Museumsdirektorin Naomi Lubrich im Porträt

«FEUER UND FLAMME», TEIL 5 Museumsdirektorin Naomi Lubrich: «Ganz oft ist es die Uhr, die weitergegeben wird» Die Leiterin des Jüdischen Museums der Schweiz, Naomi Lubrich, würde aus ihrer brennenden Wohnung eine Uhr retten. Dabei gehört ihr das Schmuckstück nicht mal. Tamara Funck Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Naomi Lubrich leitet seit 2015 das Jüdische Museum der Schweiz in Basel. Roland Schmid

«Als ich in meiner Wohnung umherlief, um zu sehen, was ich retten würde, bin ich auf diese Uhr gestossen. Sie gehört gar nicht mir. Die Uhr gehört meiner Mutter. Sie ist für meine Mutter von grosser Wichtigkeit. Ihretwegen würde ich die Uhr retten.

Ich bewahre sie für meine Tochter auf. Meine Mutter will, dass ich die Uhr meiner Tochter schenke, wenn sie es zu schätzen weiss. Da ist, glaube ich, der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Mit 14 ist sie zwar sehr neugierig, aber als Teenager hat sie gerade andere Interessen.

Von Osteuropa nach New York

Die Uhr hat meine Mutter von ihrem Grossvater als Geschenk bekommen, als sie zwölf Jahre alt war. Und zwar, weil sie ihm einen Brief geschrieben hat auf Hebräisch. Meine Mutter ist New Yorkerin und er lebte auch in New York, mein Urgrossvater. Er hiess Isidor Fürst, wurde 1890 geboren und wanderte 1907 von Osteuropa nach New York aus. Er heiratete dort meine Urgrossmutter Golda, die ebenfalls 1907 eingewandert war.

Mein Urgrossvater hatte den Zweiten Weltkrieg in den USA miterlebt. Er war der Meinung, es müsse ein Land geben für Juden und für Jüdinnen, wo sie immer sicher sein können, wo sie sich hinwenden können, falls es wieder zu einer Verfolgung kommen sollte. Die Gründung Israels war ihm wichtig, obwohl er nie dort hingezogen ist. Er war ein lebenslanger Freund und grosser Befürworter Israels. Für ihn war es auch daher wichtig, dass seine Familie Hebräisch kann. Als meine Mutter ihm einen Brief schrieb auf Hebräisch, sind ihm die Tränen gekommen und er war so gerührt, dass er ihr diese Uhr gekauft hat.

Diese goldene Uhr von 1967 liegt in Naomi Lubrichs Wohnung. Sie wird irgendwann ihrer Tochter gehören. Roland Schmid

Das war der damalige Stil, so kleine Uhren. Meine Mutter wurde 1945 in Missouri geboren. Das heisst, ihre Uhr ist aus dem Jahr 1957 und man kann sich genau vorstellen, wie sie in den Prä-Kennedy-Zeiten modisch war (John F. Kennedy wurde 1961 Präsident). Meine Mutter hat sich über die Uhr vor allem deswegen gefreut, weil sie das Gefühl hatte, sie werde ernst genommen. Als Frau keine Ohrringe, keine Kette oder Haarspange geschenkt zu bekommen, sondern etwas Seriöses, hat sie sehr geprägt. Nicht nur, dass ihr Grossvater ihr etwas gegeben hat, das professionell ist, sondern auch für etwas, das sie gelernt hat, gefiel ihr. Meine Mutter war eine Feministin erster Stunde. Sie bekam die Uhr nicht nur, damit sie bei der nächsten Party schön sein kann, sondern für eine tatkräftige Leistung. Das war für Frauen damals nicht selbstverständlich.

Kleine Gedichte auf Hebräisch

Der Grossvater meiner Mutter, Isidor, musste selber Hebräisch in der Sonntagsschule lernen. Man konnte damals nicht einfach Hebräisch, seine Muttersprache war Jiddisch. Er hat sich das Hebräische angeeignet. Er hat angefangen, kleine Gedichte zu schreiben auf Hebräisch, und das war der Grund, weshalb sich meine Urgrossmutter in ihn verliebte. Sie fand die Gedichte ganz toll. Sie sind leider nicht mehr erhalten. Meine Mutter hat danach gesucht, aber wir haben sie nicht mehr finden können. Ich weiss nicht, ob sein Hebräisch tatsächlich so gut gewesen ist, aber jedenfalls spielte das für ihn eine grosse Rolle. Ich kann das nachvollziehen. Diese Generation, die aufgewachsen ist mit gehässigen Karikaturen von Juden, hatte das Gefühl, nirgends wirklich willkommen zu sein. New York war damals zwar ein Schmelztiegel, aber Antisemitismus war trotzdem verbreitet. Quoten an Universitäten sollten Juden den Zugang zum Studium erschweren.

Meine Urgrosseltern waren während des Krieges in Sicherheit, aber sie haben das Geschehen genau verfolgt. Die Gemeinden, in denen sie lebten, wurden in der Kriegszeit immer grösser, weil Leute aus ganz Europa dort Zuflucht fanden. Es war eine Welt von Einwanderern aus Europa, mit ein paar Ansässigen.

In gewisser Weise ist diese Geschichte gar nicht meine eigene, weil ich nur die Überträgerin der Uhr meiner Mutter sein soll. Aber das Judentum ist inzwischen auch meine Geschichte geworden. Ich arbeite im Jüdischen Museum der Schweiz in Basel. Wir haben viele Objekte, wie die Uhr, die zeigen, wie das Weltgeschehen in einzelnen Familien erlebt wurde.

Wenn man an das klassische Erbstück denkt, das Menschen an ihre Nachkommen übergeben möchten, ist es sehr oft eine Uhr. Der Slogan der Uhrenmarke Patek Philippe besagt: ‹You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation.› Sprich: Die Uhr gehört einem nicht, sondern immer dem Nachwuchs.

Familienstück und Wertgegenstand

Auch in ‹Pulp Fiction›, im Kultfilm von Quentin Tarantino, ist das der Fall. Die väterliche Uhr wird der Figur von Bruce Willis sogar zum Verhängnis. Willis, der Boxer, erfährt auf der Flucht, dass er seine Uhr vergessen hat, und kehrt waghalsig in seine Wohnung zurück, um sie zu holen. Denn sie ist seine einzige Verbindung zum Vater, der im Zweiten Weltkrieg gefallen war. Diese Geschichten sind so klassisch! Für die Generation meiner Eltern und Grosseltern war die Uhr nicht nur ein Familienstück, sondern auch ein Wertgegenstand.

Als Museologin vermute ich, dass die Uhren heutzutage – vor allem Armbanduhren – an Bedeutung verlieren werden. Meine Tochter und ihre Freundinnen tragen gar keine Uhren. Sie haben ein Handy. Ich trage noch eine Uhr. Die Uhr meiner Mutter habe ich indes noch nie getragen. Sie ist ein Symbol, kein Gebrauchsgegenstand.»

