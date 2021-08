«FEUER UND FLAMME», TEIL 4 Zirkusartist Jason Brügger: «Ich war zum Glück sehr jung und naiv» Jason Brügger würde aus seiner brennenden Wohnung eine Halskette retten. Sie erinnert ihn daran, dass er ein Zuhause hat. Tamara Funck 09.08.2021, 05.00 Uhr

Jason Brügger gewann 2016 die vierte Staffel des TV-Highlights «Die grössten Schweizer Talente». Roland Schmid

«Als Zirkusartist habe ich mich lange nirgends zu Hause gefühlt. Ich war ständig irgendwo, aber nie länger an einem Ort. Deshalb bedeutet mir diese Kette so viel. Ich habe sie von meinen Freunden in Brasilien bekommen. Sie schenkten sie mir bei unserem letzten Treffen als Andenken und sagten, dass ich bei ihnen immer ein Daheim habe. Das fand ich sehr schön.

Die Pandemie hat mich gezwungen, das erste Mal länger an einem Ort zu sein. Ich hatte zwar schon mal eine Wohnung in der Schweiz, aber mich nie richtig eingerichtet. Weder Lampen noch Vorhänge noch Bilder aufgehängt. Gar nichts. Weil ich wusste: Ich bin nicht lange hier. Ich gehe bald wieder. Das war über Jahre immer so. Jetzt fange ich das erste Mal damit an, mich richtig einzurichten. Ich habe eine Lampe an der Decke und ein paar Bilder aufgehängt. Wenn diese Wohnung brennen würde und ich etwas retten müsste, dann wäre es ­diese Kette. Sie versinnbildlicht für mich das Zuhause. Ich trage sie, wenn ich in einer schwierigen Situation bin. Dann halte ich den Stein fest und denke an meine Leute in Brasilien.

Geschenk aus Brasilien: Jason Brügger trägt die Kette manchmal als Glücksbringer. Roland Schmid

Mit zwei Koffern und ohne Rückflug

Es tut mir gut, ein bisschen sesshaft zu werden. Ich bin auch nicht mehr 19. Da ist man schon noch unbeschwerter und naiver. Jetzt sehe ich, wie die Freunde um mich herum Kinder kriegen und einen festen Job haben. Da fängt man sich auch an, Gedanken zu machen. Das Erste, was man ändert, ist, sich ein Zu­hause einzurichten.

Ich sage, dass ich nicht mehr 19 bin, weil ich mit 19 für drei Jahre nach Kanada reiste und zum Glück sehr jung und sehr naiv war. In Montreal besuchte ich die École nationale de cirque. Ich hatte mich jahrelang auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet, ohne gross zu überlegen, was passiert, wenn ich angenommen werde. Ich setzte alles auf diese Karte. Ich flog für die Aufnahmeprüfung nach Kanada. Sie dauerte vier Tage. Nach jedem Tag hätte ich rausfliegen können. Ich schaffte es bis zum letzten Tag und musste dann nochmals einen Monat auf das Resultat warten. Es sind fast 1000 Leute aus der ganzen Welt, die sich jedes Jahr bewerben.

Als ich das E-Mail kriegte und erfuhr, dass ich einen Platz bekam, wusste ich: Jetzt bin ich für drei Jahre weg. Ich machte noch die Matur fertig, packte zwei Koffer und sechs Wochen später war ich schon in Kanada. Dann wurde mir bewusst, dass ich nicht weiss, wann ich in die Schweiz zurückkehre, wann ich meine Familie wiedersehe. Alles hing davon ab, wo ich einen Vertrag kriegen würde. Ich hätte irgendwo auf der Welt landen können. Das ist ein spezielles Gefühl.

Auf der Suche nach einem Kühlschrank

Als ich in der Wohnung in Montreal ankam, dachte ich nur: ‹Oh jesses Gott, was habe ich ­gemacht?!› Die Wohnung stand komplett leer. Ich wusste nicht, wo ich Essen kaufen konnte und kannte niemanden. Die erste Nacht schlief ich auf meinen Kleidern, die ich auf dem Boden ausbreitete. Ich hatte weder eine Matratze noch sonst etwas. Ich hatte mir wirklich nichts überlegt. Am nächsten Tag ging ich in ein Internetcafé und fand heraus, wo ich einen Kühlschrank herkriege. So baute ich mir langsam etwas auf. Für meine Eltern war es schwierig, mich gehen zu lassen, aber sie liessen es mich nicht merken. Sie wussten, wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann mach ich es.

Die Schule war sehr hart. Jeder kämpfte für sich. Ich hatte eine Artistin bei mir in der Klasse, sie war aus einer anderen Stadt in Kanada und hatte starkes Heimweh. Ihr ging es manchmal sehr schlecht, aber ich konnte mich nicht um sie kümmern. Ich musste meine Kräfte einteilen und brauchte sie so sehr für mich selber, das war extrem. Ich bin sonst nicht so, ich bin immer da für andere. Aber dort ging es gar nicht.

Die Erfahrung macht einen sehr stark. Den Platz an der Zirkusschule hat man zwar, aber es geht danach um die Verträge und Engagements. Jeder will der oder die Beste sein. In der Schule haben wir sehr schnell damit angefangen, Shows zu kreieren, und arbeiteten mit den Direktoren des Cirque du Soleil zusammen. In den ersten beiden Shows sah man mich gar nicht. Ich zeigte nichts. Ich hielt alle anderen und war immer ganz hinten. Ich war einfach zu lieb.

Es war, wie man es sich vorstellt: mit Ellbogen in den Rippen. Es hat nie jemand gefragt, was man kann und zeigen will. Man muss alles geben, damit man irgendwie gesehen wird. Das war ein enormes Umdenken, denn ich bin gar nicht so. Aber man muss ein bisschen so sein, um den Job machen zu können. Das musste ich lernen.

Ich geniesse, dass ich das im Moment nicht muss. Dass ich mich nicht behaupten muss gegen irgendjemanden. Dass ich keinen Druck habe. Das tut sehr gut. Ich glaube auch, nach Corona werde ich ganz anders an die Sache herangehen. Mal schauen. Im September stehe ich das erste Mal wieder auf der Bühne und freue mich riesig!»



Als Künstler hat die Coronapandemie Jason Brügger hart getroffen. Roland Schmid

Zur Person

Jason Brügger (*1993) gewann 2016 die vierte Staffel des TV-Highlights «Die grössten Schweizer Talente», in welcher er das Publikum im Finale mit seiner Ikarus-Nummer an den Strapaten begeisterte. Durch die darauffolgende Teilnahme in der deutschen RTL-Talentshow «Das Supertalent», in welcher er es als bester Artist auf Platz 5 schaffte, erlangte er schlagartig internationale Bekanntheit. Brügger ist seither auf den renommiertesten Bühnen der Welt anzutreffen. Zu seinen Highlights gehört aber die Tournee mit dem Schweizer Nationalcircus Knie. Er wohnt mit seinen zwei Hunden in Allschwil. www.jasonbruegger.ch