Filmreihe Die grössten Mafiosi in Basel: Martin Scorsese im Stadtkino «Goodfellas», «Departed – Unter Feinden»,« The Wolf Of Wall Street» oder «The Irishman»: Der US-amerikanische Regisseur Martin Scorsese hat die Filmwelt im letzten halben Jahrhundert mitgeprägt. Zu seinem 80. Geburtstag zeigt das Basler Stadtkino die Perlen seines Schaffens.

«Solange ich denken kann, wollte ich schon immer ein Gangster werden», sagt Henry Hill im 1990 erschienenen Film «Goodfellas» und macht sich bereits als Halbwüchsiger einen Namen als Gangster in der New Yorker Mafia. Er steigt schnell auf – so schnell geht dann nach vielen Jahren aber auch sein Abstieg, der im grössten Vergehen endet, das ein Gangster begehen kann: seiner Aussage als Kronzeuge vor Gericht, die seine ehemaligen Kollegen hinter Gitter und ihn ins Zeugenschutzprogramm bringen.

Die Geschichte Henry Hills, die auf wahren Begebenheiten beruht, steht exemplarisch für das Schaffen des Regisseurs Martin Scorsese. Der in Manhattan aufgewachsene Scorsese setzt sich in seinen Filmen immer wieder mit dem Aufstieg und Fall von Figuren auseinander – ebenfalls ein Beispiel von Weltformat ist der betrügerische Börsenmakler im Film «The Wolf Of Wall Street» (2013).

80 Jahre alt wird Scorsese im November, ein Regisseur, der insbesondere das Genre der Mafiafilme in den letzten 50 Jahren mitgeprägt hat. Im Oktober und November widmet das Stadtkino Basel ihm deshalb eine Retrospektive und zeigt in einer Filmreihe sein filmisches Schaffen von «Mean Streets» (1973) bis hin zu «The Irishman» (2019).

Er untersucht «die Fehlbarkeit des Machos»

Scorsese sei «einer, der sich noch ‹grosses› Kino traut – glamouröse, rasante und populäre Meisterwerke hervorbringt, die unterhalten wollen und gesellschaftliche Zustände messerscharf offenlegen», ist auf der Website des Stadtkinos zu lesen. Er taucht sowohl in seinen Filmen über mafiöse Strukturen als auch in seinem vielfältigen Schaffen jenseits dieses Genres in gesellschaftliche Phänomene ein und untersucht «Verblendung und Fehlbarkeit des Menschen, genauer: Mannes, noch genauer: Machos», heisst es beim Stadtkino.

Markant ist neben den rasanten Stoffen auch seine langfristige Zusammenarbeit mit Schauspielern wie Robert De Niro oder Leonardo DiCaprio – die neben den wiederkehrenden Thematiken einen roten Faden durch Scorseses Schaffen bilden.

Ein starker Kontrast

Anlässlich des runden Geburtstags begibt sich das Stadtkino neben der Retrospektive auf eine – asienlastige – Weltreise. Denn Scorsese hat gemeinsam mit befreundeten Regisseuren 2007 das «World Cinema Project» initiiert. Mit dem Ziel, den Filmkanon rund um den Globus zu erweitern und vergessene Produktionen wieder in Erinnerung zu rufen. Daraus zeigt das Kino nun eine Auswahl an Filmen aus unterschiedlichen Gegenden der Welt.

In einem starkem Kontrast zu den brutalen Gemetzeln in der Welt der Mafiosi von Scorsese stehen die Filme der peruanisch-niederländischen Heddy Honigmann. Die im Sommer dieses Jahres verstorbene Regisseurin von Spiel- und Dokumentarfilmen stellt neben Martin Scorsese einen zweiten Schwerpunkt im aktuellen Stadtkino-Programm dar. Ihre Filme sind unaufgeregt, nahe am Leben und thematisieren dessen Brüchigkeit, etwa in «No Hay Camino» (2021), in dem die Regisseurin sich angesichts ihrer Krebserkrankung auf eine Reise begibt durch die wichtigsten Orte und Momente ihres Lebens.

