersonen. Dicke Kinder bekommen bei gleicher Leistung schlechtere Noten. Diese Dimension von Bildungsungleichheit wird in der Schweiz gar nicht beleuchtet, es gibt noch keine Studien dazu.

Wieso machen Sie beide sich stark für das Thema?

Melanie Dellenbach: Ich hatte lange das Gefühl, das Leben kann erst starten, wenn ich in einem dünnen Körper bin. Ich machte sehr extreme Diäten. Irgendwann konnte ich mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich forschte ein Jahr in der Nähe von San Francisco, wo der Fett-Aktivismus herkommt, und gründete einen Fashionblog. Sich als dicke Frau so zu präsentieren, war damals in der Schweiz schon radikal.

Zurück in der Schweiz wurde ich Mami. Meine Tochter ist mein Antrieb. Ich möchte, dass sie in einer Schweiz aufwächst, wo sie – unabhängig von ihrem Körper – respektiert und unterstützt wird.

Und was treibt Sie an, Frau Hafner?

Sandra Hafner: Ich bin 32 Jahre alt und verbrachte zwei Drittel meines Lebens damit, meinen Körper zu ändern, abzunehmen und irgendeinem Ideal zu entsprechen. Irgendwann dämmerte es mir, auch wegen meinem beruflichen Hintergrund als Soziologin, dass nicht mein Körper falsch ist – sondern dass wir in einer Diätkultur leben, in der Dicksein und Zunehmen negativ konnotiert sind.

Ich und ganz viele Menschen spüren diesen Druck, ohne überhaupt dick zu sein, ohne überhaupt diskriminiert zu werden. Wenn ich mir vorstelle, ich würde zusätzlich noch aufgrund meines Gewichts diskriminiert werden, dann hört es bei mir auf. Dieses Stigmatisieren darf nicht sein.

Sind davon auch Männer betroffen?

Melanie Dellenbach: Sicherlich. Frauen stehen einfach mehr im Zentrum. Bei ihnen löst das Schönheitsideal jung, enthaart und schlank viel Druck aus. Bei Männern gibt es ein «zu dick sein», aber auch ein «zu dünn sein», weil sie schon Muskeln haben sollen.

Sandra Hafner: Unser Weiblichkeitsideal sagt uns, dass wir Frauen zart und zerbrechlich sein sollen – und das widerspricht einem grösseren Körper. Bei einem Mann klingt es noch eher positiv: Er darf robust sein wie ein Baum oder ein Fels.

Wieso leben wir in dieser Diätkultur, die uns nichts Gutes will?

Melanie Dellenbach: Es geht eigentlich nur ums Geld. Angefangen bei der Schönheitsindustrie, den Fitnesszentren bis zu Nahrungsergänzungsmitteln, Medikamenten und chirurgischen Eingriffen. Dicke Menschen sind oft Sündenböcke für andere Probleme. Sie werden zum Beispiel dafür verantwortlich gemacht, dass die Krankenkassenkosten steigen.

Fitnesszentren sind ja an sich nicht schlecht. Sie arbeiten aber manchmal mit der Scham der Menschen. Mit Selbstunzufriedenheit lässt sich gut Geld verdienen.

Sandra Hafner: Wenn Diätprogramme funktionierten, würde die Industrie schon lange kein Geld mehr verdienen.

Sandra Hafner, Sie sind Bildungssoziologin. Was muss sich bei der Bildung ändern?

Sandra Hafner: Eine Kultur von Körper-Respekt beginnt in der Schule. Deswegen sollte das Thema ein fester Bestandteil der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen sein. Wir freuen uns sehr, dass Melanie bereits an einigen Hochschulen Referate zu Gewichtsstigmatisierung und Körper-Respekt halten konnte. Unser Ziel ist, dies zu etablieren.

Wie spricht man mit Kindern und Jugendlichen darüber?

Melanie Dellenbach: Wir müssen den Kindern und Jugendlichen das Gefühl geben, dass sie richtig sind, so wie sie sind. Das bedeutet nicht, dass ihre Gesundheit egal ist. Sich im eigenen Körper respektiert und sicher zu fühlen, ist eine Voraussetzung für ihre Gesundheit. Das ist viel wichtiger als ein bisschen mehr Bewegung.

