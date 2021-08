Neue «Gässli»-Festivalleiterin Samira Sahli im Interview

Film Festival «Gässli»-Leiterin Samira Sahli: «Ich musste die Frauen in der Filmbranche suchen» Samira Sahli übernimmt die Leitung des Gässli Film Festival in Basel. Mit der bz spricht sie über Frauen in der Filmbranche und über die diesjährige Ausgabe, die am Montag startet. Tamara Funck 23.08.2021, 05.00 Uhr

Samira Sahli, 23, studiert International Business Management und leitet neu das Gässli Film Festival. Kenneth Nars

Samira Sahli, Sie sind die neue Direktorin des Gässli Film Festival. Gratulation!

Samira Sahli: Danke. Ich habe letztes Jahr beim «Gässli» im Medienteam angefangen und wurde ab Februar als Produzentin des Festivals angefragt. Als Marion Nyffenegger das Team Anfang Juni verliess, übernahm ich neu ihre Aufgabe als Künstlerische Leiterin.

Das diesjährige «Gässli» legt den Focus auf Animation. Demnach noch mit der Handschrift Ihrer Vorgängerin Marion Nyffenegger?

Klar, das Programm ist stark geprägt von Marion, die selber als Animationskünstlerin arbeitet. Gleichzeitig trägt das Programm die Unterschrift von jedem, der im Team mitarbeitet. Das «Gässli» ist ja schön klein und persönlich.

Scheinbar haben es Frauen schwierig in der Leitung eines Filmfestivals. Letztes Jahr kam es am Locarno Film Festival zu einem abrupten Abgang von Lili Hinstin. Dieses Jahr muss Anita Hugi plötzlich die Solothurner Filmtage verlassen. Nur Zufall, dass es zwei Frauen sind, oder woran liegt das?

In der Filmbranche sind Frauen allgemein unterrepräsentiert, auch in Leitungspositionen. Das ist eine Ungleichheit, die wir überwinden müssen. Frauen sind sensibilisierter auf das Thema Diversität, weil sie Ungleichheit oft an eigenem Leib erfahren. Sie wollen etwas verändern, aber stossen in ihrer Arbeit auf Strukturen, die schwierig zu brechen sind. Das führt zu Konflikten.

Gässli Film Festival Basel 13. Ausgabe mit Workshops und Casting Die 13. Ausgabe des Gässli Film Festival Basel zeigt 40 Kurzfilme in sechs verschiedenen Kategorien, mit einem Schwerpunkt auf Nachwuchs- und Schweizerproduktionen und einem internationalen Wettbewerb. Dieses Jahr liegt der Focus auf Animation. Gäste aus unterschiedlichen Disziplinen geben in Diskussionen und Workshops Einblick in ihr Handwerk. Ausserdem veranstaltet filmkids.ch am 26. und 27. August ein Casting für eine Rolle in der 3. Staffel von «Becoming Momo», einer Instagram-Webserie. Im Bestreben das «Gässli» zugänglicher zu machen, wird das Livestream-Angebot ausgeweitet und läuft die Animationskomödie «Ma vie de Courgette» mit Audiodeskription auf der Gässli Piazza unter Verwendung von «silent headphones».

Wie erleben Sie die Filmbranche als Festivalchefin?

Ich war letzte Woche am Locarno Film Festival und merkte schnell: Hier muss man proaktiv sein und auf die Leute zugehen. Gleichzeitig wurden mir als junge Person viele Leute vorgestellt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man mich nicht ernst nimmt, weil ich eine Frau bin. Vielmehr ging ich in Locarno an einen Anlass des Swiss Women’s Audiovisual Network und konnte wertvolle Kontakte knüpfen. Schwierig fand ich eher, als Produzentin mit Partnern und Sponsoren im Vorfeld des Festivals zu verhandeln. Da war ich mir schon der Wirkung einer jungen Frau bewusst und musste darauf achten, nicht zu nett zu sein.

Wie gehen Sie mit dem Thema Diversität um?

Ich habe beim Zusammenstellen des Festivalprogramms auf den Frauenanteil geachtet und habe schnell gemerkt: Es ist sehr schwierig. Ich musste die Frauen in der Branche suchen. Besonders bei der Animation war es enorm schwierig.

Eine neue Studie des Bundesamtes für Kultur zeigt, dass Frauen im professionellen Filmschaffen untervertreten sind, obwohl gleich viele Frauen wie Männer eine Schweizer Filmhochschule absolvieren. Haben Sie eine Idee, warum das so sein könnte?

Es läuft so viel über Vitamin B. Die Filmbranche baute sich jahrelang über Männerkontakte auf. Für Frauen ist der Zugang schwerer als für Männer. Auch für unser Festival habe ich Frauen oft nicht über ein bestehendes Netzwerk gefunden, sondern sie gesucht und direkt angeschrieben. Frauen wurden mir – wenn überhaupt – erst empfohlen, als ich explizit nach einer Frau fragte.

Ausserdem liegt es auch an den Arbeitsbedingungen und der Arbeitskultur. Der Wunsch, Familie und Karriere zu vereinbaren, stellt in dieser Branche, in der häufig unregelmässig gearbeitet werden muss und das Einkommen oft nicht über die nächsten Monate gesichert ist, ein Hindernis dar.

Wie will das «Gässli» Frauen fördern?

Alle Workshops, die wir zu Schauspiel, Filmkritik, Kamera und Animation anbieten, werden von Frauen geleitet. Es war eine Anstrengung sie zu finden, da bin ich stolz, dass es geklappt hat. Gleichzeitig eröffnen wir das «Gässli» anlässlich 50 Jahre Frauenstimmrecht mit dem Animationsfilm von Anja Kofmel «Chris the Swiss». Im Anschluss berichtet die Regisseurin zusammen mit Schauspielerin Sarah Spale und Produzent Cyril Gerber in einem Podiumsgespräch unter der Leitung von Ivana Kvesic, wie sie die Schwierigkeiten und Herausforderungen rund um die Thematik «Women in Film» erleben und angehen. Das Gespräch wird im Rahmen unseres «Regio Special» live aus dem Kino Atelier Basel in die Kinos in Liestal, Allschwil und Gelterkinden, und ins Schwimmbad Aesch, übertragen.

Gässli Film Festival

23. bis 29. August, Gerbergässlein 29 und per Livestream, www.gässlifilm.ch